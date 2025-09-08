English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Navya Nair: సినీ తారలు తరచూ సినిమా షూటింగ్‌లు, ఈవెంట్‌ల కోసం విదేశాలకు ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే, కొందరు సెలబ్రిటీలకి ఎయిర్‌పోర్టుల్లో చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కొంటారు. అభిమానులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, విమానాశ్రయ సిబ్బంది దురుసుగా వ్యవహరించడం వంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి అనుభవాలను కొందరు సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటారు. ఇటీవల ఓ మలయాళ నటి ఎయిర్‌పోర్టులో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:14 PM IST

Star Actress: మూరెడు మల్లెపూలు తెచ్చిన తంట.. ఆ ఎయిర్‌పోర్టులో స్టార్ హీరోయిన్‌కి రూ. 1.14 లక్షల ఫైన్

Actress Navya Nair: మలయాళ నటి నవ్య నాయర్‌కు ఆస్ట్రేలియాలో వింత అనుభవం ఎదురైంది. మల్లెపూలు పెట్టుకుని ఆస్ట్రేలియా వెళ్లినందుకు ఆమెకు భారీ జరిమానా విధించారు. ఓనం పండగ వేడుకల కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన ఆమె బ్యాగ్‌లో.. మల్లెపూల దండ ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో నవ్యకు రూ.1.14 లక్షల జరిమానా విధించారు. కేరళలో ఓనం పండగ మలయాళీలకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సీజన్‌లో మహిళలు పూలతో అలంకరించుకోవడం సాంప్రదాయం. అయితే, నవ్య తన బ్యాగ్‌లో పూలు తీసుకెళ్లడం ఆస్ట్రేలియా చట్టాలకు విరుద్ధమని తెలియకపోవడంతో ఈ జరిమానా ఎదుర్కొన్నారు.  

విక్టోరియాలోని మలయాళీ సంఘం ఓనం పండగను ఘనంగా జరుపుకుంది. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు నటి నవ్య నాయర్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్లారు. మెల్‌బోర్న్ విమానాశ్రయంలో ఆమె బ్యాగ్‌లో 15 సెంటీమీటర్ల మల్లెపూల దండ కనిపించింది. దీంతో అధికారులు ఆమెను అడ్డుకుని, పూలు తెచ్చినందుకు రూ.1.14 లక్షల జరిమానా విధించారు. 

ఆస్ట్రేలియా వెళ్లే ముందు తన తండ్రి తెచ్చిన మల్లెపూలను నవ్య రెండు భాగాలుగా విభజించారు. ఒక భాగాన్ని కొచ్చి నుంచి సింగపూర్ వెళ్లే సమయంలో తలలో పెట్టుకున్నారు. మిగిలిన పూలను సింగపూర్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ప్రయాణంలో ఉపయోగించాలని బ్యాగ్‌లో ఉంచారు. అయితే ఆస్ట్రేలియా చట్టాల ప్రకారం ఇది నిషేధం అని హీరోయిన్ నవ్యకు తెలియదు. తన అజ్ఞానం వల్ల ఈ తప్పు జరిగిందని.. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయలేదని నవ్య తెలిపింది. అధికారులు ఈ జరిమానాను 28 రోజుల్లో చెల్లించాలని సూచించారు. ఈ సంఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అయితే నవ్య నాయర్ మెల్‌బోర్న్‌కు ప్రయాణం చేసే ముందు ఎయిర్‌పోర్టులో తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఇక ఈ ఫైన్ గురించి ఆమె సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్యంగా షో-ఆఫ్ అని క్యాప్షన్ పెట్టుకున్నారు. 

మలయాళ నటి అయిన నవ్య నాయర్ కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డును రెండుసార్లు గెలుచుకున్న ఉత్తమ నటి. 2001లో ఇష్టం సినిమాతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె.. నందనం, కళ్యాణరామన్, వెళ్లితీర, అమ్మకిలిక్కూడు, గ్రామఫోన్, దృశ్య, దృశ్య 2, ఒరుతీ, జానకి జానే వంటి మలయాళం, తమిళం, కన్నడ చిత్రాల్లో నటించి విజయాలు సాధించారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

