Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Pranitha Subhash: భర్తకు పాద పూజ చేసిన నటి ప్రణిత సుభాష్.. నెట్టింట మరోసారి రచ్చ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Pranitha Subhash: భర్తకు పాద పూజ చేసిన నటి ప్రణిత సుభాష్.. నెట్టింట మరోసారి రచ్చ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Bheemana Amavasya festival:  భీమన అమావాస్య ఫెస్టివల్ ను కర్ణాటకలో ఎక్కువగా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కన్నడ నటి ప్రణిత సుభాష్ భర్త పాదాలకు పూజలు చేసి ఆ ఫోటోల్ని ప్రతి ఏడులాగే తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై మరోసారి రచ్చ రాజుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:05 PM IST
Pranitha Subhash: భర్తకు పాద పూజ చేసిన నటి ప్రణిత సుభాష్.. నెట్టింట మరోసారి రచ్చ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: pranithasubhash(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pranitha Subhash: భర్తకు పాద పూజ చేసిన నటి ప్రణిత సుభాష్.. నెట్టింట మరోసారి రచ్చ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
2
3
4
5