/Pranitha Subhash: భర్తకు పాద పూజ చేసిన నటి ప్రణిత సుభాష్.. నెట్టింట మరోసారి రచ్చ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Actress Pranitha Subhash touches her husband nithin rajus feet: చాలా మంది ఏ రంగంలో ఉన్న కూడా ఇప్పటికి తమ మూలాలు మర్చిపోకుండా ఆచారాలు, సాంప్రదాయాల్ని పాటిస్తారు. తరచుగా కొంత మంది సెలబ్రీటీలు తమ ఇళ్లలో పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాలు, పండగల నేపథ్యంలో వారి ఆచారాలు పాటించి ఆ ఫోటోల్ని తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకుంటారు. చాలా మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా.. కన్నడ నటి, హీరోయిన్ ప్రణిత సుభాష్ తన భర్త పాదాలకు పూజలు చేసి వార్తలలో నిలిచారు.
ప్రణీత సుభాష్ పలు కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రాలలో నటించారు. ఆమె 2010లో వచ్చిన 'పోర్కి' అనే కన్నడ చిత్రంతో వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 2021 మే 30న వ్యాపారవేత్త నితిన్ రాజును పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి 2022లో ఒక కుమార్తె జన్మించింది. అయితే.. తాజాగా..ఈ భామ భీమనేని అమావాస్య నేపథ్యంలో తన భర్తకు పాద పూజ చేసింది.
అనాదీగా వస్తున్న వారి ఆచారం, సంప్రదాయం ప్రకారం భర్త పాదాలకు భక్తితో పూజలు చేసింది. భర్త నితిన్ రాజు సోఫాలో కూర్చొగా, ఆమె కింద కూర్చుని పూజలు చేసింది. తన భార్యను నితిన్ ఆశీర్వాదించాడు. అయితే.. ఈ ఫోటోల్ని నటి ప్రణీత సుభాష్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారాయి.
రాజుకున్న వివాదం..
దీనిపై కొంత మంది వివాదాన్ని రాజేశారు. మనం ఏఐ జనరేషన్ లో ఉన్నామని, ఇప్పటికి ఈ పూజలు, భర్త డామినేషన్ ఏంటని కొంత మంది ఫెమినిస్ట్ లు రంగంలోకి దిగారు. మరీ పాదాల వద్ద కూర్చుని పూజలు చేయడం ఏంటని, దీనితో సమాజం మరల పాత కాలంలోకి వెళ్లాలా..?. ఏం మెస్సెజ్ ఇస్తున్నారని నటి పోస్ట్ లకు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
మరోవైపు కొంత మంది ప్రణిత అభిమానులు మాత్రం ఎంత సెలబ్రీటి అయిన తన మూలాల్ని మర్చిపోకుండా అటు సినిమాలు చేస్తునే, ఇటు తన భర్తను గౌరవించుకుంటుంది.
చిన్న చిన్న విషయాలకు భర్తలను పొట్టన పెట్టుకుంటున్న కిలేడీ మహిళలు ఉన్న ఈ తరుణంలో .. భర్తను ఎలా గౌరవించుకొవాలో..ఎలా ఉండాలో నటి పంచుకున్న ఈఫోటోలు చాలా మందిలో ఒక మంచి ఆలోచనలు, ప్రేరణ కల్గిస్తాయని ఆమెకు తమమద్దతు తెలియజేస్తున్నారు. మొత్తంగా నటి ప్రణీత సుభాష్ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.