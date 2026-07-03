/Preity Zinta: బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బాలీవుడ్ నటి ప్రీతిజింతా.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Actress Preity Zinta approaches Bombay high court: ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా కొంత మంది కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీలను, రాజకీయ నేతల్ని టార్గెట్ చేసుకున్నారు. అంతే కాకుండా వీరిని డీఫ్రెమ్ చేయాలని ఏఐ టెక్నాలజీ, డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీతో ఫెక్ ఫోటోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో సదరు వ్యక్తులు సమాజంలో తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. కొంత మంది ఈ మార్పింగ్ చిత్రాలను చూపించి మరీ డబ్బులను కూడా అడుగుతూ, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చాలా మంది సెలబ్రీటీలు ఈ వివాదంపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల్ని, కోర్టులను ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. డీప్ ఫెక్ చిత్రాలు, మార్ఫింగ్ ఘటనలపై తాజాగా.. బాలీవుడ్ నటి ప్రీతిజింతా సైతం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో క్రియేట్ చేసి డీప్ఫేక్ చిత్రాలు, మార్ఫింగ్ ఇమేజ్ ల అంశంపై బాలీవుడ్ నటి ప్రీతి జింతా బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న తనగురించి అభ్యంతరకర కంటెంట్ తో పాటు, డీప్ ఫెక్ ఇమేజ్ లను తొలగించాలని కోరుతు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ప్రీతి జింతా తరపు లాయర్ కోర్టులో వాదనలు విన్పించారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం.. వెబ్సైట్ల నుంచి ఇలాంటి తప్పుడు కంటెంట్ను తొలగించడానికి ఒక ప్రత్యేక ప్రొటొకాల్ వ్యవస్థ రూపొందించాలని ఆదేశించింది.
ప్రీతిజింతా దాఖలు చేసి వ్యాజ్యంలో.. గూగుల్, మెటా వంటి దిగ్గజాలతో పాటు డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రార్లను ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. ఈ నేపథ్యంలో.. గూగుల్, మెటా సంస్థల లాయర్లు స్పందిస్తూ.. వివాదాస్పద లింకులను తొలగించడానికి తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని కోర్టులో స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ధర్మాసనం..ఈ కేసులో.. సాధారణ వినియోగదారుల కంటెంట్కు ఇబ్బంది లేకుండా, కేవలం అభ్యంతరకర లింకులను తొలగించాలని ఆదేశిస్తు తర్వాతి విచారణను ఈనెల 6కు వాయిదా వేసింది.
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