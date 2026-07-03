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Preity Zinta: బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బాలీవుడ్ నటి ప్రీతిజింతా.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Preity Zinta deepfake Case: సోషల్ మీడియాలో మార్ఫింగ్ చేసిన అసభ్యకర కంటెంట్‌లకు చెందిన డీప్ ఫెక్ చిత్రాలపై  బాలీవుడ్ నటి ప్రీతి జింతా బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:34 PM IST
Preity Zinta: బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బాలీవుడ్ నటి ప్రీతిజింతా.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Image Credit: preityzinta(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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