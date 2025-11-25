Actress Rakul Preet singh warns to fans on fake WhatsApp messages: ఇటీవల కాలంలో సైబర్ కేటుగాళ్లు పేట్రేగిపోయారు. ఏకంగా వాట్సాప్ లను హ్యాక్ చేసి వాటిలో ఉన్న కాంటక్ట్ లను డబ్బుల్ని అడుగుతున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణలో ఏకంగా మంత్రుల గ్రూప్ లు హ్యాక్ కు గురైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పెద్ద కలకలం చెలరేగింది. బాధితులంతా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులకు క్యూలు కట్టారు. ఈ క్రమంలో సైబర్ నేరగాళ్ల బాధితుల జాబితాలో సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ఉన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం కాంతారా చాప్టర్ 1 ఫెమ్ రుక్మిణివసంత్ కూడా సైబర్ మోసగాళ్ల బారినపడ్డారు.
తన ఫెక్ డీపి పెట్టుకుని కొంత మంది డబ్బులు అడుగుతున్నారని వాటిని నమ్మెద్దన్నారు. ఆ తర్వా అదితీ హైదరీ కూడా ఇదే విధంగా సైబర్ మోసగాళ్లు బారిన పడ్డారు. తాజాగా.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడ్డారు. దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.
తన డీపీతో సైబర్ కేటుగాళ్లు ఫెక్ నంబర్ నుంచి కాల్స్, మెస్సెజ్ లను పంపుతున్నట్లు తనకు తెలిసిందన్నారు. దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయడాని, అస్సలు స్పందించవద్దని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ పెట్టారు. అంతే కాకుండా ఆ నంబర్లను వెంటనే బ్లాక్ చేయాలన్నారు.
అదే విధంగా.. గత కొన్నిరోజులుగా.. 8111067586 అనే ఫోన్ నంబర్కు తన ఫొటోను డీపీగా పెట్టి, బయోలో తాను నటించిన సినిమాల పేర్లను రాసి.. కొందరు వ్యక్తులకు సందేశాలు పంపుతున్నట్లు రకుల్ గుర్తించారు. దీంతో దయచేసి ఆ నంబర్లను వెంటనే బ్లాక్ చేయాలని కూడా అభిమానులకు కీలక సూచనలు చేశారు.
అయితే.. ఇప్పటికే పోలీసులు గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అనవసర లింక్ లను క్లిక్ చేయడం చేయోద్దని సూచిస్తున్నారు.
