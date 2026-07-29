/Shivangi Joshi: ఒడిలో కూర్చొమని అలా చేసేవాడు.!. వేధింపులపై నటి శివాంగీ జోషి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.!.

Shivangi joshi reveals her shocking childhood abuse incident: చాలా మంది సెలబ్రీటీలు తరచుగా వేధింపుల ఘటనల్ని ఎదుర్కొంటారు. కొంత మంది తమకు ఎదురైన ఘటనల్ని బైటపెడుతుంటారు. మరికొంత మంది ఇప్పటికి మౌనంగా భరిస్తున్నారు. ఇలాంటి కాస్టింగ్ కౌచ్ ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది ఆడది కన్పిస్తే చాలు పశువు కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తారు. సాధారణ అమ్మాయిల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఇటీవల వేధింపులు ఎదుర్కొంటు వార్తలలో ఉంటున్నారు. తాజాగా.. బుల్లితెర నటి శివాంగీ జోషి తనకు చిన్నతనంలో ఎదురైన దారుణమైన వేధింపుల ఘటనల్ని బైటపెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
Today, Shivangi shared parts of her story most people would carry to the grave.
A wound from her childhood, one she held inside for years, until today, when she chose to speak, so that others might not have to go through the same.
This was never a story about pain. It's about… pic.twitter.com/M3KQZiVAo5
— Shivangi Joshi (@shivangijoshi10) July 28, 2026
బుల్లి తెర నటి శివాంగీ జోషి యే రిష్తా క్యా కెహ్లతా హై, బర్సాత్, బడే అచ్చే లగ్తే హై 2, వంటి సీరియళ్లతో పాపులారిటీ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ భామ.. లాకప్ 2 రియాలిటీషో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో తనకు చిన్నతనంలో ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల ఘటనలను బైటపెట్టింది.తమది ట్రాన్స్ పోర్ట్ బిజినెస్ అని అందులో అనుకొకుండా నష్టం వచ్చిందని, తాము రోడ్డున పడ్డామని చెప్పింది. కనీసం తినేందుకు తిండి కూడా లేదని చెపుతూ ఎమోషలన్ అయ్యింది.
ఈ సిట్యువేషన్ లో కొంత మంది తమను చాలా నీచంగా చూశారని చెప్పింది. తనకు మావయ్య వరుసయ్యే ఒక వ్యక్తి తన ఇంటికి వచ్చేవాడని చెప్పింది. తన తల్లిదండ్రులు పనికి వెళ్లినప్పుడు తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడని చెప్పింది. డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తానని చెప్పి ఒడిలో కూర్చొమని నీచంగా ప్రవర్తించేవాడని చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. పలు మార్లు అతను ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడో అర్థం అయ్యేదికాదని చెప్పింది. ఒక రోజు తన బుగ్గలు తాకుతూ, ముద్దులు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించగా అతడ్ని నెట్టివేయడంతో అతని ముఖంకు గాయమైందని చెప్పింది.
అప్పుడు అతను తనను బలంగా నెలకేసి కొట్టాడని చెప్పింది. దీంతో చాలా రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది. ఆ తర్వాత కూడా ఇంట్లో వచ్చి సంబంధంలేని విషయాలు మాట్లాడేవాడని, తల్లిదండ్రులు దగ్గరలేనప్పుడు లైంగికంగా వేధించేవాడని చెప్పింది. దీంతో ఒక రోజు తన తల్లిదండ్రులకు ఈ దారుణాల్ని చెప్పడంతో వారు అతడ్ని గెంటేశారని చెప్పింది. ఆ తర్వాత షాకింగ్ ఘటన నుంచి బైటపడేందుకు చాలా నెలలు పట్టిందని నటి శావాంగీ చెబూతూ ఎమోషనల్ అయ్యింది.
ఈ క్రమంలో షోలో ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. మరోవైపు దీనిపై నెటిజన్ లు మాత్రం గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి చిన్నతనం నుంచి తమ పిల్లలకు చెప్పాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
హిందీ సీరియల్ తో శివాంగీ మంచి ఫాలోవింగ్ ను సంపాదించుకుంది. బాలిక వధు 2 లో ఆనంది పాత్రలో మెప్పించింది.
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