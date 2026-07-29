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Shivangi Joshi: ఒడిలో కూర్చొమని అలా చేసేవాడు.!. వేధింపులపై నటి శివాంగీ జోషి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.!.

Shivangi joshi Emotional: ట్రాన్స్ పోర్ట్ బిజినెస్ లో చాలా నష్టపోయామని చెబుతూ నటి శివాంగీ జోషి ఎమోషనల్ అయ్యింది. తనకు మావయ్య  వరుసైన ఒక వ్యక్తి దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నీచంగా ప్రవర్తించాడని చిన్న నాటి దారుణంను నటి శివాంగీ జోషి బైటపెట్టింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:57 PM IST
Shivangi Joshi: ఒడిలో కూర్చొమని అలా చేసేవాడు.!. వేధింపులపై నటి శివాంగీ జోషి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.!.
Image Credit: shivangijoshi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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