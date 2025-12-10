English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Shriya Saran Video: కూతురుతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి శ్రియా.. వీడియో వైరల్..

Shriya Saran Video: కూతురుతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి శ్రియా.. వీడియో వైరల్..

Shriya Saran visits Tirumala: టాలీవుడ్ నటి శ్రియ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం సమయంలో  తనకూతురు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంది. ఈ క్రమంలో అభిమానులు శ్రియతో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 10, 2025, 02:32 PM IST
  • తిరుమలలో నటి శ్రియ..
  • ఫోటోల కోసం పోటీపడ్డ అభిమానులు..

Actress Shriya Saran visits Tirumala temple in vip break darshan Video: తిరుమలలో ప్రస్తుతం రద్దీ భారీగా కొనసాగుతుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో భక్తులు భారీగా శ్రీవారి దర్శనాలకు క్యూలు కడుతున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో దిత్వా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ తో చలికూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. కొండపై మంచు దుప్పటి కప్పుకుని ఉంది. దీంతో టీటీడీ భక్తులకు పలు సూచనలు చేసింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి శ్రియ ఈ రోజు బుధవారం వేకువ జామున సుప్రభాత సేవలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ప్ర‌ముఖ న‌టి శ్రియా మంగళవారం రాత్రి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే ఈరోజు (బుదవారం) సుప్రభాత సేవలో శ్రియా తన కూతురు రాధ శరణ్‌, కుటుంబ సభ్యులతొ కలిసి పాల్గొన్నారు.

స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అదే విధంగా శ్రియకు పండితులు ప్రత్యేకంగా స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలతో పాటు, వేదాశీర్వచనం కూడా అందించారు. అయితే.. శ్రియ శరణ్ దర్శనం అనంతరం మాడవీధుల గుండా వెళ్తుండగా అభిమానులు చూసి ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.

Read more: Tirumala: తిరుమలలో బ్లడ్ డొనేట్ చేసి శ్రీవారి దర్శనం ప్లాన్ చేస్తున్నారా..?.. టీటీడీ ఈ కొత్త రూల్ మీకు తెలుసా..?

  నటి శ్రియ తెలుగు, తమిళం, హిందీ మూవీస్ లలో నటించారు. టాలీవుడ్ లో ఫెమస్ హీరోల సరసన శ్రీయ నటించారు. 2018లో తన ప్రియుడు ఆండ్రీ కోస్కివ్ ను శ్రియా పెళ్లి చేసుకున్నారు.  వీరికి రాధ అనే కూతురు ఉంది.అయితే.. పెళ్లి తర్వాత శ్రీయ సినిమాకు కొద్దిగా బ్రేక్ ఇచ్చిన కూడా మరల మూవీస్ లలో నటిస్తు బిజీగా ఉంటున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

