Actress Sreeleela funny conversation with engineering college students video: పుష్ప2 సినిమాతో నటి శ్రీలీల ఒక్కసారిగా మంచి ఫెమ్ ను సొంతం చేసుకుంది. ఆ మూవీ ఆతర్వాత ఆమెను చాలా మంది కిస్సిక్ పాప అంటూ పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే..కిస్సిక్ పాపకు ఇటీవల బాలీవుడ్ హీరో కార్తీక్ ఆర్యన్ మధ్య సమ్ థింగ్.. సమ్ థింగ్ అంటూ డేటింగ్ పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. దీనిపై నటి మాత్రం పెద్దగా రియాక్ట్ కాలేదు. మరోవైపు ఇటీవల శ్రీలీల తిరుమలకు వైకుంఠ ఏకాదని నేపథ్యంలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక యువకుడ్ని పదే పదే శ్రీలీల చూడంటంను ట్రోల్స్ చేశారు. మొత్తంగా శ్రీలీల ఏదో ఒక అంశంతో తరచుగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు.
అయితే తాజాగా..ఈ భామ ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. మొత్తంగా అక్కడ స్టూడెంట్స్ తో ఫుల్ జోష్ తో ఈవెంట్ లో మాట్లాడారు. వేదిక మీద శ్రీలీల మాట్లాడుతూ.. అరిచి, అరిచి తన గొంతు పోయిందన్నారు. ఇంతలో కొంత మంది విద్యార్థులు అయితే.. డ్యాన్స్ చేయమని గట్టిగా అరిచారు.
ఇదికాస్త శ్రీలీల చెవిలో పడింది.దీనికి నవ్వుతూ.. శ్రీలీల ఏదో నీ పెళ్లాన్ని అడిగినట్లు అలా అడిగావ్ ఏంటీ.. అంటూ ఫన్నీగా మాట్లాడారు. మొత్తంగా శ్రీలీల ఫన్నీగా మాట్లాడటంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది.
మరోవైపు శ్రీలీల కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్, టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల జంటగా నటించిన భారీ పీరియాడికల్ పొలిటికల్ డ్రామా 'పరాశక్తి' ఫిబ్రవరి 7 నుంచి డిజిటల్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మూవీ సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో సంక్రాంతికి కానుకగా జనవరి 10న విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.
అయితే.. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా హిట్ ను సొంతం చేసుకొలేదు. అయితే.. శ్రీలీల వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు శ్రీలీల పాపం.. ఫీల్ అయినట్లుంది అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.