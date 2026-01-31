English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Actress Sreeleela Video: నీ పెళ్లాన్నా..?.. అలా అడిగావేంటీ..?.. ఫ్యాన్స్‌పై శ్రీలీల సెటైర్స్.. వీడియో వైరల్..

Actress Sreeleela Video: నీ పెళ్లాన్నా..?.. అలా అడిగావేంటీ..?.. ఫ్యాన్స్‌పై శ్రీలీల సెటైర్స్.. వీడియో వైరల్..

Sreeleela funny comments on fans: నటి శ్రీలీల ఇటీవల పల్నాడు జిల్లాలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వేడుకలో పాల్గొనడానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి అభిమానులు శ్రీలీలతో ఫన్నీగా మాట్లాడారు. దీనికి శ్రీలీల సైతం తనదైన శైలీలో సెటైర్లు వేసింది. మొత్తంగా శ్రీలీల చేసిన పని నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:51 PM IST
  • అభిమానులకు శ్రీలీల పంచ్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Actress Sreeleela Video: నీ పెళ్లాన్నా..?.. అలా అడిగావేంటీ..?.. ఫ్యాన్స్‌పై శ్రీలీల సెటైర్స్.. వీడియో వైరల్..

Actress Sreeleela funny conversation with engineering college students video: పుష్ప2 సినిమాతో నటి శ్రీలీల ఒక్కసారిగా మంచి ఫెమ్ ను సొంతం చేసుకుంది. ఆ మూవీ ఆతర్వాత ఆమెను చాలా మంది కిస్సిక్ పాప అంటూ పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే..కిస్సిక్ పాపకు ఇటీవల బాలీవుడ్ హీరో కార్తీక్ ఆర్యన్ మధ్య సమ్ థింగ్.. సమ్ థింగ్ అంటూ డేటింగ్  పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. దీనిపై నటి మాత్రం పెద్దగా రియాక్ట్ కాలేదు. మరోవైపు ఇటీవల శ్రీలీల తిరుమలకు వైకుంఠ ఏకాదని నేపథ్యంలో వచ్చినప్పుడు కూడా  ఒక యువకుడ్ని పదే పదే శ్రీలీల చూడంటంను ట్రోల్స్ చేశారు. మొత్తంగా శ్రీలీల ఏదో ఒక అంశంతో తరచుగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cine Grammm (@cine_grammm)

అయితే తాజాగా..ఈ భామ ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. మొత్తంగా అక్కడ స్టూడెంట్స్ తో ఫుల్ జోష్ తో ఈవెంట్ లో మాట్లాడారు. వేదిక మీద శ్రీలీల మాట్లాడుతూ.. అరిచి, అరిచి తన గొంతు పోయిందన్నారు. ఇంతలో కొంత మంది విద్యార్థులు అయితే.. డ్యాన్స్ చేయమని గట్టిగా అరిచారు.

ఇదికాస్త శ్రీలీల చెవిలో పడింది.దీనికి నవ్వుతూ.. శ్రీలీల ఏదో నీ పెళ్లాన్ని అడిగినట్లు అలా అడిగావ్ ఏంటీ.. అంటూ ఫన్నీగా మాట్లాడారు. మొత్తంగా శ్రీలీల ఫన్నీగా మాట్లాడటంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది.

మరోవైపు శ్రీలీల కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్, టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల జంటగా నటించిన భారీ పీరియాడికల్ పొలిటికల్ డ్రామా 'పరాశక్తి' ఫిబ్రవరి 7 నుంచి డిజిటల్ లో  స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మూవీ సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో సంక్రాంతికి కానుకగా జనవరి 10న విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.

Read more: Tammareddy Bharadwaja: అమ్మాయిలను అనుభవించడానికే సినిమాలు.!.. తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..

అయితే.. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా హిట్ ను సొంతం చేసుకొలేదు. అయితే.. శ్రీలీల వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు శ్రీలీల పాపం.. ఫీల్ అయినట్లుంది అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Actress SreeleelaTollywoodAndhra Pradeshsreeleela latest newsSreeleela Dating

Trending News