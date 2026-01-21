Tollywood: తెలంగాణ పండుగను ఘోరంగా అవమానించిన తెలుగు హీరోయిన్.. ఏమైందంటే..!

Tollywood Heroine Controversy: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను తెలంగాణలోని ఆదివాసీలు మాత్రమే కాదు.. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఆదివాసీ జాతరగా పేరున్న ఈ వేడుకలో భక్తులు అమ్మవారికి తమ బరువుకు తగినంత బెల్లం సమర్పించడం ఆనవాయితీ. దీన్ని భక్తులు “బంగారం”గా భావిస్తూ మొక్కుగా చెల్లిస్తారు. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో కోరికలు నెరవేరుతాయని వారి నమ్మకం.
అయితే తాజాగా టీనా శ్రావ్య తల్లి.. తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో టీనా శ్రావ్య పెంపుడు కుక్కను తక్కెడపై కూర్చోబెట్టి..దాని బరువుకు తగినంత బెల్లాన్ని సమర్పిస్తున్నట్లు కనిపించింది.
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. కొందరు ఇది సమ్మక్క సారలమ్మ దేవతలను అవమానించడమేనని తీవ్రంగా విమర్శించారు. తెలంగాణ సంప్రదాయాలను గౌరవించకుండా ఇలా చేయడం తప్పని వ్యాఖ్యానించారు.
దీనికి స్పందించిన టీనా శ్రావ్య తల్లి మాత్రం తమ ఉద్దేశం తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు. తమ పెంపుడు కుక్కకు ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోయిన సమయంలో, కోలుకుంటే అమ్మవారికి బెల్లం సమర్పిస్తామని మొక్కుకున్నామని వివరించారు. సర్జరీ తర్వాత కుక్క పూర్తిగా కోలుకున్నందున ఇప్పుడు మొక్కు తీర్చామని తెలిపారు. దేవతలను అవమానించే ఉద్దేశం తమకు లేదని, భావోద్వేగంతో ఇలా చేశామని ఆమె అన్నారు. అయితే కొంతమంది చేసిన కామెంట్లపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో విషయం మరింత పెద్దదైంది.
ఇక సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రెండు వర్గాలుగా చర్చ నడుస్తోంది. ఒక వర్గం టీనా కుటుంబాన్ని సమర్థిస్తుండగా.. మరో వర్గం మాత్రం వీడియోను తొలగించాలని, సంప్రదాయాలను గౌరవించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
