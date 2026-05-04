Trisha in Tvk Vijay Residence Video: తిరుమల నుంచి నేరుగా టీవీకే విజయ్ ఇంటికి నటి త్రిష.. వీడియో వైరల్..

Trisha spotted in tvk Vijay residence: నటి త్రిష తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత నేరుగా చెన్నైలోని టీవీకే విజయ్ నివాసంకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 4, 2026, 02:06 PM IST
Trisha Krishnan Spotted at TVK chief Vijay Chennai residence: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే పార్టీల ఆధిపత్యంను పక్కన పెట్టి టీవీకే పార్టీ ఎలాంటి పొత్తు లేకుండానే ప్రభంజనం సృష్టించింది.ఈ క్రమంలో తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాల ఆధిక్యంలో దూసుకుని పోతుంది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు చేరుకొవడానికి మరో 10 సీట్లు మాత్రమే  దూరంలో ఉంది.  ఒకవేళ స్పష్టమైన మెజారీటీ రాకుంటే ఇతర పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకునేందుకు సైతం టీవీకే విజయ్ రెడీగా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఈ క్రమంలో ఒక వైపు తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు మరోవైపు త్రిష బర్త్ డే కూడా ఇదే రోజు ఉండటం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేయడానికి తిరుమలకు వెళ్లారు. మరోవైపు త్రిష తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని నేరుగా చెన్నైలోని టీవీకే విజయ్ నివాసంకు చేరుకున్నారు.

 అప్పటికే టీవీకే విజయ్ నివాసం వద్ద భారీగా అభిమానులు గుమిగూడారు.  విజిల్స్ వేస్తు తమ అభిమానం చాటుకున్నారు. త్రిషను కారులో చూడగానే అభిమానులు గట్టిగా కేకలు వేస్తు సంబరాలు చేసుకున్నారు. నటి త్రిషప్రత్యేకంగా వైట్ కలర్ లగ్జరీ వాహనంలో  వెళ్లి టీవీకే నివాసంకు చేరుకున్నారు. మొత్తంగా తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఘన విజయం సాధించబోతున్న విజయ్ కు త్రిష ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేశారు.

Read more: TVK Vijay and Trisha: త్రిష నాదే.?.. తమిళనాడు నాదే.. ఫలితాల్లో దూసుకుపోతున్న టీవీకే విజయ్.!.

మరోవైపు, టీవీకే ప్రభుత్వంలో త్రిష కూడా చేరే అవకాశాలున్నాయని వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. ఎంజీఆర్ సమయంలో జయలలిత ఏవిధంగా కీలక పాత్ర పోషించిందో ఇప్పుడు విజయ్ హయాంలో త్రిష అచ్చం అలాంటి పాత్రను పోషించవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి.

 

 

