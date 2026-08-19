/బిర్యానీతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాం.. ప్రేక్షకుల గుర్తింపే నాకు ముఖ్యం: నటి వేధా జలంధర్

Vedha Jalandhar: కంటెంట్ బలంగా ఉంటే ప్రేక్షకుల ఆదరణ తప్పక లభిస్తుందని చెబుతున్నారు 'అమీర్ లోగ్' బ్యూటీ వేధా జలంధర్. రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ ఆగస్టు 21న ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించగా.. రానా దగ్గుబాటికి సమర్ఫణలో 'స్పిరిట్ మీడియా' సంస్థ గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనుంది. ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నటి వేధా జలంధర్ చిత్ర విశేషాలు, తన పాత్ర ప్రాధాన్యత గురించి మీడియాతో పంచుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో తాను చేసిన క్యారెక్టర్ ఎంతో సహజంగా.. పక్కింటి అమ్మాయిని తలపించేలా ఉంటుందని వేధా తెలిపారు. "మా అమ్మే నాకు రోల్ మోడల్. ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే ఆమె నైజమే నా పాత్రలోనూ కనిపిస్తుంది. మహిళలకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా నా రోల్ డిజైన్ చేశారు. ఆడిషన్స్ ద్వారా దర్శకుడు రమణ గారు నన్ను ఎంపిక చేసుకున్నారు" అని వివరించారు. తాను 2019లోనే కెరీర్ ప్రారంభించానని.. తాను చేసిన ఓ రెండు సినిమాలు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు వెళ్లాయని తెలిపారు. కానీ అవి విడుదల కాలేదని.. ఆ తర్వాత తాను యాక్టింగ్ కోసం థియేటర్ కూడా నేర్చుకున్నానని చెప్పారు.
అమీర్ లోగో సినిమా విశేషాలపై గురించి మాట్లాడుతూ.. కథలో బిర్యానీ అంశం ఎంతో కీలకంగా మారి వినోదాన్ని పంచుతుందన్నారు. లైవ్ లొకేషన్లలో సింక్ సౌండ్తో చిత్రీకరించడం సవాలుతో కూడుకుందని.. స్థానికుల సహకారంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని చెప్పారు. స్మరణ్ అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని ప్రశంసించారు. ఈ సినిమా చూసిన వారంతా తన పాత్ర గురించి మాట్లాడుకుంటారని.. తన వర్క్ అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. ఈ సినిమాలోని ప్రతీ కారెక్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని.. అన్ని పాత్రలకు ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పారు. హరి, మనోజ్, శశిలతో కలిసి నటించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
సినిమాల సంఖ్య కంటే తాను చేసే పాత్రల నాణ్యత, ప్రేక్షకుల్లో కలిగే గుర్తింపే తనకు ముఖ్యమన్నారు వేధా. ఇప్పటికే సినిమా చూసిన స్పిరిట్ మీడియా బృందం, ప్రముఖ దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య తమ నటనను మెచ్చుకున్నారని చెప్పారు. స్థానిక యాస ఉన్నప్పటికీ, కథలోని బలమైన భావోద్వేగాలు అన్ని ప్రాంతాల ప్రేక్షకులను తప్పకుండా మెప్పిస్తాయని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల వారిని ఆకట్టుకునేలా.. అన్ని ప్రాంతాల వారిని మెప్పించేలా ఉంటుందని అన్నారు.