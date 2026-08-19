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బిర్యానీతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాం.. ప్రేక్షకుల గుర్తింపే నాకు ముఖ్యం: నటి వేధా జలంధర్

Vedha Jalandhar: ఎన్ని సినిమాలు చేశామనే దానికంటే.. ప్రేక్షకులు మనల్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు.. మనం ఎలాంటి పాత్రలు ఎంచుకుంటున్నామనేదే ముఖ్యమని నటి వేధా జలంధర్ చెబుతున్నారు. తన ఆరేళ్ల జర్నీలో తాను చేసిన పాత్రలు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చాయని చెప్పారు. ఈ బ్యూటీ నటించి అమీర్ లోగ్ సినిమా ఈ నెల 21న థియేటర్లలోకి రానుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST
బిర్యానీతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాం.. ప్రేక్షకుల గుర్తింపే నాకు ముఖ్యం: నటి వేధా జలంధర్
Image Credit: Vedha Jalandhar

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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బిర్యానీతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాం.. ప్రేక్షకుల గుర్తింపే నాకు ముఖ్యం: నటి వేధా జలంధర్
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