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Star Heroine: జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. పెద్ది డైరెక్టర్‌పై అసంతృప్తి!

Star Heroine: హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా పాత్రపై నటి అదితి బాలన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చగా మారాయి. మహిళా పాత్రలను సినిమాల్లో చూపించే విధానం గురించి ఆమె తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చూసి తాను నిరాశకు గురయ్యానని అదితి బాలన్ చెప్పారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:05 PM IST
Star Heroine: జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. పెద్ది డైరెక్టర్‌పై అసంతృప్తి!
Image Credit: Janhvi Kapoor(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Star Heroine: జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. పెద్ది డైరెక్టర్‌పై అసంతృప్తి!
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