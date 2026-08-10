Star Heroine: రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పెద్ది’ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ గ్రామీణ యువతి పాత్రలో కనిపించారు. అయితే ఆమె పాత్రను తెరపై చూపించిన విధానంపై విడుదల సమయంలో విమర్శలు వచ్చాయి. కొన్ని సన్నివేశాల విషయంలో కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది.
ఆ తర్వాత కొన్ని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను సినిమాలో నుంచి తొలగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
ఇదే విషయంపై తాజాగా అదితి బాలన్ మాట్లాడారు. జాన్వీ కపూర్ పాత్ర తనకు చాలా నిరాశ కలిగించిందని ఆమె చెప్పారు. అంతేకాదు, ఆ పాత్రను అలా చూపించాల్సిన అవసరం లేదని తనకు అనిపించిందన్నారు. ఒక హీరోయిన్కు మంచి పాత్రను రాసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ‘పెద్ది’లో ఆ అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
సినిమాల్లో మహిళా పాత్రలను మరింత బలంగా, అర్థవంతంగా రాయాలని అదితి బాలన్ సూచించారు. హీరో పాత్రలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో, హీరోయిన్ల పాత్రలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. మహిళలను కేవలం కొన్ని సన్నివేశాల కోసం ఉపయోగించకుండా, కథలో కీలకంగా ఉండే పాత్రలను ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
అదితి బాలన్ ప్రస్తుతం ‘666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. శివరాజ్ కుమార్, డాలీ ధనుంజయ, ప్రియాంక మోహన్ తదితరులు నటిస్తున్న ఈ హారర్ థ్రిల్లర్కు హేమంత్ కే కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో మహిళా పాత్రలు కూడా చాలా బలంగా ఉంటాయని అదితి తెలిపారు.
తాను చేస్తున్న పాత్ర చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుందని, ప్రియాంక మోహన్ పాత్ర కూడా కథలో ముఖ్యమైనదని ఆమె చెప్పారు. ఈ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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