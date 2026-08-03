Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Aditi Sharma Harassment: భర్తపై కేసు పెట్టిన ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్..అత్తమామలు చావకొడుతున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

Aditi Sharma Harassment: భర్తపై కేసు పెట్టిన ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్..అత్తమామలు చావకొడుతున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

Aditi Sharma Husband Harassment: ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'గుండె ఝల్లుమంది' సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటించిన అదితి శర్మ గుర్తుందా? చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఆమె మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆమె తన భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులపై గృహహింస ఆరోపణలతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:49 PM IST
Aditi Sharma Harassment: భర్తపై కేసు పెట్టిన ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్..అత్తమామలు చావకొడుతున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aditi Sharma Harassment: భర్తపై కేసు పెట్టిన ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్..అత్తమామలు చావకొడుతున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు!
2
3
4
5