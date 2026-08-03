/Aditi Sharma Harassment: భర్తపై కేసు పెట్టిన ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్..అత్తమామలు చావకొడుతున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

Aditi Sharma Husband Harassment: దివంగత నటుడు ఉదయ్ కిరణ్ సరసన 'గుండె ఝల్లుమంది' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన అదితి శర్మ గుర్తుందా? చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ నటి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈసారి ఏ సినిమా ప్రమోషనో అయితే కాదు. బాలీవుడ్లో కొన్ని సినిమాలతో పాటు బుల్లితెర సీరయల్స్లో నటిగా మంచి గుర్తింపు పొందిన అదితి శర్మ తాజాగా తన భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులపై గృహహింస ఫిర్యాదు చేసి ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది. ముంబై పోలీసులు ప్రస్తుతం ఈ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?
నటి అదితి శర్మ తన భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులపై గృహహింస కేసును నమోదు చేయించింది. ఆమె ఫిర్యాదు చేసిన వివరాల ప్రకారం.. జూలై 31న గోరేగావ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆమె భర్త అభినిత్ విద్యానంద్ కౌశిక్, అత్త ఊర్మిళా కౌశిక్ (65), ఆడపడుచు కీర్తి కౌశిక్ (29)లపై ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదైంది. పోలీసులు ఈ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. శారీరక, మానసిక వేధింపులు, గృహహింస, దాడి, దూషించడం, తన శీలతను ప్రశ్నించడం, తన 'స్త్రీధనం' (వివాహ సమయంలో లభించిన ఆభరణాలు) దుర్వినియోగం చేయడం వంటి ఆరోపణలను అదితి వారిపై చేశారు.
అదితి జూన్ 2021లో ఒక ఆన్లైన్ యాక్టింగ్ క్లాస్ సమయంలో అభినిత్ను మొదటిసారి కలిశారు. స్నేహితులుగా మారిన తర్వాత, వారు ప్రేమలో పడ్డారు. 2025 జనవరి 1న జరిగిన ఒక సంఘటనను కూడా ఈ ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు. కాఫీ విషయంలో జరిగిన వాదన దూషణలకు దారితీసిందని అందులో పేర్కొన్నారు. అదితి శర్మ ఫిర్యాదు మేరకు.. గోరేగావ్ పోలీసులు ఆమె భర్త, అత్త, ఆడపడుచుపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ ఆరోపణలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
మోడలింగ్లో ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత ఆమె తన మూవీ కెరీర్ను ప్రారంభించింది. అదితి తన పాఠశాల విద్యను ఢిల్లీలోని పంజాబీ బాగ్ ప్రాంతంలో ఉన్న హన్స్రాజ్ మోడల్ స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. ఆమె మొదట 2017లో గురు రంధవాతో కలిసి 'తారే' అనే మ్యూజిక్ వీడియోలో కనిపించారు.
అదితి శర్మ ఎవరు?
నటి అదితి శర్మ 2006లోనే బుల్లితెరపై తన నటనా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన అదితి.. 2007లో సినిమాల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. తెలుగులో ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'గుండె ఝల్లుమంది' సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత నిఖిల్ సిద్ధార్థ్, నవ్దీప్, కాజల్ అగర్వాల్ జంటగా నటించిన 'ఓం శాంతి' సినిమాలోనూ ఓ హీరోయిన్గా అలరించింది. చివరిగా 2011లో విడుదలైన 'బబ్లూ' ఈమె నటించిన చివరి తెలుగు చిత్రం కావడం గమనార్హం. అయితే ఈమె కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, పంజాబీ చిత్రాల్లో నటించింది.
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