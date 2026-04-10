Aditya Dhar: లెజండ్ ప్రభాస్ అంటూ దురంధర్ దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ప్రశంసలు.. ‘స్పిరిట్’ కోసం వెయిటింగ్ అంటూ ట్వీట్..

Aditya Dhar - Prabhas- Sandeep Reddy Vanga: నిన్న రాత్రి.. దురంధర్ 2 సినిమా చూసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించారని ఆదిత్యదర్ గట్స్ ను మెచ్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిత్య ధర్ మాట్లాడుతూ సందీప్ రెడ్డి వంగాతో పాటు ప్రభాస్ ను లెజెంట్ టూ సంబోధిస్తూ ట్వీట్ చేయడం విశేషం.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:36 PM IST

Dhurandhar Director Praises Prahbas Sandeep Reddy Vanga:రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ను లెజెండ్ అని పిలుస్తూ, ఆయన నటిస్తున్న ‘స్పిరిట్’  సినిమా థియేటర్స్ లో చూసేందుకు వేచి చూస్తున్నానంటూ సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్ట్ చేశారు ధురంధర్  డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్. దర్శకుడు సందీప్ వంగా ‘ధురంధర్ ది రివేంజ్’ సినిమాను మెచ్చుకుంటూ చేసిన పోస్ట్ కు రిప్లై ఇచ్చారు. అంతేకాదు లెజెండ్ ప్రభాస్ కు నా ప్రేమను తెలియజేయండి అంటూ తన రిప్లై లో పేర్కొనడం విశేషం. ఈ పోస్ట్ నేపథ్యంలో ఆదిత్యధర్, ప్రభాస్ కాంబినేషన్ లో  ఓ క్రేజీ మూవీ తెరకెక్కితే ఎలా ఉంటుందో అని అభిమానులు ఇప్పటి నుంచే లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఒక వేళ ఈ  కాంబినేషన్ సెట్ అయితే.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సునామీ అనే చెప్పాలి. 

ధురంధర్ ది రివేంజ్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1700 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ను చూపిస్తోంది. అంతేకాదు మన దేశంలోనే హిందీలో రూ. 1009 నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి.. హిందీలో మన దేశంలో వెయ్యి కోట్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. త్వరలో ఈ సినిమా పుష్ప 2 రికార్డ్స్ ను బ్రేక్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. మరోవైపు బాహుబలి 2 లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ ను దాటుతుందా అనేది చూడాలి. 

ఇక ‘దురంధర్’ సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి ఈ చిత్రాన్ని ఓ వర్గం వాళ్లు ప్రాపగండా మూవీ అంటూ బాలీవుడ్ లో కొందరు చేస్తున్న విమర్శలపై దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్ట్రాంగ్  కౌంటర్ ఇచ్చారు. అలాంటి ప్రాపగండా మూవీస్ చేసే వాళ్లే నిజాయితీగా నిజాన్ని చెబుతూ రూపొందించే ధురంధర్ ది రివేంజ్ వంటి మూవీస్ పై విష ప్రచారం చేస్తున్నారని  సందీప్ తన పోస్ట్ లో పేర్కొనడం విశేషం. ఈ పోస్ట్ కు డైరెక్టర్ ఆదిత్యధర్ థ్యాంక్స్ చెబుతూ తను నమ్మిన కంటెంట్ ను తీసి తన అభిప్రాయాలపై బలంగా నిలబడే సందీప్ వంగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారంటూ ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ వాద సినిమాలు ఉన్నది ఉన్నట్టు తెరకెక్కుతోన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి. ప్రేక్షకలు కూడా ఆ తరహా చిత్రాలను ఆదరిస్తున్నారు.  సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేస్తోన్న ‘స్పిరిట్’ సినిమా వచ్చే యేడాది 5 మార్చిన విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

