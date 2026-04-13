Decoit 3rd Day WW Collections: అడివి శేష్ ‘డెకాయిట్’ 3 డేస్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. బ్రేక్ ఈవెన్ కు ఎంత దూరంలో ఉందంటే..

Decoit 3rd Days WW Collections:: అడివి శేష్ హీరోగా మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికగా అడివి శేష్.. కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించిన చిత్రం ‘డెకాయిట్’. ఒకేసారి తెలుగు,  హిందీలో బై లింగ్వల్ మూవీగా విడుదల మంచి టాక్ ను సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు నిన్నటితో ఫస్ట్ వీకెండ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా మొత్తంగా బ్రేక్ ఈవెన్ కు ఎంత దూరంలో ఉందంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 13, 2026, 11:12 AM IST

School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!
5
School Holiday
School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
6
Amarnath Yatra 2026
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
Vaibhav Suryavanshi IPL Salary: ఐపీఎల్‌లో 15 ఏళ్ల బుడ్డోడు సూర్యవంశీ ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా? 2 నెలలు స్కూల్‌కు వెళ్లకపోతే రూ.కోట్ల డబ్బు!
7
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi IPL Salary: ఐపీఎల్‌లో 15 ఏళ్ల బుడ్డోడు సూర్యవంశీ ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా? 2 నెలలు స్కూల్‌కు వెళ్లకపోతే రూ.కోట్ల డబ్బు!
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
5
defender
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
Docoit 1st Weekend collections:  ‘డెకాయిట్’ సినిమా అడివి శేష్ కెరీర్ లోనే తొలిసారి భారీ ఎత్తున ప్రీమియర్స్ తో రిలీజైంది. అంతేకాదు మిక్స్ డ్ టాక్ తో డీసెంట్ వసూళ్లను రాబడుతుంది. ఈ సినిమా గతంలో శ్రీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ‘ప్రేయసి రావే’ తరహాలో ఉందనే కామెంట్స్ వినబడ్డ.. ట్రీట్మెంట్ కొత్తగా ఉండటంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నిన్నటితో ఫస్ట్ వీకెండ్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టిన కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

ఈ సినిమా పబ్లిసిటీ ఖర్చులతో కలిసి దాదాపు రూ. 65 కోట్ల ఖర్చు అయిందట. ఇప్పటికే నాన్ థియేట్రికల్ గా ‘డెకాయిట్’ టేబుల్ ప్రాఫిట్ ను సొంతం చేసుకుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా శాటిలైట్, డిజిటల్, డబ్బింగ్ అన్ని రకాలుగా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే నిర్మాతలకు రూ. 48 కోట్ల టేబుల్ ప్రాఫిట్ సొంతం అయింది. ప్రేక్షకుల్లో అడివి శేష్ సినిమా అంటే సమ్ థింగ్ స్పెషల్ ఉంటుందనే అంచనాలకు వచ్చేసారు. దీంతో ‘డెకాయిట్’ మూవీ ప్రీమియర్స్ కు అంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది. టీజర్, ట్రైలర్ లో చూపించిన అంశాలు సినిమాలో ఉండటంతో మాస్ ప్రేక్షకులతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమా చూసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు.

ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3 రోజుల్లో రాబట్టిన వసూళ్ల విషయానికొస్తే.. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ పరంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 40 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 27 కోట్ల షేర్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా మరో రూ. 3 కోట్ల షేర్ అటు ఇటుగా వస్తే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కానుంది. అటు ఓవర్సీస్ లో ఈ సినమా $1 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కు చేరువగా వచ్చింది. ఓ రకంగా ఓ మిడ్ రేంజ్ హీరోకు ఇది ఎక్కువే అని చెప్పాలి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1750 స్క్రీన్స్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా ఈ వీక్ పూర్తయ్యే వరకు బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని థియేట్రికల్ గా హిట్ అనిపించుకుంటుందని ఈ సినిమా ఊపును తెలుస్తుంది.  ఇప్పటికే నిర్మాతలు నాన్ థియేట్రికల్ గా సేఫ్ అయిన ఈ ప్రాజెక్ట్.. థియేట్రకిల్ గా కూడా వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ముందు ముందు ఎలాంటి మాయ చేస్తుందో చూడాలి. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

