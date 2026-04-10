Decoit Movie Review: ‘డెకాయిట్’ మూవీ రివ్యూ.. అడివి శేష్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

రివ్యూ: డెకాయిట్ (Decoit)
నటీనటులు : అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్, సునీల్, ప్రకాష్ రాజ్, అనురాగ్ కశ్యప్, అతుల్ కులకర్ణి తదితరులు
సంగీతం : భీమ్స్ సిసిరోలియో
డైరెక్టర్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ: దనుష్ భాస్కర్
ఎడిటింగ్: కోదాటి పవన్ కళ్యాణ్
నిర్మాతలు : సుప్రియ యార్లగడ్డ, సునీల్ నారంగ్
కథ, స్క్రీన్ ప్లే : అడివి శేష్
దర్శకుడు : షానియల్ డియో
రిలీజ్ డేట్: 10-4-2026
అడివి శేష్.. విలన్ గా సత్తా చాటి ఇపుడు హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కేవలం హీరోగానే కాకుండా రచయతగా.. దర్శకుడిగా సత్తా చాటుతున్నాడు. తాజాగా ఇతను ‘డెకాయిట్’ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
హరి దాస్ (అడివి శేష్), సరస్వతి (మృణాల్ ఠాకూర్) ఇద్దరు ప్రేమలో పడతారు. అగ్ర కులానికి చెందిన సరస్వతి.. తన కంటే తక్కువ కులానికి చెందిన హరిదాస్ ను ప్రాణంగా ప్రేమిస్తుంది. ఈ క్రమంలో హరిదాస్ ఓ హత్య కేసులో అరెస్ట్ అవుతాడు. అయితే ఆ నేరం హరిదాస్ కన్ఫామ్ గా చేశాడని పోరాడి మరి అతినికి శిక్ష వేయిస్తుంది సరస్వతి. అసలు సరస్వతి ని తన ప్రాణంగా భావించే హరిదాస్ హత్య చేశాడని ఎలా నమ్మింది. ఎందుకు అతనికి వ్యతిరేకంగా మారింది. హరి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాకా సరస్వతి పై పగపడతాడు. అంతేకాదు ఆమె లైఫ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తాడు. చిరవకు వీరిద్దరి జీవితాలు ఎలాంటి టర్న్ తీసుకున్నాయనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమాకు అడివి శేష్ కథ రాసుకోవడంతో పాటు స్క్రీన్ ప్లే అందించడం విశేషం. ఈ జమానాలో కూడా పెద్ద కులం, చిన్న కులం అనే పాయంట్ సిల్లీగా ఉంది. ఇపుడున్నవి రెండే కులాలు.. ఒకటి డబ్బున్న కులం.. ఇంకోటి డబ్బు లేని కులం. ప్రస్తుతం అందరు ఇదే చూస్తున్నారు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే బాగుండేది. కానీ పెద్ద కులం.. చిన్న కులం అంటూ చూపిస్తూ ప్రజల్లో లేనిపోని అసమానతలు క్రియేట్ చేస్తున్నారనే వాదన కూడా ఉంది. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని అడివి శేష్ వన్ మ్యాన్ షోగా నడిపించాడు. రెండు వేరియేషన్స్ లో అతన్ని దర్శకుడు చూపెట్టిన విధానం బాగుంది. కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. అతడి లుక్స్ కూడా బాగున్నాయి. గతంలో కంటే అడివి శేష్ ను ఈ సినిమాలో చూపెట్టిన విధానం బాగుంది. ఇక మృణాల్ తో శేష్ కెమిస్ట్రీ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది. ఇంటర్వెల్ వరకు హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య ప్రేమ.. ఆ తర్వాత పగతో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఎండ్ చేయడంతో సెకండాఫ్ పై క్యూరియోసిటీ పెరిగేలా చేశాడు. సెకండాఫ్ లో కొన్ని ల్యాగ్ సీన్స్ బోరింగ్ తెప్పిస్తాయి. ఇక క్లైమాక్స్ సీన్ తో సినిమాకు మంచి టచింగ్ ఇచ్చాడు. భీమ్స్ సిసిరోలియో మ్యూజిక్ తో పాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. ఎడిటర్ ఈ సినిమాను ఫస్ట్ హాఫ్ లో 10 నిమిషాలు.. సెకండాఫ్ లో 20 నిమిషాలు కట్ చేసినా.. పెద్దగా పోయదేమి లేదు. లెంగ్త్ తక్కువై ఇంకా షార్ఫ్ గా ఉంటే ఈ సినిమా లెవల్ వేరే లెవల్లో ఉండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అడివి శేష్.. వెర్సటైల్ యాక్టర్ గా ఎపుడో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. ఈ సినిమాలో కొత్త అడివి శేష్ కనిపించాడు. నటనలో ఎంతో మెచ్యూరిటీ కనిపించింది. డైలాగ్ విషయంలో అతని డిక్షన్ బాగుంది. మృణాల్ ఠాకూర్ మరోసారి తన నటనతో మెస్మరైజ్ చేసింది. కొన్ని ఇంటెన్సివ్ సీన్స్ లో మెప్పించింది. సునీల్ మరోసారి తన నటనతో మెప్పించాడు. అనురాగ్ కశ్యప్.. హీరోకు సమానమైన ఢీటైన పాత్రలో జీవించాడు. అతుల్ కులకర్ణి కూడా తన మార్క్ నటన చూపించాడు. ప్రకాష్ రాజ్ ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు.
ప్లస్ పాయింట్స్
అడివి శేష్ నటన
ఫస్టాఫ్
బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్
మైనస్ పాయింట్స్
ఎడిటింగ్
సెకండాఫ్ ల్యాగ్
లాజిక్ లేని సీన్స్
పంచ్ లైన్.. ‘డెకాయిట్’..ఎమోషనల్ లవ్ యాక్షన్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3/5
