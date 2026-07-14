/100వ సినిమా తర్వాత ఈ క్లాస్ దర్శకుడితో నాగార్జున 101వ చిత్రం..

Nagarjuna With Bommarillu Bhaskar: అవును నాగార్జున తన సినిమాల విషయంలో స్పీడ్ పెంచాడు. ఇప్పటికే 100వ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు. తమిళ దర్శకుడు రా కార్తీక్తో ఓ ఎంటర్టైనింగ్ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా సెట్స్ పై ఉండగానే మరో రెండు చిత్రాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. కళ్యాణ్ కృష్ణ కురసాలతో బంగార్రాజు సీక్వెల్ అనుకున్నా కుదర్లేదు.ఒకవేళ చేస్తే ముగ్గురు అక్కినేని హీరోలు ఇందులో నటించేలా స్క్రిప్ట్ వర్క్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా స్టోరీ ఫైనలైజ్ కాలేదు. అంతలోనే ఇపుడు 101వ సినిమా కోసం బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ పేరు వినిపిస్తుంది.. కథ నచ్చితే డైరెక్టర్ ట్రాక్ రికార్డ్ పట్టించుకోరు నాగార్జున. ఇప్పుడు తన ప్రస్టేజియస్ 100వ సినిమా కూడా రా కార్తిక్ అనే తమిళ దర్శకుడి చేతిలో పెట్టాడు నాగ్. కథ నచ్చితే బొమ్మరిల్లు భాస్కర్తోనూ సినిమా చేస్తారేమో..? పైగా అఖిల్కు మూడేళ్ల కింద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ లాంటి మంచి సినిమా ఇచ్చారు. ఈ సినిమా మరి హిట్ కాకపోయినా.. రాడ్ మూవీ మాత్రం కాదు.
ఇక బొమ్మరిల్లు భాస్కర్తో చేయబోయే సినిమాలో అఖిల్కు మంచి రూల్ ఉండేలా మల్టీస్టారర్గా ప్లాన్ చేయమని చెబుతున్నట్టు సమాచారం.
100 సినిమా పూర్తి కాకముందే 101 చిత్రానికి ఓకే..
ఇక నాగార్జున 100వ సినిమాతో కింగ్ ముందు పెద్ద టార్గెటే ఉంది. చిరంజీవి, బాలయ్య, వెంకటేష్ వంటి హీరోలు సోలో హీరోగా వందల కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. కానీ నాగ్ మాత్రం సోలో హీరోగా రూ. 100 కోట్ల సినిమా ఏది చేయలేదు. అందుకే తన 100వ సినిమాతో సోలో హీరోగా రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాలని చూస్తున్నాడు. నాగ్ కూడా సోలో హీరోగా సక్సెస్ అందుకొని చాలా కాలమే అవుతోంది. చాలా యేళ్ల క్రితం సంక్రాంతి సీజన్ లో ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయనా’ చిత్రంతో తన కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నాగ్ ను వరుస ఫ్లాపులు పలకరించాయి. ఆ తర్వాత ‘బంగార్రాజు’ సినిమాతో ఓకే అనిపించాడు. ఆ తర్వాత ‘నా సామిరంగ’ కూడా ఓ మోస్తరుగా పర్వాలేదనిపించింది.
రూ.100 కోట్ల క్లబ్ పైన నాగార్జున కన్ను..
ఇక నాగార్జున తన కెరీర్లో బ్రహ్మాస్త్ర, కూలీ, కుబేర చిత్రాలతో వంద కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించినా.. అవన్నీ మల్టీస్టారర్ మూవీస్ కావడం గమనార్హం.అందుకే ఇపుడు రాబోతున్న వందో చిత్రంతో ఎలాగైనా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించి సత్తా చాటాలని చూస్తున్నాడు. మరి నాగ్ రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కోరిక.. 100వ సినిమాతో తీరుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
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