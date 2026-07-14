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100వ సినిమా తర్వాత ఈ క్లాస్ దర్శకుడితో నాగార్జున 101వ చిత్రం..

Nagarjuna Upcoming Projcet 101 Movie: టాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో నాగార్జున ప్రస్తుతం తన వందో చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాకు ‘లాటరీ కింగ్’ అనే టైటిల్ పరిశీలనలో ఉంది. ఈ సినిమా లైన్‌లో ఉండగానే మరో రెండు చిత్రాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST
100వ సినిమా తర్వాత ఈ క్లాస్ దర్శకుడితో నాగార్జున 101వ చిత్రం..
Image Credit: Nagarjuna (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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