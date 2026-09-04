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‘వీరభద్రుని రహస్యం’ జీ5లో దూసుకుపోతున్న సిరీస్.. ఇక పై ప్రతీ బుధవారం 5 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్..

Veerabhadruni Rahasyam Season 1 Part 2: మన దేశంలో తొట్ట తొలి స్వదేశీ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషల్లో లోకల్ కంటెంట్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక జీ5లో గత కొన్ని రోజులుగా ‘వీరభద్రుని రహస్యం’ అనే సీజన్ ప్రతి వారం ఒక్కో ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతూ ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను రేకిత్తిస్తోంది. అంతేకాదు ‘వీరభద్రుని రహస్యం సీజన్ పార్ట్ 1 పూర్తి కాబోతుంది. త్వరలో సీజన్ 1  పార్ట్ 2 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్‌కు రానున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:11 PM IST
‘వీరభద్రుని రహస్యం’ జీ5లో దూసుకుపోతున్న సిరీస్.. ఇక పై ప్రతీ బుధవారం 5 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Veerabhadruni Rahasyam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘వీరభద్రుని రహస్యం’ జీ5లో దూసుకుపోతున్న సిరీస్.. ఇక పై ప్రతీ బుధవారం 5 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్..
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