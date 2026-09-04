/‘వీరభద్రుని రహస్యం’ జీ5లో దూసుకుపోతున్న సిరీస్.. ఇక పై ప్రతీ బుధవారం 5 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్..

ZEE 5 Veerabhadruni Rahasyam New Season: ఫేమస్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫాం ZEE5లో ‘వీరభద్రుని రహస్యం’. ఈ తరుణంలో ఫస్ట్ సీజన్ పార్ట్ 1 పూర్తి కావొచ్చింది. ఈ సిరీస్ ఇప్పటి వరకు 300 మిలియన్ వ్యూయింగ్ మినిట్స్ను క్రాస్ చేయటం విశేషం. తాజాగా జీ5లో సీజన్ 1 పార్ట్ 2 సెప్టెంబర్ 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. దీనికి సంబంధించిన సరికొత్త ట్రైలర్ శుక్రవారం రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఏమిటంటే.. ఇక నుంచి పార్ట్ 2లోప్రతీ బుధవారం 5 ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. 90వ దశకంలోని బ్లాక్ బస్టర్ సీరియల్ ‘మర్మదేశం’కి రీ క్రియేషన్గా తీసిన ఈ సిరీస్ ఇప్పుడు జీ5లో సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. సిరీస్ను చూసి నాగబాబు సహా పలువురు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.
ఈ క్రమంలో నాగబాబు మాట్లాడుతూ .. ‘ZEE5 సమర్ఫణలో కల్కి రాజా నిర్మించిన ‘వీరభద్రుని రహస్యం’ సూపర్గా ఉందని కితాబిచ్చారు నాగబాబు. ప్రతీ వారం కొత్త ఎపిసోడ్స్ వస్తున్నాయి. 90వ దశకంలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ‘మర్మదేశం’కి రీ క్రియేషన్లా వచ్చిన ఈ సిరీస్ నాతో సహా అందరు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇంకా చూడని వాళ్లు ఉంటే వెంటనే చూసేయండని చెప్పుకొచ్చారు.
నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ .. ‘కి మీడిగయా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ మీద కల్కి రాజా నిర్మించిన ‘వీరభద్రుని రహస్యం’ సిరీస్ ఓ అద్భుతం అని చెప్పాలి. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండన్నారు.
ఈ సిరీస్లో రఘు కుంచె, అనూరాధ, అనీ, అభినవ్, రఘు తదితరులు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ డివోషనల్ మిస్టరీ వెబ్ సీరిస్కు భీమగాని శ్రీవర్థన్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేశారు. లాంగ్ ఫార్మాట్లో ఈ ఏడాది లెక్కల్ని చూసుకుంటే మోస్ట్ వాచ్డ్ షోగా ‘వీరభద్రుని రహస్యం’ నిలవడం విశేషం. ఈ సిరీస్ మన దేశంలో లోకల్ నుంచి గ్లోబల్ కంటెంట్ అందిస్తోన్న జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం స్వదేశీ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్లో ఎక్కువ మంది జీ5ను వీక్షిస్తున్నారు.
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