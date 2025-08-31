English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. వివాదంలో మరో భోజ్ పూరీ నటుడు.. అవి బాగా పెద్దగా ఉన్నాయంటూ స్టేజీ మీద పాడు పనులు.!. వీడియో వైరల్..

Bhojpuri Actor Khesari lal yadav controversy: ఖేసరి లాల్ యాదవ్ మహిళ అభిమానులు  హగ్ చేసుకుని పాడుపనులు చేశాడు. అన్ని పెద్దవిగానే ఉన్నాయంటూ కూడా డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 31, 2025, 02:56 PM IST
  • కాంట్రవర్సీగా మారిన భోజ్ పూరీ ఇండస్ట్రీ..
  • మరో నటుడి పాడుపనులు వైరల్..

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. వివాదంలో మరో భోజ్ పూరీ నటుడు.. అవి బాగా పెద్దగా ఉన్నాయంటూ స్టేజీ మీద పాడు పనులు.!. వీడియో వైరల్..

actor khesari lal yadav misbehaves with womens fan video: ఇటీవల భోజ్ పూరీ ఇండస్ట్రీకి  సంబంధించిన అనేక ఘటనలు కాంట్రవర్సీగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే పవన్ సింగ్.. తన సహచర నటి అంజలి రాఘవ్ ను లక్నోలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్ లో ఆమె నడుమును తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. దీనిపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై అంజలి కూడా ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. పవన్ సింగ్ కావాలని తన నడుమును తాకాడని చెప్పింది. దీంతో తాను భోజ్ పూరీ ఇండస్ట్రీని వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పింది.

ఈ వివాదంపై పవన్ సింగ్ సదరు మహిళకు సారీ కూడా చెప్పాడు. ఈ వివాదం సద్దుమణగక ముందే మరో నటుడు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో రెచ్చిపోయాడు. ఇద్దరు మహిళ అభిమానులు.. స్టేజీ మీద నటుడు ఖేసరి లాల్ యాదవ్ దగ్గరకు వచ్చారు. దీంతో అతడ్ని కలిసేందుకు స్టేజీ మీద వచ్చారు. వారితో ఖేసరిలాల్ యాదవ్.. మీలో ఎవరు పెద్ద, ఎవరు చిన్నా అని అడిగాడు .

 

దీంతో వారిలో ఒక యువతి తాను చిన్నదాన్ని అని చెప్పింది. దీంతో నటుడు నువ్వు చిన్నదానివి అయిన కూడా నీవి అన్ని పెద్దవిగానే ఉన్నాయని డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ లు మాట్లాడుతూ.. చేతిని మరో చోటకు చూపిస్తు నీచంగా ప్రవర్తించాడు. అంతేకాకుండా.. తనను హగ్ చేసుకొవాలని కూడావారిని బలవంతం చేశాడు.  

Read more: Anjali Raghav Video: పవన్ కావాలనే నా నడుమును గిల్లాడు.. ఘటనపై అసలు నిజం బైటపెట్టిన అంజలి రాఘవ్.. వీడియో ఇదే..

హగ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఎక్కడ పట్టుకొవాలని అన్పిస్తే..  అక్కడే పట్టుకుంటానంటూ కూడా పాడు మాటలు మాట్లాడాడు. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై కూడా దుమారం చెలరేగింది. అసలు ఆ అమ్మాయిలకు కూడా బాగా ఎక్కువైందని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఈ నటుడిపై కూడా నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అసలు  భోజ్ పూరీ  ఇండస్ట్రీకి ఏమైందని పలువురు సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

pawan singh controversyBhojpuri industryKhesari lal YadavAnjali Raghavkhesari lal yadav misbehaves with women

Trending News