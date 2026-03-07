Vijay thalapathy wife sangeetha files another petition In Chengalpattu court: తమిళ రాజకీయాల్లో టీవీకే విజయ్ కాంట్రవర్సీకి కేరాఫ్ గా మారారు. ఒకవైపు ఇంట్లో గొడవలు మరోవైపు రాజకీయాంగా కూడా ఆయనపై ఇతర పార్టీల నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇటు ఇండస్ట్రీ పరంగా అటూ రాజకీయాల్లోను విజయ్ పై తీవ్రస్థాయిలో పలువురు విమర్శలు చేయడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఇప్పటికే విజయ్ తో తమ 27ఏళ్ల పెళ్లి బంధానికి బ్రేకర్ చెబూతూ భార్య సంగీక చెంగల్పట్టు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.దీని విచారణ ఏప్రిల్ 20న జరుగనుంది. మరోవైపు ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ రిసెప్షన్ లో విజయ్, త్రిషలు ఇద్దరు ఒకే కారులో వేడుకకు హజరయ్యారు. ఇద్దరు మ్యాచింగ్ దుస్తులు కూడా వేసుకున్నారు. దీంతో మరింతగా దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది.
మరోవైపు కొంత మంది విజయ్ టీవీకే పార్టీ నుంచి త్రిష చెన్నైలో ఏదో ఒకస్థానం నుంచి బరిలో ఉంటారని వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో విజయ్ సతీమణి సంగీత తనభర్తకు మరో ఝాలక్ ఇచ్చారు. తన భర్త ఉన్న ఇంట్లోనే తనకు నివాసం ఉండేలా అనుమతి ఇవ్వాలని తాజాగా.. చెంగల్పట్టు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. చెన్నైలోని నీలంకరైలోని ఇంట్లో ఉండేలా అనుమతి ఇవ్వాలని కోర్టులో సంగీత పిటిషన్ దాఖలు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
విజయ్, సంగీతలకు 1999 లో పెళ్లి జరిగింది. వీరికి జాసన్ సంజయ్, దివ్యాషాషా పిల్లలు ఉన్నారు. 2021 లో సంగీత తన భర్తకు ఒక నటితో ఎఫైర్ ఉందని ఆరోపణలు చేశారు.ఆ తర్వాత నుంచి ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత లేదు. గత రెండెళ్లుగా ఇద్దరు వేర్వేరుగా ఉన్నారు. దీంతో ఇటీవల ఫిబ్రవరి 24న చెంగల్పట్టులో ఫ్యామిలీ కోర్టులో డైవర్స్ కావాలని పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
Read more: Vijay and Trisha Row: పెళ్లాం, కూతుర్ని గెంటేసీ మహిళ దినోత్సవమా..?.. విజయ్పై తమిళ డైరెక్టర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
ఇక ఏప్రిల్ 20న కోర్టు దీనిపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తుందో అనేది తెలియాల్సి ఉంది. అంతేకాకుండా విజయ్ దళపతి తన భార్యకు రూ. 250 కోట్లు భరణంగా ఇచ్చి ఆమెను వదిలించుకున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది తమిళ రాజకీయాలు మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.