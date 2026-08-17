/‘అగాధ’లో హీరోగా.. యాంటీ హీరోగా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా శ్రవణ్ రెడ్డి..!

Shravan Reddy: హారర్ సినిమాల్లో సరికొత్త నిర్వచనం ఇచ్చిన సినిమాల్లో ‘అగాధ’ ముందు వరసలో ఉంటుంది.. మిస్టిసిజం, సూపర్ నేచురల్ అంశాలతో ‘అగధ’ సినిమాను దర్శకుడు ఎం.ఎస్.రాజు ఎంతో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో నటీనటుల నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందులో శ్రవణ్ రెడ్డి చేసిన క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తిండి పోయింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలో వివిధ సన్నివేశాల్లో అతను పండించిన నటనను ఎవరు మరిచిపోలేరు. కొన్ని సీన్స్లో శ్రవణ్ రెడ్డి ఎంతో అనుభవం ఉన్న యాక్టర్లా మెప్పించాడని క్రిటిక్స్ అతని నటనను ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో తెలుగులో నటుడిగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారని అందరు చెప్పుకుంటున్నారు.
హీరోగా.. యాంటీ హీరోగా..
‘అగధ’ సినిమా తర్వాత శ్రవణ్ రెడ్డికి వరుసగా అవకాశాలొస్తున్నాయి. హీరో కమ్ విలన్ షేడ్స్ పాత్రలకు దర్శక, నిర్మాతలకు ఫస్ట్ ఛాయిస్లా మారాడు. కొన్ని సీన్స్లో హీరోగా.. మరొకొన్ని సీన్స్లో విలన్గా చేయడం అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. సినిమా ప్రారంభంలో అతని క్యారెక్టర్.. క్లైమాక్స్లో పూర్తిగా మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. ఎక్కడా ఎంత నటించాలో అంతే సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ కెరీర్లో కొత్తలో రావడం అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. వచ్చినా దాన్ని పండించిన విధానం బాగుంది. మొత్తంగా ‘అగధ’ అనే మూవీతో అందరిని దృష్టిలో పడ్డాడు శ్రవణ్ రెడ్డి.
శ్రవణ్ రెడ్డి కోసం కథలు..
ఇక శ్రవణ్ రెడ్డి కోసమే రచయతలు, దర్శకులు ఇలాంటి తరహా టిపికల్ క్యారెక్టర్స్కు రాబోయే రోజుల్లో సృష్టించినా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఓవరాల్గా పాజిటివ్, నెగటివ్ షేడ్స్ మధ్య ఉండే ఆ క్లిష్టమైన grey zoneను శ్రవణ్ ఎంతో సమర్థంగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. అతను ఏమీ చేయకుండా కామ్గా ఉన్న సీన్స్లలో ఆ పాత్రలో ఇంకేదో దాగి ఉందనే భావన ప్రేక్షకులను వెంటాడేలా చేశాడు. మొత్తంగా ప్రతి శుక్రవారం ఓ నటుడి జీవితం టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఈ వారం ‘అగధ’తో నటుడిగా శ్రవణ్ రెడ్డి లైఫ్ మరో టర్న్ తీసుకుందనే చెప్పాలి.
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