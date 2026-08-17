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‘అగాధ’లో హీరోగా.. యాంటీ హీరోగా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా శ్రవణ్ రెడ్డి..!

Agadha Fame Shravan Reddy: ‘అగాధ’ ఈ మధ్యకాలంలో వస్తోన్న హార్రర్ చిత్రాలకు భిన్నంగా తెరకెక్కి ప్రేక్షకుల మన్ననలను పొందుతుంది. ఈ సినిమాలో నాయకుడిగా.. ప్రతి నాయకుడిగా నటించిన శ్రవణ్ రెడ్డి ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా అందరు చర్చించుకునేలా చేశాడనటడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:40 PM IST
‘అగాధ’లో హీరోగా.. యాంటీ హీరోగా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా శ్రవణ్ రెడ్డి..!
Image Credit: Shravan Reddy (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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