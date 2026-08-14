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'అగధ' మూవీ రివ్యూ.. రాజు గారి ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..?

Agadha Movie Review: ఎమ్మెస్ రాజు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతగా ఒక వెలుగు వెలిగారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడిగా  రేసులో వెనకబడ్డారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడిగా మారి సినిమాలు తీస్తున్నారు. తాజాగా ఈయన కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకుడిగా ‘అగధ’ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందకు వచ్చాడు. ఈ  సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:40 AM IST
'అగధ' మూవీ రివ్యూ.. రాజు గారి ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..?
Image Credit: Agadha Review (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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