'అగధ' మూవీ రివ్యూ.. రాజు గారి ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..?

Agadha Review Rating: ఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు నిర్మించిన చిత్రం ‘ అగధ ’. కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
దైవ భక్తి ఎక్కువగా ఉండే మహాదేవి(కామాక్షి భాస్కర్ల) తన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్లకు బాధలను పోగుగుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సొంత ఊర్లో ఓ సమస్యతో అక్కడికి వెళుతుంది. అక్కడ గర్భవతిగా ఉన్న మహిమ (ఉల్కాగుప్తా) తనకు తానే చనిపోతుంది. అది మహదేవిని కలవరపెడుతుంది. అసలు గర్భవతిగా ఉన్న మహిమ ఎందుకు ప్రాణాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. దీనికి అతని ప్రియుడు (శ్రవణ్ రెడ్డి) పాత్ర ఏమిటి.. ? మరోవైపు తన సొంత బాబాయి (భానుచందర్), పిన్ని (వవిత విజయ్ కుమార్)తో పాటు వాళ్ల కూతురు (జోవిక విజయ్ కుమార్) ఎందుకు ఆమె ఊరు వచ్చినప్పటి నుంచి వింతగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ‘అగధ’ అనే దుష్టశక్తి వారిని పీడిస్తూ ఉంటుందని తెలుసుకుంటుంది. మరి ఆ దుష్టశక్తిని నాశనం చేయడానికి మహాదేవి ఏం చేసింది ? చివరకు తన ఇంటితో పాటు ఊరును పీడిస్తున్న ఈ సమస్య నుంచి వారిని ఎలా గట్టెక్కించదనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విసయానిస్తే..
ఇలాంటి కథల్లో ముఖ్యంగా దుష్ట శిక్షణ, శిష్టరక్షణ అనేది కామన్ పాయింట్. దర్శకుడు ఎం.ఎస్.రాజు ఈ కాన్సెప్ట్నే అప్లై చేసాడు. దేవుడి, దెయ్యానికి మధ్య జరిగే పోరాటంలో చివరకు దైవశక్తి ఎలా పై చేయి సాధించినే పాయింట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. కానీ ఈ సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలో అక్కడక్కడ ఉన్న లోపాలు కాస్త ఇబ్బంది పెట్టాయి. సినిమాలో ముందుగా చూపించిన భావోద్వేగాలు సెంటిమెంట్ చివరి వరకు మెయింటెన్ చేయడంలో తడబడ్డారు దర్శకుడు ఎం.ఎస్.రాజు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ను పరిచయం చేసే సీన్స్.. ఆమెకు ఉన్న కొన్ని అతీత శక్తులు వంటివి చూపించి కథలో ఇన్వాల్వ చేయగలిగాడు. ఆ తర్వాత ఊర్లో సమస్య రావడం.. దాన్ని కథానాయికగా ఎలాంటి పరిష్కారం చూపించదనేది రొటీన్గా సాగుతూనే ఉంటుంది.
దుష్టశక్తి గురించి ముందు భయంకరంగా చూపెట్టి ఆపై తేల్చాశాడు. ‘అగధ’ ఎంత డేంజరస్ అనే విషయాన్ని చూపెట్టే ప్రయత్నం బాగుంది. క్లైమాక్స్ రొటిన్గా సాగిపోవడం.. కామన్ ఆడియనస్ ఊహించనట్లే ఉన్నాయి.
కెమెరా వర్క్ ప్రతి ఫేములో కనిపించింది. నిర్మాణ విలువలు, గ్రాఫిక్స్ వర్క్ బాగున్నాయి. ఎం.ఎస్. రాజు తన వంతుగా మంచి ప్రయత్నమే చేశాడు. క్లైమాక్స్ రొటీన్గా సాగడం.. ముందు నుంచి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న భయం క్లైమాక్స్ వరకు కంటిన్యూ చేసుంటే సినిమా ఫలితం మరోలా ఉండేదేమే. మొత్తంగా ఈ హార్రర్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గట్టే ఉంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మహాదేవి పాత్రలో కామాక్షి భాస్కర్ల నటన బాగుంది. అన్ని సీన్స్లో ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం మైనస్. నటన ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఇలాంటి బరువైన పాత్రను ఓ పరిధి మేరకు మెప్పించగలిగింది. శ్రవణ్ రెడ్డి మంచి నటన కనబరిచాడు. ఈ సినిమా తర్వాత నటుడిగా అవకాశాలు వస్తాయి. జోవిక విజయ్ కుమార్ పర్వాలేదు. భానుచందర్, వనితా విజయ్ కుమార్లు దేవి తర్వాత ఈ సినిమాలో కనిపించారు. నటించడానికి పెద్దగా స్కోప్ దక్కలేదు. ఉల్కా గుప్తా ఏదో పర్వాలేదనిపించింది. గురువు పాత్రలో షిజుకు మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది. మిగిలిన వాళ్లకు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు.
పంచ్ లైన్: ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే ‘అగధ’
రేటింగ్: 2.75/5
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