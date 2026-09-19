/జీ5లో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Agadha OTT News: కామాక్షి భాస్కర్ల లీడ్ రోల్లో శ్రవణ్ రెడ్డి నటించిన చిత్రం ‘అగధ’. ఒకప్పటి స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ యం.ఎస్.రాజు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్కుమార్ భాను చందర్, షిజు, వనిత విజయ్కుమార్, రోషన్ బషీర్, శ్రేయా రాణి రెడ్డి, వివా రాఘవ, రాబర్ట్ మాస్టర్, ఆర్నా ములేర్, కనకవ్వ నటించారు .ఆగస్ట్లో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మంచి టాకే సొంతం చేసుకుంది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా వచ్చే వారం సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు మేకర్స్.
థియేట్రికల్గా ‘అగధ’ మూవీ ఓ మోస్తరు సక్సెస్ అందుకుంది. సస్పెన్స్, డివైన్, మిస్టిక్ థ్రిల్లర్గా ‘అగధ’ ప్రేక్షకులను అలరించింది. కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి పాత్రలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దాంతో పాటు ఇతర పాత్రలు కూడా ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఎం ఎస్ రాజు తెరకెక్కించిన విధానం, కెమెరా వర్క్, బీజీఎం ఇలా అన్నీ కూడా సినిమా సక్సెస్లో కీ రోల్ పోషించాయి. ఇక ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని జీ5 తన ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది. ఈ డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేట్రికల్గా ఈ సినిమాను మిస్ అయినవారు ఎంచక్కా జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ఈ సినిమాను చూడొచ్చు.
ఈ మూవీకి నాని చమిడిశెట్టి కెమెరామెన్గా, జునైద్ సిద్ధిఖీ ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి రాకేష్ వెంకటాపురం సంగీతాన్ని అందించారు.జీ5 విషయానికొస్తే.. మన దేశంలోనే అతిపెద్ద కంటెంట్ ఉన్న పూర్తి స్వదేశీ ఓటీటీ. ఇందులో ఎన్నో వేల గంటల కంటెంట్ దేశంలోని అన్ని భాషల్లో ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాదు ఈ యేడాది విడుదలైన అతిపెద్ద చిత్రాలు కూడా జీ5 ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అంతేకాదు సీరియల్స్, వెబ్ సిరీస్లతో మిగతా ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్ కంటే ముందు వరుసలో ఉంది.
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