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జీ5లో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Agadha ott Streaming Date: కామాక్షి భాస్కర్ల లీడ్ రోల్లో  ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వం వహించిన  చిత్రం ‘అగధ’. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా  నిర్మించారు. ఇప్పటికే థియేట్రికల్‌గా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించిన ఈ సినిమా జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌ కు రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:29 PM IST
జీ5లో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Agadha Premiers (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జీ5లో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్..
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