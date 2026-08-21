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Agni Pariksha Trolls: బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష 2'పై పెరుగుతున్న విమర్శలు..షో జడ్జ్‌ల వైఖరిపై నెటిజన్ల ఆగ్రహం!

Agni Pariksha 2 Controversy: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి సాధారణ వ్యక్తులకు ప్రవేశం కల్పించే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న 'అగ్నిపరీక్ష 2' ఆడిషన్స్ షో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ కార్యక్రమంలో జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తున్న నవదీప్, అభిజిత్, బిందు మాధవిల తీరుపై ప్రేక్షకులు మరియు నెటిజన్లు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కంటెస్టెంట్లను పరీక్షించే విధానం, వారితో మాట్లాడే తీరు వివాదాస్పదంగా మారుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:14 PM IST
Agni Pariksha Trolls: బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష 2'పై పెరుగుతున్న విమర్శలు..షో జడ్జ్‌ల వైఖరిపై నెటిజన్ల ఆగ్రహం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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