Agni Pariksha 2 Controversy: 'బిగ్బాస్' రియాలిటీ షోలోకి సాధారణ వ్యక్తులకు అవకాశం కల్పించే ఉద్దేశంతో ప్రారంభమైన 'అగ్నిపరీక్ష 2' ఆడిషన్స్ షో ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్ణేతలుగా (జడ్జీలుగా) వ్యవహరిస్తున్న నటులు నవదీప్, అభిజిత్, బిందు మాధవిల తీరుపై కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులు, నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కంటెస్టెంట్లను పరీక్షించే విధానం, జెండర్ ఆధారంగా వ్యత్యాసాలు చూపించడం, వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వంటి అంశాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
ప్రధాన వివాదాలు, ప్రేక్షకుల ఆరోపణలు..
1) పక్షపాతం, జెండర్ వ్యత్యాసం: ఈ షో ఆడిషన్స్ కంటెస్టెంట్లకు ప్రతిభను నిరూపించుకునే 'అగ్నిపరీక్ష'లా కాకుండా ఒక 'స్వయంవరం'లా సాగుతోందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. పురుష కంటెస్టెంట్లు వచ్చినప్పుడు వారు తమ విషయాలు పూర్తిస్థాయిలో చెప్పే అవకాశం ఇవ్వకుండానే త్వరితగతిన 'రెడ్ కార్డ్' ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో మహిళా కంటెస్టెంట్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రం జడ్జీలు ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తూ, ఫ్రెండ్లీగా సంభాషిస్తున్నారని ప్రేక్షకులు మండిపడుతున్నారు.
2) ట్రాన్స్జెండర్ కంటెస్టెంట్పై ప్రవర్తన: ఆడిషన్స్కు వచ్చిన ప్రముఖ ట్రాన్స్జెండర్ కంటెస్టెంట్ ఉప్పల్ బాలు పట్ల జడ్జీలు ప్రవర్తించిన తీరు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. ఆయనతో మాట్లాడిన విధానం, చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు అవమానకరంగా ఉన్నాయని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కంటెస్టెంట్ ప్రతిభను, వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత జడ్జీలపై ఉందని హితవు పలుకుతున్నారు.
3) అభిజిత్ రెడ్ కార్డ్ వివాదం: ఒక కంటెస్టెంట్ సరదాగా బిగ్బాస్ విజేత అభిజిత్ను ఉద్దేశించి, "బిగ్బాస్ గెలిచిన తర్వాత కొన్నాళ్ల పాటు ఎక్కడా కనిపించలేదు" అని కామెంట్ చేయగా, దాన్ని అభిజిత్ వ్యక్తిగతంగా తీసుకుని వెంటనే రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చి పంపడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సరదా సంభాషణలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకపోవడం సరైన పద్ధతి కాదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రేక్షకుల విజ్ఞప్తి..
మొత్తానికి, 'అగ్నిపరీక్ష 2' వేదికపై ప్రతిభకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ఎలాంటి లింగ వివక్ష లేదా పక్షపాతం లేకుండా కంటెస్టెంట్లందరినీ సమానంగా చూడాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. షోను మరింత ప్రొఫెషనల్గా నిర్వహించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ వరుస విమర్శలపై షో నిర్వాహకులు గానీ, జడ్జీలు గానీ ఏ విధంగా స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి.
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