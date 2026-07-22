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Aishwarya Rai News: 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐశ్వర్యారాయ్ జీరో సైజ్‌లో..స్లిమ్ అవతారంలో ఐశ్వర్య లుక్ అదిరిపోయింది!

Aishwarya Rai Transformation News: బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్యారాయ్  గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. కొన్నిరోజుల క్రితం ఓ అంతర్జాతీయ మూవీ ఈవెంట్‌లో బొద్దుగా కనిపించిన ఈ బ్యుటీ కొన్ని నెలలలోనే బరువు తగ్గిపోయి.. స్లిమ్‌గా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి లోనుచేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:04 PM IST
Aishwarya Rai News: 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐశ్వర్యారాయ్ జీరో సైజ్‌లో..స్లిమ్ అవతారంలో ఐశ్వర్య లుక్ అదిరిపోయింది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Aishwarya Rai News: 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐశ్వర్యారాయ్ జీరో సైజ్‌లో..స్లిమ్ అవతారంలో ఐశ్వర్య లుక్ అదిరిపోయింది!
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