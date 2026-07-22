Aishwarya Rai Transformation News: బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్యారాయ్ గురించి తెలియని సినిమా ప్రేక్షకుడు ఉండడు. ఎందుకంటే ఆమె మిస్ ఇండియాగా ఎంత ఫేమస్ అయ్యిందో.. సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. 52 ఏళ్ల వయసులో కూడా నటి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ తన అందం, విలక్షణమైన శైలితో అభిమానుల దృష్టిని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షిస్తుంది. తాజాగా ఐశ్వర్యారాయ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లుక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
బాలీవుడ్లోని స్టార్ హీరోయిన్లలో ఐశ్వర్యారాయ్ ఒకరు. అమితాబ్ బచ్చన్ కుటుంబానికి కోడలుగా మరింతగా ప్రేక్షకులకు చేరువైంది. ఐశ్వర్య బచ్చన్ కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడల్లా.. ఆమె అందం, సొగసులతో ప్రతి ఒక్కర్ని ఆకర్షిస్తోంది. గతంలో బొద్దుగా ముద్దుగా కనిపించిన ఐశ్వర్య తాజాగా.. స్లిమ్గా ఫిట్గా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తాజాగా ఆమె ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లుక్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఐశ్వర్య ఇటీవల ముంబై విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. ఈసారి ఆమె లుక్ చాలా సింపుల్గా.. ఎంతో అట్రాక్టివ్గా కనిపించింది. ఎలాంటి హంగులు లేకుండా, ఐశ్వర్య తన సింప్లిసిటీతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆత్మవిశ్వాసమే నిజమైన స్టైల్ అని ఆమె మరోసారి నిరూపించింది. ఈసారి, ఐశ్వర్య లుక్ మాత్రమే కాకుండా ఆమె ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా వార్తల్లో నిలిచింది.
ఐశ్వర్య నలుపు రంగు ఫిట్టెడ్ బ్లేజర్ను ధరించింది. దానిపై తేలికపాటి డిజైన్ కూడా ఉంది. ఈ లుక్ను ఆమె నలుపు రంగు టాప్, వైడ్-లెగ్ ట్రౌజర్లతో పూర్తి చేసింది. ఆమె మొత్తం దుస్తులు ఒకదానికొకటి సరిపోయేలా ఉండటంతో, అవి చాలా స్టైలిష్గా, ప్రయాణానికి కూడా అనువుగా కనిపించాయి.
ఐశ్వర్యరాయ్ తన లుక్ను మరింత రాయల్ను మార్చుకునేందుకు, ఐశ్వర్య తన చేతిలో బ్లాక్ టెక్స్చర్డ్ ట్రెండ్ కోట్ను పట్టుకుంది. ఈ మొత్తం దుస్తులకు సరిపోయే బ్లాక్ లెదర్ బ్యాగ్ కూడా ఆమె చేతిలో ఉంది. ఐశ్వర్య తన సాధారణ హెయిర్స్టైల్ కారణంగా నిరంతరం ట్రోల్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈసారి ఆమె అదే హెయిర్స్టైల్లో కనిపించింది.
ఈ ఫోటోలలో ఐశ్వర్య చాలా బరువు తగ్గినట్లు కూడా కనిపిస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా కూడా ప్రజాదరణ పొందిన ఐశ్వర్య.. తన ప్రతి లుక్పై అభిమానులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. అందువల్ల, ఆమె సింపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ లుక్ కూడా వార్తల్లోకి వచ్చింది.
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