Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్ రొమాన్స్ వీడియో లీక్..నెట్టింట షేకింగ్!

Aishwarya Salman Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్.. బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయే పేర్లు. వీరిద్దరి మధ్య ఒకప్పుడు ప్రేమాయణం నడిచిందనే వార్తలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా వారిద్దరికి సంబంధించిన ఓ రొమాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
1999లో విడుదలైన 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాలీవుడ్లో చాలా రొమాంటిక్ కథలు ప్రాచుర్యం పొందాయి. కానీ ఐశ్వర్య-సల్మాన్ జంట ప్రేమ ప్రత్యేకమైనది. సినిమా సెట్స్లో వారి మధ్య కెమిస్ట్రీ, సన్నివేశాలు అభిమానుల మనస్సులలో శాశ్వత ముద్ర వేశాయి. "హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్" చిత్రంలో వారి నటనతో ఈ జంట హృదయాలను గెలుచుకుంది.
సల్మాన్, ఐశ్వర్య సెట్స్లో ఎంత రిలాక్స్గా.. సహజంగా ఉన్నారో వారి సెట్ సమయంలోని ఫన్నీ సన్నివేశాలు స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో అభిమానుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించింది. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఈ జంట తెరపై మెరిసింది.
సల్మాన్, ఐశ్వర్యల ప్రేమ మూడు-నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే కొనసాగింది. తరువాత వారు విడిపోయారు. కానీ వారి ప్రేమ, స్నేహం ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయి. ఇటీవల, ప్రముఖ గీత రచయిత సమీర్ అంజన్ చెప్పినట్లుగా, సల్మాన్ 'తేరే నామ్' చిత్రంలో ఐశ్వర్యను గుర్తుచేసుకుని ఏడ్చేవాడని తెలిసిన విషయమే.
ఇప్పుడు అలాంటి పాత వీడియో వైరల్ అయ్యింది. అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రేమ భావాలను తిరిగి రేకెత్తించింది. సల్మాన్-ఐశ్వర్యల ప్రేమ సన్నివేశాల సెట్లో వారి కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు అభిమానులను సోషల్ మీడియాలో మళ్ళీ చర్చించుకునేలా చేస్తోంది.
బాలీవుడ్ పాత ప్రేమ జంటల ప్రేమ, స్నేహం జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ అభిమానుల మనసుల్లో సజీవంగా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' సినిమాలోని ఆ జంట జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చింది.
