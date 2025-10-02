English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్ రొమాన్స్ వీడియో లీక్..నెట్టింట షేకింగ్!

Aishwarya Salman Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్.. బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయే పేర్లు. వీరిద్దరి మధ్య ఒకప్పుడు ప్రేమాయణం నడిచిందనే వార్తలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా వారిద్దరికి సంబంధించిన ఓ రొమాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:05 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్ రొమాన్స్ వీడియో లీక్..నెట్టింట షేకింగ్!

Aishwarya Salman Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్.. బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయే పేర్లు. వీరిద్దరి మధ్య ఒకప్పుడు ప్రేమాయణం నడిచిందనే వార్తలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా వారిద్దరికి సంబంధించిన ఓ రొమాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

1999లో విడుదలైన 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాలీవుడ్‌లో చాలా రొమాంటిక్ కథలు ప్రాచుర్యం పొందాయి. కానీ ఐశ్వర్య-సల్మాన్ జంట ప్రేమ ప్రత్యేకమైనది. సినిమా సెట్స్‌లో వారి మధ్య కెమిస్ట్రీ, సన్నివేశాలు అభిమానుల మనస్సులలో శాశ్వత ముద్ర వేశాయి. "హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్" చిత్రంలో వారి నటనతో ఈ జంట హృదయాలను గెలుచుకుంది.

సల్మాన్, ఐశ్వర్య సెట్స్‌లో ఎంత రిలాక్స్‌గా.. సహజంగా ఉన్నారో వారి సెట్ సమయంలోని ఫన్నీ సన్నివేశాలు స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో అభిమానుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించింది. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఈ జంట తెరపై మెరిసింది.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India Forums (@indiaforums)

సల్మాన్, ఐశ్వర్యల ప్రేమ మూడు-నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే కొనసాగింది. తరువాత వారు విడిపోయారు. కానీ వారి ప్రేమ, స్నేహం ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయి. ఇటీవల, ప్రముఖ గీత రచయిత సమీర్ అంజన్ చెప్పినట్లుగా, సల్మాన్ 'తేరే నామ్' చిత్రంలో ఐశ్వర్యను గుర్తుచేసుకుని ఏడ్చేవాడని తెలిసిన విషయమే. 

ఇప్పుడు అలాంటి పాత వీడియో వైరల్ అయ్యింది. అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రేమ భావాలను తిరిగి రేకెత్తించింది. సల్మాన్-ఐశ్వర్యల ప్రేమ సన్నివేశాల సెట్‌లో వారి కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు అభిమానులను సోషల్ మీడియాలో మళ్ళీ చర్చించుకునేలా చేస్తోంది.

బాలీవుడ్ పాత ప్రేమ జంటల ప్రేమ, స్నేహం జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ అభిమానుల మనసుల్లో సజీవంగా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' సినిమాలోని ఆ జంట జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చింది.

Also REad: Cough Syrup: దగ్గు మందు తాగి ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి..తాగిన డాక్టర్‌కి కూడా ప్రాణాపాయం!

Also Read: Vizag Thunderstorm: విశాఖపట్నంలో ఈదురుగాలుల బీభత్సం.. కొద్దిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Aishwarya Salman viral videoHum Dil De Chuke SanamSalman Aishwarya love storyAishwarya Rai Salman KhanTere Naam Salman breakup

Trending News