/యువతకు అద్దం పట్టే ‘ఆకలి రాజ్యం’ వెబ్ సిరీస్.. ఎలా ఉందంటే..

Akali Rajyam Aha 2026 Review: ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని వెబ్ సిరీస్ ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇప్పటి యువతకు అద్దం పట్టేలా కొన్ని చిత్రాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు తెరకెక్కిస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐ కారణంగా ప్రస్తుతం వంద మంది చేయాల్సిన పని ఒక్కరే చేసేస్తూ ఉండటంతో అంతగా నైపుణ్యం లేని యువతకు లే ఆఫ్స్ ప్రకటిస్తున్నాయి కంపెనీలు. ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ఎలా ఉందో ఓ లుక్కేద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
రమేష్ (వికాస్ వశిష్ఠ), అరుణ (గీత్ సైని) అక్షయ్ (రాజేష్ ఖన్నా) ముగ్గురు దోస్తుల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. బీటెక్ పూర్తి చేసిన వీళ్లిద్దరు హైదరాబాద్లో చిన్న గతి అద్దెకు తీసుకొని ఉద్యోగాల వేటలో పడతారు. అయితే అందులో కోరుకున్న ఉద్యోగం కాకుండా.. తనకు దొరికి ఉద్యోగం పై సంతృప్తి ఉండడు. అందులో సంపాదన కూడా చాలక ఇబ్బందుల పడే అక్షయ్.. సొంతంగా బిజినెస్ చేద్దామనే ఆలోచనలో రమేష్కు సహకరించని కుటుంబం. జాబ్ లాస్తో బాధపడుతూ ఉండే అరుణ .. ఈ నేపథ్యంలో తండ్రి పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి. వీళ్లను అద్దె కోసం వేధించే ఇంటి ఓనర్ బిట్టు.. ఈ నేపథ్యంలో రకరకాల కష్టాలు పడుతున్న వీళ్లు చివరకు వాళ్లు అనుకున్న గోల్ సాధించారా..? ఈ నేపథ్యంలో వారు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేసారనేదే ఈ సిరీస్ మెయిన్ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఆకలి రాజ్యం టైటిల్తోనే ఈ సిరీస్ పై అందరి దృష్టి పడింది. అప్పట్లో యువతకు ఉద్యోగం కోసం ఎలాంటి పాట్లు పడ్డారనే నేపథ్యంలో తెరకెక్కితే.. ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా ఏఐ కారణంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్న టెకీల కష్టాలను అద్ధం పట్టేలా దర్శకుడు నీలగిరి మామిళ్ల తెరకెక్కించిన విధానం మన చూస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులు అద్ధం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత యువతకు తాము చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం రావడం లేదు. ఇక గత్యంతరం లేక ఏదో వచ్చిన ఉద్యోగంతో చాలీచాలని జీతాలతో అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు పాత్రల మధ్య సంఘర్షణను చక్కగా ఆవిష్కరించాడు. ఒకతనికి తాను కోరుకున్న ఉద్యోగం దొరక్క పోవడంతో.. ఏదో ఉద్యోగంతో అడ్జస్ట్ కావడం.. ఈ ఉద్యోగంలో వచ్చే చాలకపోవడం వంటివి నాచురల్గా ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా ప్రస్తుత యువత.. సొంత ఊరు ఒదలిపెట్టి ఉద్యోగాల కోసం చిన్న చిన్న అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ ఉద్యోగాల వేటలో పడుతూ అలసిపోతున్న యూత్ లైఫ్కు అద్ధం పట్టింది. ఫస్ట్, టూ ఎపిసోడ్స్.. నిరోద్యోగుల కష్టాలను చూపించాడు. అందులో వినోదాన్ని పండిస్తూ భావోద్వేగాలను పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక సిరీస్ను హైదరాబాద్లో పిక్చరైజ్ చేయడం చాలా నాచురల్గా ఉంది.
ఇప్పటికే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్తో పలు చిత్రాలు కూడా వచ్చాయి. కానీ దర్శకుడు ఈ సిరీస్ను అటెంప్ట్ చేసిన విధానం నిజాయితీతో ఉంది. వెబ్ సిరీస్ అయినా.. అందులో ల్యాగ్ ఎక్కువగా ఉండటం బోర్ కొట్టే అంశం. క్లైమాక్స్తో అప్పటి వరకు ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దాడు. నెక్ట్స్ సీజన్ కోసం ‘స్మార్ట్ ఫార్మింగ్’ అంటూ లీడ్ ఇవ్వడం బాగుంది. అక్కడక్కడ కొన్ని లాజిక్స్ మిస్ అయినా.. ఓవరాల్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. లో బడ్జెట్ అయినా నిర్మాణ విలువలు ఎఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
వికాస్, గీత్ సైని, రాజేష్ ఖన్నా ఇప్పటి యువతకు అద్ధం పట్టే పాత్రల్లో జీవించారు. చూసే జెన్ జీ, జెన్ ఆల్ఫా వాళ్లు ఆయా పాత్రల్లో వారిని చూసుకుంటారు. ఇంటి ఓనర్ పాత్రలో రమేష్ ఈరావేన తన కామెడీ టైమింగ్ కాస్త రిలీఫ్ ఇస్తుంది.
పంచ్ లైన్.. ‘ఆకలి రాజ్యం 2026’.. నేటి యువ టెకీలకు కనెక్ట్ అయ్యే సిరీస్..
రేటింగ్: 2.75/5
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