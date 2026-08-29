Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /యువతకు అద్దం పట్టే ‘ఆకలి రాజ్యం’ వెబ్ సిరీస్.. ఎలా ఉందంటే..

యువతకు అద్దం పట్టే ‘ఆకలి రాజ్యం’ వెబ్ సిరీస్.. ఎలా ఉందంటే..

ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని వెబ్ సిరీస్‌ ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇప్పటి యువతకు అద్దం పట్టేలా కొన్ని చిత్రాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లు తెరకెక్కిస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐ కారణంగా ప్రస్తుతం వంద మంది చేయాల్సిన పని ఒక్కరే చేసేస్తూ ఉండటంతో అంతగా నైపుణ్యం లేని యువతకు లే ఆఫ్స్ ప్రకటిస్తున్నాయి కంపెనీలు. ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ఎలా ఉందో ఓ లుక్కేద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:30 PM IST
యువతకు అద్దం పట్టే ‘ఆకలి రాజ్యం’ వెబ్ సిరీస్.. ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: Akali Rajyam Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dr Subhash Chandra: 'నేను తీసుకున్న రుణం సున్నా..' సోషల్ మీడియా ప్రచారానికి సుభాష్ చంద్ర లెక్కలతో కౌంటర్..!
2
3
4
5