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Akash Gokaraju: సింగర్ సునీత కుమారుడు ఆకాశ్ హీరోగా 2వ చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’.. జూన్ 12న విడుదల..

Akash Gokaraju: సింగర్ సునీత గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఈమె కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇపుడిపుడే బుడిబుడి అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఇపుడు ‘కొత్త మలుపు’అనే చిత్రంతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:55 PM IST
Akash Gokaraju: సింగర్ సునీత కుమారుడు ఆకాశ్ హీరోగా 2వ చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’.. జూన్ 12న విడుదల..
Image Credit: Singer Sunitha Son Akash

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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