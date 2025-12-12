Akhanda 2: అఖండ 2 లో శివుడి వేషం వేసిన నటుడు ఇతనే.. హిందీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడే..

బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో హాట్రిక్ హిట్స్ తర్వాత వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన నాల్గో చిత్రం ‘అఖండ 2’. బాలయ్య తన కెరీర్ లో తన సూపర్ హిట్ చిత్రానికి చేసిన తొలి సీక్వెల్ మూవీ ఇదే అని చెప్పాలి. అంతేకాదు తొలి ప్యాన్ ఇండియా మూవీ. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. మొత్తంగా లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి చూస్తే..బాలయ్యను అఖండగా ఓ సూపర్ హీరో పాత్రలా మలిచాడు. ఈ పాత్రలో బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోలేము. బాలకృష్ణ కోసమే ఈ పాత్ర క్రియేట్ అయిందా అనే రేంజ్ లో ఆ పాత్రలో మమేకమై నటించాడు. ఇక ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ను బోయపాటి శ్రీను తప్పించి మరొకరు తీయలేరేమో అని చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో శివుడి పాత్ర ఉంటుంది.
అఖండ తల్లి చనిపోయినపుడు ఆయన ప్లేస్ లో కైలాసంలో ఉండే శివుడు వచ్చి అఖండ తల్లి చితికి నిప్పు అంటించి అగ్ని సంస్కారం చేస్తాడు. ఈ సందర్భంగా వచ్చే సీన్స్ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాలో శివుడి పాత్రలో నటించిన నటుడు ఎవరనేది ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇందులో శివుడి పాత్రలో నటించింది బాలీవుడ్ కు చెందిన తరుణ్ ఖన్నా. గతంలో ఇతను 2015 లో ప్రసారమైన ‘సంతోషి మా’లో భగవంతుడైన శివుడిగా మెప్పించారు. వీటితో పాటు హిందీలో పలు సీరియల్స్ లో శివుడి పాత్రలో కనువిందు చేశాడు.
హిందీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన ఇతన్ని వాళ్లకు అలవాటైన శివుడి క్యారెక్టర్ కోసం తీసుకున్నారు. క్లైమాక్స్ లో శివ తాండవం చేసే సీన్ బాగుంది. మొత్తంగా దైవభక్తి, దేశభక్తి, సోషియో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లోనే అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా నిన్న ప్రీమియర్స్ ద్వారా దాదాపు రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొదటి రోజు ఈ సినిమా రూ. 35 కోట్ల షేర్ (రూ. 75 కోట్ల గ్రాస్) వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఓ రకంగా బాలయ్య కెరీర్ లోనే మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను దక్కించుకుంటుందో చూడాలి.
