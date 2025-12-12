English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2: అఖండ 2 లో శివుడి వేషం వేసిన నటుడు ఇతనే.. హిందీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడే..

Akhanda 2: అఖండ 2 లో శివుడి వేషం వేసిన నటుడు ఇతనే.. హిందీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడే..

Shiva Character in Akhanda 2: బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2’. శివ తత్త్వం గురించి చెప్పిన ఈ సినిమా మంచి టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఇక అఖండలో శివుడి పాత్ర చుట్టు తిరిగినా.. శివుడి పాత్రను చూపించలేదు. కానీ ‘అఖండ 2 తాండవం’ లో  శివుడి పాత్ర కూడా ఉంది. అందులో శివుడికి సంబంధించి ఓ ఎపిసోడ్ కూడా ఉంది. ఇంతకీ ఆ పాత్ర వేసిన నటుడు ఎవరనేది ఇపుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 02:50 PM IST

బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో హాట్రిక్ హిట్స్ తర్వాత వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన నాల్గో చిత్రం ‘అఖండ 2’. బాలయ్య తన కెరీర్ లో తన సూపర్ హిట్ చిత్రానికి చేసిన తొలి సీక్వెల్ మూవీ ఇదే అని చెప్పాలి. అంతేకాదు తొలి ప్యాన్ ఇండియా మూవీ. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. మొత్తంగా లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి చూస్తే..బాలయ్యను అఖండగా ఓ సూపర్ హీరో పాత్రలా మలిచాడు. ఈ పాత్రలో బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోలేము. బాలకృష్ణ కోసమే ఈ పాత్ర క్రియేట్ అయిందా అనే రేంజ్ లో ఆ పాత్రలో మమేకమై నటించాడు. ఇక ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ను బోయపాటి శ్రీను తప్పించి మరొకరు తీయలేరేమో అని చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో శివుడి పాత్ర ఉంటుంది. 

అఖండ తల్లి చనిపోయినపుడు ఆయన ప్లేస్ లో కైలాసంలో ఉండే శివుడు వచ్చి అఖండ తల్లి చితికి నిప్పు అంటించి అగ్ని సంస్కారం చేస్తాడు. ఈ సందర్భంగా వచ్చే సీన్స్ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాలో శివుడి పాత్రలో నటించిన నటుడు ఎవరనేది ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇందులో శివుడి పాత్రలో నటించింది బాలీవుడ్ కు చెందిన తరుణ్ ఖన్నా. గతంలో ఇతను 2015 లో ప్రసారమైన ‘సంతోషి మా’లో భగవంతుడైన శివుడిగా మెప్పించారు. వీటితో పాటు హిందీలో పలు సీరియల్స్ లో శివుడి పాత్రలో కనువిందు చేశాడు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

హిందీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన ఇతన్ని వాళ్లకు అలవాటైన శివుడి క్యారెక్టర్ కోసం తీసుకున్నారు. క్లైమాక్స్ లో శివ తాండవం చేసే సీన్ బాగుంది. మొత్తంగా దైవభక్తి, దేశభక్తి, సోషియో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లోనే అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా నిన్న ప్రీమియర్స్ ద్వారా దాదాపు రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొదటి రోజు ఈ సినిమా రూ. 35 కోట్ల షేర్ (రూ. 75 కోట్ల గ్రాస్) వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఓ రకంగా బాలయ్య కెరీర్ లోనే మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను దక్కించుకుంటుందో చూడాలి. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

