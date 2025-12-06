English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Akhanda 2 Movie Review: 'అఖండ' రిలీజ్‌ కాకుండానే ఫుల్ రివ్యూ.. రేటింగ్‌ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్‌..!

Akhanda 2 Thaandavam Review and Rating: బాలకృష్ణ-బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వస్తున్ అఖండ-2 మూవీ ఊహించని విధంగా వాయిదా కావడంతో ఫ్యాన్స్‌ తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. సినిమా కొత్త విడుదల తేదీ ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఓ నెటిజన్ మాత్ర సినిమా రిలీజ్ కాకుండానే ఫుల్ రివ్యూను పోస్ట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:39 PM IST

Akhanda 2 Movie Review: 'అఖండ' రిలీజ్‌ కాకుండానే ఫుల్ రివ్యూ.. రేటింగ్‌ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్‌..!

Akhanda 2 Thaandavam Review and Rating: భారీ అంచనాల మధ్య డిసెంబర్ 5న రావాల్సిన నందమూరి బాలకృష్ణ 'అఖండ 2: తాండవం' మూవీ ఊహించని విధంగా వాయిదా పడింది. అనుకోకుండా సినిమా రిలీజ్ కాకపోవడంతో చిత్రబృందంతోపాటు ఫ్యాన్స్‌ తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. అఖండ-2 సినిమాను బిగ్‌ స్క్రీన్లపై తీసుకువరావడానికి చివరి వరకు తమ వంతు ప్రయత్నించామని.. కానీ కొన్నిసార్లు అత్యంత ఊహించని విషయాలు జరుగుతాయని 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు, సినీ ప్రేమికులందరికీ క్షమాపణలు కోరుతున్నామని ప్రకటన విడుదల చేసింది. అఖండ-2 ఎప్పుడు వచ్చినా హిట్ అవుతుందని.. త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని వెల్లడించింది. ఇంకా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌పై ఇంకా సందిగ్ధత కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఓ నెటిజన్ అప్పుడే సినిమా చూసినట్లు ఫుల్ రివ్యూ ఇచ్చేశాడు. అంతేకాదండోయ్ రేటింగ్ ఇచ్చేశాడు. ఆ రివ్యూ మీరు కూడా చదివేయండి.

"అఖండ-2 మూవీ డివైన్ మాస్‌తో మళ్లీ వచ్చింది. అంతకుమించి ఎమోషన్స్, ఇంటెన్సీతో చూపించారు. అఘోర అఖండగా నందమూరి బాలకృష్ణ మరోసారి గర్జించారు. స్క్రీన్ ప్రజెన్స్, డైలాగ్ డెలివరీ ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్. ప్రతి సీన్ మాస్ సినిమా వేడుకలా అనిపిస్తుంది. బోయపాటిశ్రీను అభిమానులకు కావాల్సిన వాటిని అన్ని అందించారు. హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్, పౌరాణికం, ఆధ్యాత్మిక నాటకం, పవర్‌ఫుల్ పాత్ర ఎలివేషన్. ఈసారి మరింత ఎమోషన్స్‌తో సినిమాను మొదటి భాగం కంటే మరింత ప్రభావవంతంగా తీర్చిద్దిదారు.

ఫస్ట్ హాఫ్ మెల్లగా సాగుతూ కథలోని ఘర్షణను, విలన్‌ శక్తిని, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తుంది. సైలెంట్‌గానే సాగుతూ.. టెన్షన్‌ను పెంచుతూ సెకండ్‌ హాఫ్‌కు పర్ఫ్‌ఫెక్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది. సెకండాఫ్‌ నుంచి అసలు అఖండ ప్రపంచం తెరపై విరుచుకుపడుతుంది. నాన్‌స్టాప్ యాక్షన్ బ్లాక్‌లు, దైవత్వాన్ని ఎలివేట్ చేసే బ్లాక్స్, ఉరుములా వినిపించే థమన్‌ బీజీఎమ్, మాస్ + మైథలాజికల్ మిక్స్‌తో క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది. క్లైమాక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. విజువల్ పరంగాగ్రాండ్‌గా.. ఎమోషన్స్‌తో నిండి ఉంది. ఆధ్యాత్మికంగా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంది. అఖండ చివరి యుద్ధ సన్నివేశం ప్రేక్షకులను మైమరపించేలా తీర్చిదిద్దారు. స్క్రీన్ మీద జరిగేది చూస్తున్నంతసేపు గూస్‌బంప్స్ గ్యారంటీ.

 

బాలకృష్ణ పూర్తిగా బీస్ట్ మోడ్‌లో మెప్పించారు. ఆగ్రహం, శాంతం, ఆధ్యాత్మిక ప్రవాహం అన్నీ మేళవింపుతో అద్భుతంగా నటించారు. విలన్‌, ఇతర పాత్రలు చక్కగా నటించారు. థమన్‌ బీజీఎమ్‌ సినిమాకి నెక్స్ట్ లెవల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ దైవిక వాతావరణాన్ని మరింత అందంగా చూపిస్తుంది. యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు రఫ్‌గా.. స్టైలిష్‌గా రూపుదిద్దుకున్నాయి. మొత్తంగా అఖండ 2 ఒక భారీ, పవర్‌ఫుల్, దైవత్వం, మాస్ ఇలా అన్ని కలగలిపిన ఎంటర్‌టైనర్. మాస్ సినిమాలు ఇష్టపడేవారికి తప్పక చూడాల్సిన సినిమా.." అంటూ రివ్యూ రాసుకొచ్చాడు. రేటింగ్ మాత్రం 4.5/5 ఇచ్చాడు.

(గమనిక: ఇది జీ తెలుగు న్యూస్ ఒరిజినల్ రివ్యూ కాదు. రవి చౌదరి అనే ఓ నెటిజన్ ఇచ్చిన రివ్యూను మాత్రమే ఇక్కడ పోస్ట్ అందించాం. అధికారిక రివ్యూ సినిమా విడుదల తరువాతే జీ తెలుగు న్యూస్‌లో పబ్లిష్‌ అవుతుంది.)

