Akhanda 2 release date: అఖండ విడుదల తేదీ వచ్చేసిందోచ్.. ఎప్పుడంటే..!

Akhanda 2 Release: బాలకృష్ణ అఖండ 2 సినిమా.. వాయిదా పడిన తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు విడుదల అవుతుందా అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా కొత్త విడుదల తేదీ సినీ వర్గాలు ఖరారు చేసి చెప్పేసాయి.. ఇంతకీ బాలయ్య సినిమా ఎప్పుడు రాబోతుంది అంటే

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 6, 2025, 06:26 PM IST

Akhanda 2 New Release Date: నందమూరి బాలకృష్ణ–బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌ మీద ప్రేక్షకులకు విపరీతమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మూడు సినిమాలు కూడా మంచి విజయం సాధించాయి. ఇఖ ఈ జోడీ చేసిన అఖండ సినిమా పెద్ద విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత..దాని సీక్వెల్ అఖండ 2 పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. మొదట ఈ నెల 25న సినిమా విడుదల కానుందని వార్తలు రాగా..చివరి నిమిషంలో రిలీజ్ వాయిదా పడటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. ఫైనాన్స్ కారణాల వల్ల సినిమా నిలిచిపోయిందనే సమాచారంతో మరింత గందరగోళం నెలకొంది.

ఈ పరిస్థితుల్లో అఖండ 2 ఎప్పుడు వస్తుందో? అనే సందేహం సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. అభిమానులు, సినిమాప్రేమికులు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో తాజాగా నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్ ఓ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. తమ వంతు ప్రయత్నం చేసి సినిమా రిలీజ్‌ కోసం చాలా కృషి చేసినప్పటికీ, ఊహించని పరిస్థితులు అడ్డుపడ్డాయని తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు హృదయపూర్వక క్షమాపణలు చెబుతూ, ఈ ప్రయాణంలో తమకు అండగా నిలిచిన బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీనుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
“అఖండ 2 ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు ఘన విజయం సాధిస్తుంది. త్వరలో కొత్త రిలీజ్ డేట్ ప్రకటిస్తాం” అని సంస్థ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
మరోవైపు, బుక్ మై షో సైతం సినిమాలోని వివరాలను అప్‌డేట్ చేస్తూ, అఖండ 2 వచ్చే ఏడాది విడుదల కావొచ్చని సూచించింది. నిర్మాణ సంస్థ కూడా స్పష్టమైన తేదీ ఇవ్వకపోవడంతో, ప్రస్తుతం అందుతున్న అన్ని సంకేతాలు చూస్తే సినిమా 2026లో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది అని అభిమానులు కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. 

కానీ ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ నెల 25న  నెల 25న రిలీజ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇండస్ట్రీవర్గాలు.హఇందులో ఎలాంటి మార్పు ఉండబోదన తెలిపాయి. దీనిపై మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

