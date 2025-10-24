Akhanda 2 Teaser: 'అఖండ 2'లో బాలయ్య తాండవం..కొత్త టీజర్ వచ్చేసిందోచ్!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Akhanda 2 New Teaser: టాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ కాంబోగా నిలిచిన బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను జోడిగా రూపొందిస్తున్న మరో కొత్త చిత్రం 'అఖండ 2'. 2021లో విడుదలైన 'అఖండ' సినిమాకు ఇది సీక్వెల్‌గా రానుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న తరుణంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన 2వ టీజర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:07 PM IST

Akhanda 2 New Teaser: టాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ కాంబోగా నిలిచిన బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను జోడిగా రూపొందిస్తున్న మరో కొత్త చిత్రం 'అఖండ 2'. 2021లో విడుదలైన 'అఖండ' సినిమాకు ఇది సీక్వెల్‌గా రానుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న తరుణంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన 2వ టీజర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. జూన్ 10వ తారీఖు హీరో బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తొలి టీజర్‌ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేయగా.. ఇప్పుడు మరో టీజర్‌ను రిలీజ్ చేయడం విశేషం. 

"సౌండ్ కంట్రోల్‌లో పెట్టుకో.. ఏ సౌండ్‌కి నవ్వుతానో..ఏ సౌండ్‌కి నరు_కుతానో తెలియదు కొడ_కా. ఊహకి కూడా అందదు" అంటూ బాలయ్య చెప్పే డైలాగ్ ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తుంది. నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ హీరోగా రూపొందుతున్న మైథాలజీ చిత్రం 'అఖండ 2'. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌లోని డైలాగ్ ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తుండగా.. తాజాగా విడుదలైన టీజర్‌లోనూ బాలయ్య ఆహార్యం, డైలాగ్స్, బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ హైలైట్‌గా నిలిచాయి. హీరో బాలకృష్ణ నోటి వెంట పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్ ఫ్యాన్స్‌కు గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. 

ఈ సినిమాను పవన్ కల్యాణ్ 'ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్-OG' చిత్రానికి పోటీగా సెప్టెంబరు 25న విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేసింది. కానీ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వంటి టెక్నికల్ గా సినిమా సిద్ధం కాని సందర్భంగా ఈ సినిమాను విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు గతంలో ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమాను డిసెంబరు 5న థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. 

మొదటి పార్ట్ హిట్ అవ్వడం వల్ల ఈ సీక్వెల్‌కు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. బాలయ్య, బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన 3 చిత్రాలు అన్ని సూపర్ హిట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడీ సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 'అఖండ' కంటే రెండింతలు ఎక్కువగా అలరించడం సహా కలెక్షన్లను కొల్లగొడుతుందని నందమూరి అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

బాలయ్య-బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో ఇప్పటికే 'సింహ', 'లెజెండ్', 'అఖండ' సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు వీరి కాంబోలో 'అఖండ 2 తాండవం' విడుదలకు సిద్ధమైంది. అయితే 'అఖండ' పార్ట్ 1కి హిందీ ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన స్పందన రావడం వల్ల ఇప్పుడు రెండో భాగాన్ని పాన్ ఇండియా లెవల్‌లో విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం రెడీ అయ్యింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఇందులో హీరోయిన్‌గా సంయుక్త, విలన్‌గా ఆది పినిశెట్టి నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. బాలయ్య రెండో కుమార్తె తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ పతాకంపై రామ్ అచంట, గోపి అచంట నిర్మిస్తున్నారు. 

