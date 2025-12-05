English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Akhanda 2 Postponed News: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన 'అఖండ 2' చిత్రం వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే.  అయితే ఈ సినిమా విడుదలపై ఇంకా సంశయం నెలకొన్నా..ఇప్పటికి అయితే పరిస్థితి చేయిదాటి పోయిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:53 PM IST

Akhanda 2 Release: బాలయ్య 'అఖండ 2' రిలీజ్..ఈ వారం దాటితే కష్టమే! ఎంత నష్టం వస్తుందంటే?

Akhanda 2 Postponed News: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో తెరకెక్కిన నాలుగో చిత్రం 'అఖండ 2'. అన్ని కరెక్ట్‌గా ఉంటే ఇప్పటికీ ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ బయటకు వచ్చేవి. బొమ్మ సూపర్ హిట్టా..బ్లాక్‌బాస్టర్ అనేది తెలిసిపోయేది. కానీ, కొన్ని ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఈ చిత్రం విడుదల అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమా విడుదలపై ఇంకా సంశయం నెలకొన్నా..ఇప్పటికి అయితే పరిస్థితి చేయిదాటి పోయిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. 

ఈ సినిమా మేకర్స్ కు ఉన్న బకాయిల కారణంగా చిత్ర విడుదలపై 'ఈరోస్ సంస్థ' మద్రాస్ హైకోర్టుకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. తదుపరి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు 'అఖండ 2' సినిమా విడుదలను నిలిపేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్మాతలు సదరు సంస్థను సంప్రదించి అప్పులను కొద్దిమేర తీర్చేలా చర్చలు జరుపుతున్నారు. అయినా ఇప్పటికే సినిమాకు జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. 

పైనాన్స్ సమస్యలు ఒక కొలిక్కి వచ్చాయని తాజాగా టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు మీడియాతో వెల్లడించారు. దీంతో ఈ రోజు రాత్రికి సినిమా విడుదలపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఒక్కసారి విడుదలయ్యే సినిమా ఆగిపోతే దానిపై ఎంతోకొంత ప్రభావం పడుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. యూఎస్ మార్కెట్లలో థియేటర్ల విషయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందట. అలాగే ఈ ఆదివారం లోపు సినిమా విడుదల కాకపోతే నిర్మాతలతో పాటు ఎగ్జిబిటర్లకు నష్టం తప్పదని సమాచారం. దీనికి తోడు ఫైనాన్షియర్ల బకాయిలు.. ఓటీటీ రైట్స్ పై ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉందట 

థియేటర్లలో ఇప్పటికే ఓ ప్లానింగ్ నడుస్తోంది. రాబోయే వారం 'అవతార్' సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో 'అఖండ 2' సినిమాకు థియేటర్ల కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందట. అలాగే యూఎస్ మార్కెట్లలో ఎక్కువ హాలీవుడ్ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా 'అవతార్' విడుదలయ్యే సమయానికి తెలుగు సినిమాకు తిప్పలు తప్పవు అని అంటున్నారు. దీంతో సినిమా రన్‌పై గట్టి దెబ్బ పడే అవకాశం ఉంది. నిర్మాతలు చేసిన చిన్న పొరపాటు కారణంగా సినిమా వ్యాపారాన్నే దెబ్బతీస్తుందని.. ఇది కలెక్షన్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని బాలయ్య ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. అన్ని కారణాలను కలుపుకొని ఈ సినిమా విడుదల జాప్యం కారణంగా దాదాపుగా 25 కోట్ల రూపాయల మేర నష్టం తప్పదని టాలీవుడ్ విశ్లేషకుల అంచనా. దీంతో సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ సినిమాను విడుదల చేయాలని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 

'అఖండ 2' సినిమా విడుదల మరో వారం అటు ఇటు అయినా గట్టి పోటీ తప్పదని.. సినిమా కలెక్షన్లపై తీవ్ర ప్రభావం తప్పదని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అదే విధంగా సినిమా రీచ్ కావడం కూడా కష్టమే అని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ ఆదివారం లోపు సినిమా విడుదల అయితే కొంతమేర నష్టాన్ని కవర్ చేసుకోవచ్చని నిర్మాతలు భావిస్తారు. చివరిగా ఏమవుతుందో కొన్ని గంటలు వేచి చూడకతప్పదు.

