Akhanda 2 Release Date: ఫైనల్ గా అఖండ 2 విడుదల తేదీ ఖరారు.. ఎప్పుడు అంటే..!

Akhanda 2 Release Date Confirmed: అఖండ 2 సినిమా విడుదల తేదీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా ఫైనల్ గా ఈవారం.. థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. కోర్టు సమస్యలు పరిష్కారం కావడంతో అభిమానుల్లో మళ్లీ జోష్ పెరిగింది.

Akhanda 2 Release Date Confirmed: ఎంతో ఉత్కంఠ తర్వాత ఎట్టకేలకు అఖండ 2 సినిమా విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ సినిమాలో హీరోగా నందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది. ఈ వార్త విన్న వెంటనే బాలయ్య అభిమానుల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది.

మొదట ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 5న విడుదల చేయాలనుకున్నారు. ఆ రోజున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. పేడ్ ప్రీమియర్స్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. కానీ చివరి నిమిషంలో సినిమా వాయిదా పడింది. సినిమా నిర్మాణ సంస్థ 14 Reels Plus కు, భాగస్వామి సంస్థ Eros కు‌. మధ్య ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చాయి. ఈ విషయం కోర్టు వరకు వెళ్లడంతో విడుదలపై స్పష్టత లేకుండా పోయింది. దీంతో అభిమానులు బాగా నిరాశ చెందారు.

కొన్ని రోజుల పాటు ఈ వివాదం కొనసాగింది. చివరికి మద్రాస్ హైకోర్టు.. నుంచి సినిమా విడుదలకు అనుమతి లభించింది. వెంటనే మేకర్స్ కొత్త విడుదల తేదీగా డిసెంబర్ 12ని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ అనుమతి.. వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ హ.. తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఒక రోజు ముందు పేడ్ ప్రీమియర్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నది బోయపాటి శ్రీను. ఇంతముందు ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘అఖండ’ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడిగా థమన్ ఎస్ పని చేస్తున్నారు. మొదటి భాగంలో.. ఆయన ఇచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అందుకే అఖండ 2పై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

విదేశాల్లో ఈ సినిమా విడుదల మొదట అనుకున్నంత భారీగా లేకపోయినా, సినిమా బాగుంటే కలెక్షన్లు పెరుగుతాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కథ ఉంటే అఖండ 2 కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ అవుతుందని నమ్మకం.

ఇప్పుడు విడుదల తేదీ ఖరారు కావడంతో ఇండస్ట్రీలో కూడా ఊరట కలిగింది. బాలయ్య అభిమానులు ఇప్పటికే సంబరాలు మొదలుపెట్టారు. థియేటర్లలో మరోసారి అఖండ ప్రభంజనం చూస్తామనే ఆశతో అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు.

