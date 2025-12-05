Akhanda 2 Release New Date: ఈరోజే అఖండ 2 విడుదల.. ఎన్ని గంటలకి బాలకృష్ణ తాండవం థియేటర్స్ లో మొదలవ్వనుంది అంటే..!

Akhanda 2 Release Date
అఖండ 2 సినిమా ఈరోజు థియేటర్స్ లో విడుదల కావడం లేదు అని నిర్మాతను ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి.. బాలయ్య అభిమానులు నిరాశకు గురవుతున్నారు. థియేటర్స్ దగ్గర ప్రీమియర్స్ అప్పటికే భారీగా వచ్చిన అభిమానులు.. ఈ విషయం తెలిసి బాధతో వెనుతిరి గారు.
14 రీల్స్ అలానే eros సమస్యల మధ్య ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల వల్లనే ఇలా జరిగింది అని వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు డిసెంబర్ 5న కనీసం సాయంత్రం కన్నా ఈ సినిమా విడుదలవుతుందా లేకపోతే విడుదల తేడే మారిపోతుందా అని చాలామంది సందేహంలో పడ్డారు.
అయితే ఈరోజు ఉదయాన్నే ఒక పేపర్ కట్టింగ్లో.. ఈ చిత్రం ఈరోజు ఉదయం 10 :24 నిమిషాల షో తో రానంది అని పడింది. అంతేకాకుండా నిన్న రాత్రి నిర్మాతలు ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు అన్ని చక్కదిద్దడానికి ప్రయత్నాలు చేశారని.. అవన్నీ సక్సెస్ అయి ఇప్పుడు సినిమా విడుదలకు ఆటంకాలు తొలగాయి అన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది
మరి ఇదే కానీ నిజమైతే ఈరోజు మార్నింగ్ షో నుంచి బాలకృష్ణ, బోయపాటి బీభత్సం మొదలవ్వడం ఖాయం.
మరోపక్క అభిమానులు కూడా.. విడుదల కావడం ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ.. సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడం ఖాయం అంతు ట్విట్టర్లో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
