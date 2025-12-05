English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Release New Date: ఈరోజే అఖండ 2 విడుదల.. ఎన్ని గంటలకి బాలకృష్ణ తాండవం థియేటర్స్ లో మొదలవ్వనుంది అంటే..!

Akhanda 2 Release New Date: ఈరోజే అఖండ 2 విడుదల.. ఎన్ని గంటలకి బాలకృష్ణ తాండవం థియేటర్స్ లో మొదలవ్వనుంది అంటే..!

Akhanda 2 Release: బాలకృష్ణ హీరోగా.. బోయపాటి దర్శకత్వంలో.. ఎన్నో అంచనాల మధ్య డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన సినిమా..అఖండ 2. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ డిసెంబర్ 4 సాయంత్రం పడాల్సి ఉండగా.. ఫైనాన్షియల్ సమస్యల వల్ల ఈ షోలు కాస్త క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఉదయం నిర్మాతలు ఈ సినిమా ఈరోజు విడుదల కావడం లేదు అంటూ కూడా ప్రకటన విడుదల చేశారు..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:45 AM IST

Trending Photos

Samantha Gym Body: రెండో పెళ్లికి ముందు వస్తాదులా బాడీ పెంచిన సమంత! మళ్లీ అందుకోసమే బరిలో దిగానంటూ పోస్ట్!
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha Gym Body: రెండో పెళ్లికి ముందు వస్తాదులా బాడీ పెంచిన సమంత! మళ్లీ అందుకోసమే బరిలో దిగానంటూ పోస్ట్!
Akhanda 2 Thandavam: ‘అఖండ 2 తాండవం’ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. బాలయ్య కెరీర్ లోనే హైయ్యెస్ట్..!
5
Akhanda 2 Thandavam Pre Release Business
Akhanda 2 Thandavam: ‘అఖండ 2 తాండవం’ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. బాలయ్య కెరీర్ లోనే హైయ్యెస్ట్..!
EPS 95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్‌ రూ.1000 నుంచి రూ.7500 కు పెంపు.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కేంద్రం
6
eps 95 pension hike
EPS 95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్‌ రూ.1000 నుంచి రూ.7500 కు పెంపు.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కేంద్రం
Karungali Mala: కరుంగలి మాల ధరిస్తున్నారా.. ఈ కఠినమైన నిబంధనలు మీ కోసమే..
6
Karungali Mala
Karungali Mala: కరుంగలి మాల ధరిస్తున్నారా.. ఈ కఠినమైన నిబంధనలు మీ కోసమే..
Akhanda 2 Release New Date: ఈరోజే అఖండ 2 విడుదల.. ఎన్ని గంటలకి బాలకృష్ణ తాండవం థియేటర్స్ లో మొదలవ్వనుంది అంటే..!

Akhanda 2 Release Date
అఖండ 2 సినిమా ఈరోజు థియేటర్స్ లో విడుదల కావడం లేదు అని నిర్మాతను ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి.. బాలయ్య అభిమానులు నిరాశకు గురవుతున్నారు. థియేటర్స్ దగ్గర ప్రీమియర్స్ అప్పటికే భారీగా వచ్చిన అభిమానులు.. ఈ విషయం తెలిసి బాధతో వెనుతిరి గారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

14 రీల్స్ అలానే eros సమస్యల మధ్య ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల వల్లనే ఇలా జరిగింది అని వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు డిసెంబర్ 5న కనీసం సాయంత్రం కన్నా ఈ సినిమా విడుదలవుతుందా లేకపోతే విడుదల తేడే మారిపోతుందా అని చాలామంది సందేహంలో పడ్డారు. 

అయితే ఈరోజు ఉదయాన్నే ఒక పేపర్ కట్టింగ్లో.. ఈ చిత్రం ఈరోజు ఉదయం 10 :24 నిమిషాల షో తో రానంది అని పడింది. అంతేకాకుండా నిన్న రాత్రి నిర్మాతలు ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు అన్ని చక్కదిద్దడానికి ప్రయత్నాలు చేశారని.. అవన్నీ సక్సెస్ అయి ఇప్పుడు సినిమా విడుదలకు ఆటంకాలు తొలగాయి అన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది 

మరి ఇదే కానీ నిజమైతే ఈరోజు మార్నింగ్ షో నుంచి బాలకృష్ణ, బోయపాటి బీభత్సం మొదలవ్వడం ఖాయం.
మరోపక్క అభిమానులు కూడా.. విడుదల కావడం ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ.. సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడం ఖాయం అంతు ట్విట్టర్లో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 ReleaseBalakrishna Akhanda 2Akhanda 2 New Release dateAkhanda 2 Premiere Cancelled

Trending News