Akhanda 2 Review:‘అఖండ 2 ’రివ్యూ.. బాలయ్య శివ ‘తాండవమే’..

మూవీ రివ్యూ: అఖండ 2 తాండవం (Akhanda 2 Thandavam)
నటీనటులు: నందమూరి బాలకృష్ణ, ఆది పినిశెట్టి, సంయుక్త మీనర్, హర్షాలి మల్హోత్రా, సర్వదమన్ బెనర్జీ, కబీర్ దుహన్ సింగ్, రాన్ సన్ విన్సెంట్,పూర్ణ తదితరులు
సంగీతం: తమన్ ఎస్.ఎస్.
సినిమాటోగ్రఫీ: సి.రామ్ ప్రసాద్, సంతోష్ డేటాకే
ఎడిటర్: తమ్మి రాజు
బ్యానర్స 14 రీల్స్ ప్లస్,
సమర్పణ: నందమూరి తేజస్విని
నిర్మాతలు: రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట
దర్శకత్వం: బోయపాటి శ్రీను
విడుదల తేది: 12-12-2025
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను వంటి సక్సెస్ ఫుల్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రం ‘అఖండ 2’ తాండవం. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఓ వారం ఆలస్యంగా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. మరి ఆ అంచనాలను ‘అఖండ 2’ అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
అఖండ రుద్ర సికందర్ అఘోరా(బాలకృష్ణ).. తన సోదరుడి కూతురు జనని ఎపుడు ఆపద వచ్చినా.. ఎక్కడుకున్నా.. వచ్చి కాపాడతానని మాట ఇచ్చి తపస్సు కోసం హిమాలయాల్లోకి వెళ్లిపోతాడు. ఆ తర్వాత శివుడికి సంబంధించిన అస్త్ర, శస్త్రాలకు సంబంధించిన విద్యలను ఉపాసన చేయడానికి తపస్సులో నిమగ్నమైపోతాడు. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు గాల్వన్ లోయలో జరిగిన ఘర్షణలో చైనీస్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ (Sangay Tsheltrim) కు చెందిన కుమారుడు చనిపోవడంతో అతను భారత్ పై రగిలిపోతుంటాడు. ఈ క్రమంలో చైనాలోని మరో ఆర్మీ అధికారి (సస్వత ఛటర్జీ కల్కి ఫేమ్)తో కలిసి భారత్ ను నాశనం చేయాలనే ప్లాన్ చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ లో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న అజిత్ ఠాకూర్ (కబీర్ దుహన్ సింగ్)ప్రస్తుత ప్రధాని మంత్రి (సర్వదమన్ బెనర్జీ)ని అధికారంలోంచి దించి తాను ప్రధాని కావాలనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో చైనా వాళ్లతో చేయి కలిపి .. కోట్లాది హిందువులు పుణ్య స్నానాలు చేసే మహా కుంభమేళాలో చైనా కు చెందిన కరోనా మాదిరి ఉండే బయో వెపన్ ను గంగ నదిలో కలుపుతారు. ఆ తర్వాత కుంభమేళ స్నానం చేసిన వాళ్లు ఒక్కొక్కరుగా చనిపోతుంటారు.దీంతో ప్రతిపక్ష నేత దేవుడనేవాడు ఉంటే ఇంత మంది ఎలా చనిపోతారు. దేవుడు లేడనే నమ్మకాన్ని ప్రజల్లో కల్పిస్తాడు. ఇక బయోవెపన్ బారిన పడ్డ వారిని రక్షించడానికి ప్రభుత్వ సహాకారంతో డీఆర్డీవో యంగ్ సైంటిస్ట్ జనని (హర్షాలీ మల్హోత్ర) తన టీమ్ తో కలిసి దానికి వాక్సిన్ కనుగొంటుంది. దాన్ని ఎక్కువ మొత్తం ప్రొడక్షన్ చేసే ల్యాబ్ ను అజిత్ ఠాకూర్ మనుషులు వచ్చి అక్కడున్న వారందరని చంపేసి ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేస్తారు. జనని మాత్రం వాక్సిన్ ఫార్ములాను తీసుకొని వాళ్ల నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో పారిపోతూ ఉంటుంది. అయితే ఆమె ప్రమాదంలో ఉన్నపుడు రక్షిస్తానని మాట ఇచ్చిన అఖండ తన సోదరుని కూతురును రక్షించడానికి వచ్చాడా..? ఈ క్రమంలో దేశాన్ని ఎలా కాపాడాడు. ప్రజల్లో దేవుడిపై తిరిగి నమ్మకాన్ని ఎలా కలిగించాడు. దీని కోసం అఖండ చేసిన దుష్ణ శిక్షణ.. శిష్ట రక్షణే అఖండ 2 తాండవం స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
బాలయ్య, బోయపాటి శ్రీను అంటే లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి చూడాల్సిందే. బోయపాటి శ్రీను సనాతన హైందవ ధర్మం గొప్పతనాన్ని చెబుతూనే బాలకృష్ణతో చేసిన సూపర్ హీరో సోషియో ఫాంటసీ మూవీ గా ‘అఖండ 2’ను చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా చైనా ఆర్మీ ఆఫీసర్ తో భారత్ ను తురుష్కులు, బ్రిటిష్ వాళ్లు వందల ఏళ్లు పాలించినా.. హిందూ దేవుళ్లకు సంబంధించిన ఎన్నో ఆలయాలను ధ్వంసం చేసినా.. నానా హింసలు పెట్టినా..ఇప్పటికీ సనాతన హైందవ ధర్మం నిలబడటానికి దేవుడుపై నమ్మకం ఉండటమే అనే విషయాన్ని విలన్ పాత్రతో చెప్పించడం బాగుంది. భారత్ పై విదేశీ దురాక్రమణలు జరగడానికి కారణం.. మనలో ఉన్న కొంత మంది ద్రోహుల కారణంగానే మనం ఇన్నేళ్లు మన దేశం బానిసగా బతికినా.. మన ధర్మాన్ని ఎక్కడ కోల్పోలేదని విషయాన్ని ప్రస్తావించడం బాగుంది. ముఖ్యంగా దేశంలో జరిగిన పలు పరిణామాలను తీసుకొని ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ గా రాసుకున్నాడు బోయపాటి శ్రీను. ముఖ్యంగా గాల్వన్ లోయలో భారత్, చైనా మధ్య జరిగిన సంఘర్షణను బేస్ చేసుకుని దాని చుట్టు కథను అల్లుకున్నాడు. మరోవైపు మణిపూర్ హింస ను ప్రస్తావించాడు. అలాగే ఇందులో ప్రతిపక్ష నేత పాత్ర మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న కొంత మంది రాజకీయ నేతలను గుర్తుకు తెస్తుంది. మరోవైపు మహా కుంభమేళాలో .. చైనాకు చెందిన కరోనా టైపు జీవాయుధం ప్రయోగించడంతో అక్కడ గంగలో స్నానం చేసిన వారికి కరోనా లాంటి వింత రోగం రావడం వంటివి చూపించారు. మహా కుంభమేళా జరిగే ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ఎంతో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసి ఉంటారు. అలాంటి వాటిని ఛేదించుకొని అందులో కరోనా లాంటి బయోవెపన్ ను వదలడం కాస్త లాజిక్ కు అందదు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఇంటర్వెల్ షాట్ మాస్ ఆడియన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. బోయపాటి శ్రీను ఫస్ట్ పార్ట్ లో కొంత భాగాన్ని చూపించి ప్రేక్షకులను కథలోకి తీసుకెళ్లాడు. ఒకవేళ అఖండ సినిమా చూడని వాళ్లకు అర్థమయ్యేలా ఈ సీన్స్ రాసుకున్న విధానం బాగుంది. ఇక అఖండ తనకు మరిన్ని దైవ శక్తులు ఆవాహాన కావడానికి తపస్సు చేయడం వంటి సీన్స్ రాసుకున్నాడు.
ఇక ప్రధాని కావడానికి ప్రభుత్వంలోని ఓ ఎంపీ క్షుద్ర మాంత్రికులతో క్షుద్ర పూజలు చేయించడం వంటి సీన్స్ పెట్టి ఆసక్తి రేకెత్తించాడు. అఖండ వచ్చి క్షుద్ర మాంత్రికుడితో పాటు ఆ నేతకు తగిన బుద్ధి చెప్పడం.. ప్రీ క్లైమాక్స్ లో అతన్ని వధించడం సీన్స్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. క్లైమాక్స్ లో చైనీస్ మిలటరీ వాళ్ల తుక్కు రేగొట్టడంతో పాటు వాళ్ల దేశానికి చెందిన రోబో సైనికులను అఖండ ఎలా నాశనం చేసాడు. దేవుడు లేడని చెప్పిన ప్రతిపక్ష నేతనే దేవుడు ఉన్నాడని ప్రజల్లోకి చెప్పు అంటూ అఖండ శాసించడం వంటి సీన్ తో సినిమా ముగించాడు. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ తర్వాత సనాతన హైందవ ధర్మం గొప్పతనం గురించి ఓ ఊరి ప్జలకు బాలయ్య చెప్పిన డైలాగులు ఆకట్టుకుంటాయి.సైనికుల డీఆర్ డీవో చేసిన కవచ్ అనేది రామాయణంలోని విశ్వామిత్రుడు.. రాముడికి బోధించి బల, అతిబల వంటి వాటి సహాకారంతో రూపొందించినట్టు చెప్పించాడు. మన పురాణాల్లో ఎన్నో సైంటిఫిక్ అంశాలున్నాయనే దాన్ని బోయపాటి చూపెట్టి మన హైందవ ధర్మం గొప్పతనం చెప్పాడు. మురళీ కృష్ణకు సినిమా ప్రారంభంలో డ్రగ్స్ కు సంబంధించిన ముఠాను చావ చితక్కొట్టడం వంటి సీన్ ఒకటి పెట్టడంతో పాటు కన్నడ, తమిళం, హిందీలో డైలాగులు చెప్పించాడు. ఇక అఖండ తల్లి చనిపోయినపుడు ఎక్కడో దూరాన ఉన్న కుమారుడి వేషంలో శివుడే కదిలి వచ్చి తల్లి చితికి నిప్పు వంటి సీన్స్ గుండెలకు హత్తుకుంటుంది. బోయపాటి శ్రీను సినిమాలో ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఓ గూస్ బంప్ సీన్ పెట్టి ఆడియన్స్ అటెన్షన్ క్రియేట్ చేశాడు. మాస్ ప్రేక్షకులు ఓ రకంగా ఫుల్ డబుల్ మీల్స్ పెట్టాడానే చెప్పాలి. దైవభక్తి, దేశభక్తి సహా అన్ని అంశాలు టచ్ చేస్తూ క్లైమాక్స్ ను ముగించిన విధానం బాగుంది. తల్లి కొడుకు సెంటిమెంట్, తండ్రి కూతుళ్ల సెంటిమెంట్ కూడా వర్కౌట్ అయింది.
చైనాకు సంబంధించిన యుద్ధ ట్యాంకులు,సినిమాల్లో సన్నివేశాలు అన్ని గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. కొండల్లో తొండలను పట్టుకొని తినే మీరెక్కడా.. ప్రతి కొండను దైవంగా పూజించే మేమెక్కడా .. మీరు ఏ దేశం వెళ్లినా.. మీకు కనిపించేది మతం. మన దేశంలో మాత్రమే ఉన్నది ధర్మం సనాతన హైందవ ధర్మం అని చెప్పినా డైలాగులు ఆకట్టుకున్నాయి. బోయపాటి ఇంకొన్ని పంచ్ డైలాలుగు చెప్పించి ఉంటే బాగుండేది సినిమాటోగ్రఫీ రిచ్ గా ఉంది. ఎడిటర్ సెకండాఫ్ లో కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. తమన్ ఈ సినిమాకు మరో హీరో అని చెప్పాలి. తన మ్యూజిక్ తో మ్యాజిక్ చేసాడు. 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. పెట్టిన ప్రతి ఖర్చు తెరపై కనిపించింది. ఓవరాల్ గా లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి బాలయ్య, బోయపాటి శ్రీను చేసే మ్యాజిక్ ను ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే.
నటీనటు విషయానికొస్తే..
బాలకృష్ణ మరోసారి అఖండగా తన నట విశ్వరూపం చూపించాడు. అఘోరా పాత్రలో ఆయన్ని తప్పించి మరొకరిని ఊహించుకోవడం కష్టమే. తెరపై మొత్తం బాలయ్య తాండవమే కనిపించింది. మరోసారి అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ చేశాడు. మరోవైపు మురళీ కృష్ణ పాత్రను కేవలం కొన్ని సీన్స్ కే పరిమితం అని చెప్పాలి. ఆది పినిశెట్టి క్షుద్ర మాంత్రికుడిగా ఆకట్టుకున్నాడు. బాలయ్య కూతురు పాత్రలో నటించిన హర్షాలీ మల్హోత్ర క్యూట్ లుక్స్ తో అట్రాక్ట్ చేసింది. ప్రధాని పాత్రలో చేసిన సర్వదమన్ బెనర్జీ..ప్రతిపక్ష నేత పాత్రలో కబీర్ దుహన్ సింగ్.. చైనా ఆర్మీ ఆఫీసర్ పాత్రల్లో నటించిన నటులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. సంయుక్త మీనన్.. ఆర్మీ మేజర్ పాత్రలో కాసేపు అలా కనిపించి మెప్పించింది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
బాలయ్య నట విశ్వరూపం
ఇంటర్వెల్ ఫైట్ సీన్
ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సీన్స్
తమన్ మ్యూజిక్
మైనస్ పాయింట్స్
సెకండాఫ్ కాస్త ల్యాగ్
ఎడిటింగ్
పంచ్ లైన్.. ‘అఖండ 2’ బాలయ్యతో బోయపాటి శ్రీను మాస్ ‘తాండవం’ థియేటర్స్ లో పూనకాలే..
రేటింగ్: 3.5/5
