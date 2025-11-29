English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2: అఖండ 2లో పహల్గామ్ ఎపిపోడ్.. బోయపాటి శ్రీను ఎమోషనల్ స్పీచ్..

Akhanda 2: అఖండ 2లో పహల్గామ్ ఎపిపోడ్.. బోయపాటి శ్రీను ఎమోషనల్ స్పీచ్..

Akhanda 2 Thandavam Pre Release Event: బాలయ్య అనగానే బోయపాటి శ్రీను గుర్తుకు రాకుండా మానరు. ఓ రకంగా బాలకృష్ణ కోసమే బోయపాటి శ్రీను దర్శకుడిగా మారారా అనిపిస్తోంది. వీళ్లిద్దరిది హై ఓల్టేజ్ కాంబినేషన్. తాజాగా వీళ్ల కాంబినేషన్ లో త్వరలో విడుదల కానున్న ‘అఖండ 2 తాండవ’ మూవీ  ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో బోయపాటి శ్రీను ఎమోషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
5
Hema Chandra Divorce
Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!
6
Ketu Transit 2025
Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
5
Deepti Sharma
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Akhanda 2: అఖండ 2లో పహల్గామ్ ఎపిపోడ్.. బోయపాటి శ్రీను ఎమోషనల్ స్పీచ్..

అఖండ 2 తాండవం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లి కైతలాపూర్ గ్రౌండ్స్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు బాలకృష్ణ అభిమానులు వేలాదిగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వారి కారణంగానే సినిమా అద్భుతంగా షూటింగ్ చేసుకోగలిగిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి నటీనటులకు కృతజ్ఞతలు. బాలయ్య గారే మా ఆస్తి బాలయ్య గారు మా పవర్ ఆయనే మా ధైర్యం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి మురళీమోహన్, హర్షాలి అందరికీ పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇప్పుడే సెన్సార్ నుంచి వచ్చాను. సినిమాకి యు/ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమా చూసి ఎమోషనల్ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అఖండ చిత్రం ప్రజల్లోకి బాగా చొచ్చుకుని వెళ్లింది. తాండవం చేస్తే నిజంగా పరమేశ్వరుడే కనిపించాలి అనుకుని ఈ సినిమా ప్రారంభించామన్నారు. తీసి చూసుకున్న తర్వాత తెలిసింది అది భగవత్ కార్యక్రమమని తెలిసింది. భగవంతుడే ఆ కార్యక్రమాన్ని మాతో చేయించాడని భావిస్తున్నాము. ఇందులో మేము షూట్ చేసిన కొన్ని లొకేషన్స్ చూస్తే మీకు నమ్మ శక్యంగా ఉండవు. ఆ భగవంతుడే మాకు దారి చూపించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

జన్మభూమికి యుద్ధం జన్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే సైనికులు అన్నిచోట్ల ఉంటారు. కానీ కర్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే వీరులు భారతదేశంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండబట్టే ఈ దేశం ముందుకు వెళుతుందన్నారు. రామాయణంచ భారతం, భాగవతం, భగవద్గీత ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకత్వం అయినవి. ఇలాంటి మార్గదర్శకత్వం చూపించిన దేశాన్ని ముట్టుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా.. పెహెల్గామ్ దాడిలో మన ఆడబిడ్డ నుదుటిన వున్న సింధూరాన్ని ముట్టుకుంటే ‘ఆపరేషన్ సింధూర్’ ప్రారంభించి భారతదేశంతో యుద్ధం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మన సైనికులు చూపించారు. వారికి అండదండలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ దీక్షను మెచ్చుకొని తీరాలి. తొమ్మిది మిషాల్లో టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి మూడు రోజుల్లోపాకిస్థాన్ ను మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టారు. అది మన సైన్యం.మనందరం అభినందించాలన్నారు. అలా టార్గెట్ చేయడం చేరుకోవడానికి ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 5న థియేటర్స్ లో చూస్తారు. ఈ పరిశ్రమ ఒక్కరితో కాదు అందరితో కూడుకున్నది.ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి. వాళ్లకి మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అన్ని సినిమాలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలి పరిశ్రమ బావుండాలన్నారు. ప్రతి సినిమాకి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ..అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ అవుతుంది. వరల్డ్ వైడ్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆనందంగా చూడాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుతూ.. అఖండ సినిమా చేయాలంటే చాలా బలం కావాలి. ఈ సినిమా చేసింది నేను కాదు.. ఆ శివుడే మాతో చేయించుకున్నాడు. అఖండ అనేది ఒక గుడి. ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. శివుడు రూపంలో వచ్చినప్పుడు బాలయ్య ని బిగ్ స్క్రీన్ పై చూస్తుంటే మీరందరూ చేతులెత్తి దండం పెడతారు. ఆది కూడా చాలా అద్భుతమైన పాత్ర చేశారు. తనకు చాలా మంచి పేరు వస్తుందన్నారు. శివుడికి మ్యూజిక్ చేయడమనేది ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. అఖండ కంటే అఖండ 2 మూడింతలు ఎక్కువ ఉంటుందన్నారు. బాలయ్య గారితో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐదు సినిమాలకు పని చేయడం తన అదృష్టమన్నారు. రాబోయే గోపిచంద్ మలినేని సినిమా కూడా ప్రారంభమైంది. ఇది సిక్సర్. డిసెంబర్ 5న ఎవరు కూడా బాక్సులు పగిలిపోయి, స్పీకర్లు పేలిపోయాయని కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ముందే మీ స్పీకర్లు సర్వీస్ చేసి పెట్టుకోండన్నారు. బోయపాటి నిజంగా అలాంటి సినిమా తీశారు. డిసెంబర్ 5 బాలయ్య మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 ThandavamBoyapati Sreenu SpeechAkhanda 2 Thandavam Pre Release EventAkhanda 2 Thandavam New TeaserAkhanda 2 Tandavam Varanasi Event

Trending News