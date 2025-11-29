Akhanda 2: అఖండ 2లో పహల్గామ్ ఎపిపోడ్.. బోయపాటి శ్రీను ఎమోషనల్ స్పీచ్..

అఖండ 2 తాండవం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లి కైతలాపూర్ గ్రౌండ్స్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు బాలకృష్ణ అభిమానులు వేలాదిగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వారి కారణంగానే సినిమా అద్భుతంగా షూటింగ్ చేసుకోగలిగిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి నటీనటులకు కృతజ్ఞతలు. బాలయ్య గారే మా ఆస్తి బాలయ్య గారు మా పవర్ ఆయనే మా ధైర్యం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి మురళీమోహన్, హర్షాలి అందరికీ పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇప్పుడే సెన్సార్ నుంచి వచ్చాను. సినిమాకి యు/ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమా చూసి ఎమోషనల్ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అఖండ చిత్రం ప్రజల్లోకి బాగా చొచ్చుకుని వెళ్లింది. తాండవం చేస్తే నిజంగా పరమేశ్వరుడే కనిపించాలి అనుకుని ఈ సినిమా ప్రారంభించామన్నారు. తీసి చూసుకున్న తర్వాత తెలిసింది అది భగవత్ కార్యక్రమమని తెలిసింది. భగవంతుడే ఆ కార్యక్రమాన్ని మాతో చేయించాడని భావిస్తున్నాము. ఇందులో మేము షూట్ చేసిన కొన్ని లొకేషన్స్ చూస్తే మీకు నమ్మ శక్యంగా ఉండవు. ఆ భగవంతుడే మాకు దారి చూపించాడు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
జన్మభూమికి యుద్ధం జన్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే సైనికులు అన్నిచోట్ల ఉంటారు. కానీ కర్మభూమి కోసం యుద్ధం చేసే వీరులు భారతదేశంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండబట్టే ఈ దేశం ముందుకు వెళుతుందన్నారు. రామాయణంచ భారతం, భాగవతం, భగవద్గీత ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకత్వం అయినవి. ఇలాంటి మార్గదర్శకత్వం చూపించిన దేశాన్ని ముట్టుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా.. పెహెల్గామ్ దాడిలో మన ఆడబిడ్డ నుదుటిన వున్న సింధూరాన్ని ముట్టుకుంటే ‘ఆపరేషన్ సింధూర్’ ప్రారంభించి భారతదేశంతో యుద్ధం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మన సైనికులు చూపించారు. వారికి అండదండలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ దీక్షను మెచ్చుకొని తీరాలి. తొమ్మిది మిషాల్లో టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి మూడు రోజుల్లోపాకిస్థాన్ ను మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టారు. అది మన సైన్యం.మనందరం అభినందించాలన్నారు. అలా టార్గెట్ చేయడం చేరుకోవడానికి ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 5న థియేటర్స్ లో చూస్తారు. ఈ పరిశ్రమ ఒక్కరితో కాదు అందరితో కూడుకున్నది.ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి. వాళ్లకి మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అన్ని సినిమాలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలి పరిశ్రమ బావుండాలన్నారు. ప్రతి సినిమాకి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ..అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ అవుతుంది. వరల్డ్ వైడ్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆనందంగా చూడాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుతూ.. అఖండ సినిమా చేయాలంటే చాలా బలం కావాలి. ఈ సినిమా చేసింది నేను కాదు.. ఆ శివుడే మాతో చేయించుకున్నాడు. అఖండ అనేది ఒక గుడి. ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. శివుడు రూపంలో వచ్చినప్పుడు బాలయ్య ని బిగ్ స్క్రీన్ పై చూస్తుంటే మీరందరూ చేతులెత్తి దండం పెడతారు. ఆది కూడా చాలా అద్భుతమైన పాత్ర చేశారు. తనకు చాలా మంచి పేరు వస్తుందన్నారు. శివుడికి మ్యూజిక్ చేయడమనేది ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. అఖండ కంటే అఖండ 2 మూడింతలు ఎక్కువ ఉంటుందన్నారు. బాలయ్య గారితో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐదు సినిమాలకు పని చేయడం తన అదృష్టమన్నారు. రాబోయే గోపిచంద్ మలినేని సినిమా కూడా ప్రారంభమైంది. ఇది సిక్సర్. డిసెంబర్ 5న ఎవరు కూడా బాక్సులు పగిలిపోయి, స్పీకర్లు పేలిపోయాయని కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ముందే మీ స్పీకర్లు సర్వీస్ చేసి పెట్టుకోండన్నారు. బోయపాటి నిజంగా అలాంటి సినిమా తీశారు. డిసెంబర్ 5 బాలయ్య మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.