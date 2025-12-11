Akhanda 2:విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందు అఖండ 2కు హైకోర్టు బిగ్ షాక్..

సింహా, లెజెండ, అఖండ వంటి హాట్రిక్ హిట్స్ తర్వాత బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్, ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశాన్ని అంటేలా చేశాయి. పైగా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఓ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. గత గురువారం డిసెంబర్ 4న ప్రీమియర్స్ తో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఏరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థతో ఏర్పడిన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్ తో ఆగిపోయింది. ఎట్టకేలకు ఔట్ ఆఫ్ కోర్టు ఈ మ్యాటర్ ను సెటిల్ చేసుకోవడంతో మద్రాస్ హై కోర్టు ఈ సినిమా విడుదల చేసుకునేందుకు అనుమతులు ఇచ్చింది.
ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కార్.. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ షో ధర రూ. 600, పది రోజులు పాటు ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంచుకునేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. మల్లీప్టెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్ లో రూ. 75 చొప్పున పెంచుకునేందుకు జీవో విడుదల చేసింది. ఇక అభిమానులు కూడా టికెట్ ధర ఎక్కువైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ కు రూ. 600, మూడు రోజులు పాటు మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 50 పెంచుకునేందుకు అనుమతులు ఇస్తూ జీవో జారీ చేసింది. ఈ పెంపును నిరసిస్తూ.. సతీష్ కమల్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు పెంపు జోవోను సస్పెండ్ చేసింది. ఈ విషయమై ఫిల్మ్ డెవలప్ మెంట్ కార్పోరేషన్ తో పాటు నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసులు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో అభిమానులు రూ 600 పెట్టి టికెట్ కొనుగోలు చేశారు. మరి వాళ్లకు పెంచిన డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తారా అనేది చూడాలి.
