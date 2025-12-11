English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2:విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందు అఖండ 2కు హైకోర్టు బిగ్ షాక్..

Akhanda 2: ‘అఖండ 2’ సినిమాపై ఎవరి దిష్టి పడిందో ఏమో దీని విడుదలకు అడుగడున గండాలే ఎదురువుతున్నాయి. గత వారమే విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఆర్ధిక పరమైన కారణాలతో విడుదల ఆగిపోయింది. తీరా ఈరోజు ప్రీమియర్స్ తో ఈ సినిమాను విడుదల చేద్దామనుకుంటే తాజాగా తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ జీవోను సస్పెండ్ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 03:54 PM IST

సింహా, లెజెండ, అఖండ వంటి హాట్రిక్ హిట్స్ తర్వాత బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్, ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశాన్ని అంటేలా చేశాయి. పైగా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఓ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. గత గురువారం డిసెంబర్ 4న ప్రీమియర్స్ తో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఏరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థతో ఏర్పడిన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్ తో ఆగిపోయింది. ఎట్టకేలకు  ఔట్ ఆఫ్ కోర్టు ఈ మ్యాటర్ ను సెటిల్ చేసుకోవడంతో మద్రాస్ హై కోర్టు ఈ సినిమా విడుదల చేసుకునేందుకు అనుమతులు ఇచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కార్.. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ షో ధర రూ. 600, పది రోజులు పాటు ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంచుకునేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. మల్లీప్టెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్ లో రూ. 75 చొప్పున పెంచుకునేందుకు జీవో విడుదల చేసింది. ఇక అభిమానులు కూడా టికెట్ ధర ఎక్కువైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 

మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ కు రూ. 600, మూడు రోజులు పాటు మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 50 పెంచుకునేందుకు అనుమతులు ఇస్తూ జీవో జారీ చేసింది. ఈ పెంపును నిరసిస్తూ.. సతీష్ కమల్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు పెంపు జోవోను సస్పెండ్ చేసింది. ఈ విషయమై ఫిల్మ్ డెవలప్ మెంట్ కార్పోరేషన్ తో పాటు నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసులు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో అభిమానులు రూ 600 పెట్టి టికెట్ కొనుగోలు చేశారు. మరి వాళ్లకు పెంచిన డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తారా  అనేది చూడాలి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 ShockAkhanda 2 Ticket Rates hike suspendedAkhanda 2 ThandavamTelangana High courtAkhanda 2 December 12 Release

