English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2: అఖండ 2 దెబ్బకు బుక్ మై షో క్రాష్.. బాలయ్య..మజాకా..!

Akhanda 2: అఖండ 2 దెబ్బకు బుక్ మై షో క్రాష్.. బాలయ్య..మజాకా..!

Akhanda 2 Thandavam Book My Show: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వచ్చిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఆర్ధిక పరమైన కారణాలతో విడుదల ఆగిపోయింది. ఎట్టకేలకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ క్లియర్ కావడంతో నిన్న రాత్రి ఈ సినిమా కొత్త విడుదల తేదిని ప్రకటించారు. దీంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడంతో బిజీగా కావడంతో ఏకంగా బుక్ మై షో క్రాష్ అయినట్టు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!
5
Abhishek Sharma
Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Airtel 1849 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
6
Nivetha Pethuraj wedding news
Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
Railway Tips: రైలు ప్రయాణంలో నీళ్ల బాటిల్‌ ఫ్రీగా ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Indian Railways
Railway Tips: రైలు ప్రయాణంలో నీళ్ల బాటిల్‌ ఫ్రీగా ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Akhanda 2: అఖండ 2 దెబ్బకు బుక్ మై షో క్రాష్.. బాలయ్య..మజాకా..!

బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న అఖండ 2 రిలీజ్ కు రెడీ అయ్యింది. దీంతో మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వారం రోజులు ఆలస్యంగా విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ నెల 12న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. అంతేకాదు ఒక రోజు ముందు ఈ సినిమా భారీ ఎత్తున ప్రీమియర్స్ వేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీలో మరోసారి కొత్త డేట్స్ తో ఈ సినిమా రేట్లు పెంచకోవడానికి అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ప్రీమియర్స్ కు రూ. 600, ఇక పది రోజుల పాటు మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 75 పెంచుకోవడానికి అనుమతులు మంజూరు చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు తెలంగాణలో కొత్త డేట్ తో రేవంత్ సర్కార్ గతంలో జీవో జారీ చేసింది. మరోసారి కొత్త డేట్స్ తో అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. తెలంగాణలో ప్రీమియర్స్ రూ. 600 పెంచనున్నారు. ఇక మూడు రోజులు పాటు మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 75 పెంచుకోవడానికి అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. దీనిపై మరో కాసేపట్లో అనుమతులు రానున్నాయి. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

‘అఖండ 2’ భారీ ఎత్తున వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాబోతుంది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాండ్ ప్రీమియర్ షోలు నిర్వహించేందుకు మూవీ యూనిట్ రెడీ అయ్యింది. అటు బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గటం లేదు. ఇప్పటికే థియేటర్స్ దగ్గర హడావుడి చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా టికెట్స్ కోసం ఒకేసారి అందరు బుక్ మై షో ఓపెన్ చేయడంతో కొన్ని గంటల పాటు ఈ సైట్ క్రాష్ అయింది. ప్రస్తుతం ఏపీ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి.  మరికాసేట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతులు రాగానే  బుకింగ్స్ ఓపెన్ కానున్నాయి.  ఇక మరికొన్ని గంటల్లో తెరమీద తమ హీరోను చూసేందుకు నందమూరి  ఫ్యాన్స్ తో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూడడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 bookingsbook my show Crash With Akhanda 2 bookingsBooK My Show CrashAkhanda 2 Movie Release Date Update.Akhanda 2 New Release DateDecember 12th Akhada 2 Release

Trending News