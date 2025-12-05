Akhanda 2: అఖండ 2 విడుదల కోసం సగం రెమ్యునరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చిన బాలయ్య..!! ఈ రోజు సాయంత్రం విడుదల..!

తాజాగా ‘అఖండ 2 తాండవం’ విడుదల కోసం బాలకృష్ణతో పాటు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన రెమ్యునరేషన్ లో కొంత భాగాన్ని త్యాగం చేసినట్టు సమాచారం. మూవీ విడుదల కోసం తమకు రావాల్సిన పారితోషికంలో సగానికి పైగా బాలయ్య.. నిర్మాతలకు ఇచ్చిసినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు ఈరోస్ తో ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోమని చెప్పినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు తనకు రావాల్సిన మిగిలిన రెమ్యునరేషన్ ను సినిమా విడుదల తర్వాత ఇవ్వమని కోరినట్టు సమాచారం.
నిన్న అర్ధరాత్రి అఖండ 2 విడుదలను కూడా వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవాళ థియేటర్లలో అఖండ 2 తాండవం విడుదల కావాల్సిఉంది. ఈ మేరకు చిత్ర యూనిట్తో పాటు హీరో బాలకృష్ణ సైతం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. అయితే ఈరోస్ సంస్థ తమకు రావాల్సిన రూ. 28 కోట్లతో పాటు వడ్డీలో సగం చెల్లిస్తే సినిమా విడుదలకు క్లియరెన్స్ ఇస్తామని హామి ఇచ్చినట్టు సమాచారం. మిగిలిన అమౌంట్ ను సినిమా విడుదలైన 50 రోజుల్లో చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకున్నట్టు సమాచారం.మరికాసేట్లో కోర్టు విడుదలకు క్లియరెన్స్ ఇవ్వనుంది. దీంతో ఈ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు ప్రీమియర్స్ తో ఈ సినిమాను విడుదల చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు.
ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల కంటెంట్ డెలివరీ పూర్తైయినట్టు సమాచారం. అన్ని అనుకూలిస్తే.. ఈ రోజు సాయంత్రం అఖండ 2 తాండవం థియేటర్స్ లో ప్రీమియర్స్ తో మొదలు కానుంది. రేపటి నుంచి యథావిధిగా షోలు పడనున్నాయి. అఖండ 2 తాండవం సినిమాను 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట నిర్మించారు.బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని సమర్పకురాలిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ సినిమాను బోయపాటి శ్రీను డైరెక్ట్ చేశారు.
