English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2: అఖండ 2 విడుదల కోసం సగం రెమ్యునరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చిన బాలయ్య..!! ఈ రోజు సాయంత్రం విడుదల..!

Akhanda 2: అఖండ 2 విడుదల కోసం సగం రెమ్యునరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చిన బాలయ్య..!! ఈ రోజు సాయంత్రం విడుదల..!

Akhanda 2 Thandavam:బాలకృష్ణ - బోయపాటి శ్రీను  కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన లేటెస్ట్‌ మూవీ అఖండ 2 తాండవం రిలీజ్‌  వాయిదా పడింది. నిన్న సాయంత్రం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ తో సినిమా ప్రీమియర్స్ ను క్యాన్సిల్ చేసినట్టు తెలిపింది. అయితే ఈరోస్ సంస్థతో ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ వల్లే సినిమా విడుదల వాయిదా పడిందనేది చెబుతున్న మాట. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

Sushanth Meenakshi: అక్కినేని నాగార్జున ఇంట మరోసారి మోగనున్న పెళ్లిభాజాలు..అక్కినేని కుటుంబానికి కోడలిగా మిస్ ఇండియా!
6
Nagarjuna
Sushanth Meenakshi: అక్కినేని నాగార్జున ఇంట మరోసారి మోగనున్న పెళ్లిభాజాలు..అక్కినేని కుటుంబానికి కోడలిగా మిస్ ఇండియా!
D-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!
6
Near D Mart
D-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!
Indian Cities : దేశంలోని ఈ 5 నగరాలను స్థాపించింది ముస్లింలే.. వాటి పేర్లు తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
6
Indian cities
Indian Cities : దేశంలోని ఈ 5 నగరాలను స్థాపించింది ముస్లింలే.. వాటి పేర్లు తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
Rahu And Ketu Transit: రాహువు, కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్ ఖాయం!
6
Rahu And Ketu
Rahu And Ketu Transit: రాహువు, కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్ ఖాయం!
Akhanda 2: అఖండ 2 విడుదల కోసం సగం రెమ్యునరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చిన బాలయ్య..!! ఈ రోజు సాయంత్రం విడుదల..!

తాజాగా ‘అఖండ 2 తాండవం’ విడుదల కోసం బాలకృష్ణతో పాటు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన రెమ్యునరేషన్ లో కొంత భాగాన్ని త్యాగం చేసినట్టు సమాచారం. మూవీ విడుదల కోసం తమకు రావాల్సిన పారితోషికంలో సగానికి పైగా బాలయ్య.. నిర్మాతలకు ఇచ్చిసినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు ఈరోస్ తో ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోమని చెప్పినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు తనకు రావాల్సిన మిగిలిన రెమ్యునరేషన్ ను సినిమా విడుదల తర్వాత ఇవ్వమని కోరినట్టు సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిన్న అర్ధరాత్రి అఖండ 2 విడుదలను  కూడా వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది.  షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఇవాళ థియేటర్లలో అఖండ 2 తాండవం విడుదల కావాల్సిఉంది. ఈ మేరకు చిత్ర యూనిట్‌తో పాటు హీరో బాలకృష్ణ సైతం సోషల్ మీడియాలో  ప్రకటించారు. అయితే ఈరోస్ సంస్థ తమకు రావాల్సిన రూ. 28 కోట్లతో పాటు వడ్డీలో సగం చెల్లిస్తే  సినిమా విడుదలకు క్లియరెన్స్ ఇస్తామని హామి ఇచ్చినట్టు సమాచారం. మిగిలిన అమౌంట్ ను సినిమా విడుదలైన 50 రోజుల్లో చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకున్నట్టు సమాచారం.మరికాసేట్లో కోర్టు విడుదలకు  క్లియరెన్స్ ఇవ్వనుంది. దీంతో ఈ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు ప్రీమియర్స్ తో ఈ సినిమాను విడుదల చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల కంటెంట్ డెలివరీ పూర్తైయినట్టు సమాచారం. అన్ని అనుకూలిస్తే.. ఈ రోజు సాయంత్రం అఖండ 2 తాండవం థియేటర్స్ లో ప్రీమియర్స్ తో  మొదలు కానుంది. రేపటి నుంచి యథావిధిగా షోలు పడనున్నాయి.  అఖండ 2 తాండవం సినిమాను 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట నిర్మించారు.బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని సమర్పకురాలిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ సినిమాను బోయపాటి శ్రీను డైరెక్ట్ చేశారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 New Release dateAkhanda 2 Thandavam New Release DateAkhanda 2 Release New Release date AnnouncedBalakrishna returned Half of his RemunarationBalayya Remunaration

Trending News