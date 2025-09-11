English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Akhanda 2 OTT Rights: కళ్లు చెదిరే భారీ రేటుకు ‘అఖండ 2’ ఓటీటీ రైట్స్ ..బాలయ్య కెరీర్ లోనే అత్యధికం..

Akhanda 2 Thandavam OTT Rights: నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘అఖండ 2’. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ భారీ రేటుకు అమ్ముడుపోయిందట. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 02:05 PM IST

Akhanda 2 Thandavam OTT Rights: బాలకృష్ణ తన కెరీర్ లో తొలిసారి తన సూపర్ హిట్ చిత్రాం ‘అఖండ’ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా చేస్తున్నాడు. అఖండకు కొనసాగింపుగా ఈ చిత్రం ఉండబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తైయింది. అంతేకాదు బాలయ్య సహా ఇతర తారాగణం అంతా ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ సినిమాలో కీలకమైన గ్రాఫిక్స్ షాట్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు తమన్ మ్యూజిక్ పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి రావడంతో ఈ సినిమాను దసరా కాకుండా ఈ  చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 4న విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.  ఇప్పటికే బాలయ్య బర్త్ డే సందర్బంగా విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.  అంతకాదు సీనియర్ హీరోల పరంగా ఈ టీజర్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసింది. 

ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓటీటీ రైట్స్ ను నెట్ ఫ్లిక్స్ రూ. 80 కోట్ల భారీ రేటుకు దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా అన్ని భాషలకు కలిపి దాదాపు రూ. 80 కోట్లకు అమ్ముడు పోయినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు బాలయ్య కెరీర్ లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా మూవీ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ మూవీ హిందీ వెర్షన్ కు బాలయ్యనే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం. 

అఖండ 2 తాండవం సినిమాలో విలన్ గా ఆది పినిశెట్టి నటించాడు. మరోవైపు బాలయ్య రీసెంట్ గా ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ లో ఆయన పేరు నమోదు అయింది. అంతేకాదు ముంబై లోని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ లో ఘంట వాయించిన తొలి సౌత్ ఇండియా హీరోగా రికార్డు చేసారు. అంతేకాదు బాలయ్య నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు నేషనల్ ఫిల్మ్ రావడం.. అంతేకాదు పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకోవడం సహా 2025లో బాలయ్యకు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. అంతేకాదు ‘అన్ స్టాపబుల్’ టాక్ షోతో పాటు 60 యేళ్ల పై బడిన వయసులో వరసగా కమర్షియల్ యాడ్స్ చేస్తూ దూసుకుపోతున్నాడు.   మరి ఈ ఇయర్ ఎండ్ ను ‘అఖండ 2 తాండవం’ మూవీతో ముగించబోతున్నాడు. మరి ఈ సినిమా అఖండ లెవల్లో బాక్సాఫీస్ ను షేక్  చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

