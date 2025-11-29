Akhanda 2 Thandavam: సినీ పరిశ్రమకు క్రమశిక్షణ ముఖ్యం.. ‘అఖండ 2’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న నాల్గో చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. గతంలో వీళ్ల కలయికలో వచ్చిన ‘సింహా’, ‘లెజెండ్’, అఖండ చిత్రాలు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా వీళ్ల కలయికలో ‘అఖండ 2 తాండవం’ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ తోనే ప్రూవ్ అయింది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లిలో జరిగింది. ఈ చిత్రాన్ని రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పిస్తున్నారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. ‘అఖండ 2: తాండవం’ 2D, 3D రెండు ఫార్మాట్లలో డిసెంబర్ 5, 2025న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు హాజరైన ఈ వేడుక అద్భుతంగా జరిగింది.
ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన అభిమానులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇన్ని కోట్ల మంది అభిమానుల ప్రేమను పొందడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పుకొచ్చారు. మనది జన్మజన్మల అనుబంధమని గుర్తు చేసుకున్నారు. మనిషి నిత్యావసర వస్తువులనే సినిమాని కూడా ఎంచుకున్నాడని ప్రస్తావించారు. అలాంటి సినిమా ఎలా ఉండాలని చలనచిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలు ఆలోచించాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తల్లిదండ్రులను గుర్తు చేసుకున్నారు.
మంచి సినిమా ఇవ్వాలి మంచి సందేశం ఇవ్వాలి పయత్నిస్తుంటాను. కరోనాతో భారతదేశమంతా భయపడుతున్న తరుణంలో అఖండ చిత్రాన్ని విడుదల చేసి ఘన విజయాన్ని అందుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. మంచి సినిమాకి విజయాన్ని చేకూర్చి ప్రోత్సహించిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మహా శివుడు శక్తి, ఆదిశక్తి సాక్షిగా గంగమ్మ తల్లి ఆశీర్వాదంతో ఈ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. బోయపాటి గారు నేను ఏదైనా సినిమా చేయాలనుకుంటే మూడే నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటాం. ఆ మహా యజ్ఞంలోకి దిగిపోతామని చెప్పారు. నేను పాదరసం లాంటివాడిని ఎందులోకి వెళ్తే ఆకారం సంతరించుకుంటాను. నటుడిగా, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గా, హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా ఎన్ని రకాలుగా పనిచేయగలుగుతున్నాం అంటే అదంతా భగవంతుడు మా తల్లిదండ్రులు ఆశీస్సులే అని చెప్పుకొచ్చారు.
యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ట్రైలర్ చూశారు. దీంతోపాటు ఇంకొంత కంటెంట్ కూడా చూశారు. చాలా అభినందించారు. సనాతన ధర్మం గురించి చాలా బాగా చెప్పారని మెచ్చుకున్న విషయాన్ని చెప్పారు. సనాతనం ధర్మం శక్తి గౌరవం పరాక్రమాన్ని ఈ సినిమాలో ఎంతో అద్భుతంగా చూపించారని అభినందించారు. సనాతన ధర్మం మనదే భారతదేశానికి మూలాలు. ఆనాడు చత్రపతి శివాజీ గారి సైన్యంలో కూడా అఘోరాలు ఉండేవారు. గొప్ప పోరాటం చేసేవారు. నా సినిమా ఉగాది పచ్చడి లాంటిది. అన్ని రసాలు ఉండాలి. ఈ సినిమాలో సంయుక్త చేసిన పాట కూడా చాలా మంచి సందర్భంలో వస్తుంది. ఆది పినిశెట్టి చాలా చక్కని పాత్ర చేశారు. నేను వాళ్ళ నాన్న గారితో కూడా సినిమాలు చేశాను. సంగీతం రోగాలను నయం చేస్తుంది. సంగీతం బాగుంటే ఆ సినిమా హిట్ అయినట్టే. ఈ సినిమా హిట్ కాదు పేలిపోతాయని తమన్ గురించి చెప్పుకొచ్చారు.
ఇందులో గెటప్ వేసుకోవడానికి రెండు గంటలు, తీయడానికి గంట పట్టేదనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాని జార్జియాలో చాలా చలి ప్రదేశాల్లో ఎలా ఎన్నో అద్భుతమైన లొకేషన్స్ లో షూట్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా అనుకునే సమయంలో పూర్తి చేయాలి. నేను అదే చేస్తున్నాను. పరిశ్రమ కూడా దాన్ని పాటించాలని చెబుతున్నాను. ఈ సినిమాకి హిందీలో డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్పాను. ఈ సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా అభినందనలు. ఈ వేడుక వచ్చిన అభిమానులందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను.
