English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Release Date:‘అఖండ 2’ విడుదల తేదిపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్.. రిలీజ్ అపుడే..?

Akhanda 2 Release Date:‘అఖండ 2’ విడుదల తేదిపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్.. రిలీజ్ అపుడే..?

Akhanda 2 New Release Date: బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న ‘అఖండ 2’ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ తో ఆగిపోవడం సినీ ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపుతోంది. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో  బడా హీరోగా ఎన్టీఆర్ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తోన్న బాలయ్య సినిమా ఆగిపోవడం ఇపుడు చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 6, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

Tirumala: లక్కీ డీప్‌లో రాలేదా..?.. తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ మరో అద్భుతమైన శుభవార్త..
6
tirumala
Tirumala: లక్కీ డీప్‌లో రాలేదా..?.. తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ మరో అద్భుతమైన శుభవార్త..
Akhanda 2 Postponed:‘అఖండ 2’ విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా..!
5
0
Akhanda 2 Postponed:‘అఖండ 2’ విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా..!
Good Husbands: ఈ ఐదు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు.. తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారు..!
7
Marriage
Good Husbands: ఈ ఐదు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు.. తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారు..!
Punarnavi Bhupalam: కాబోయే భ‌ర్త‌ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిగ్‌ బాస్ బ్యూటీ.. అబ్బాయి ఎవరో తెలుసా..?
5
Bigg Boss
Punarnavi Bhupalam: కాబోయే భ‌ర్త‌ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిగ్‌ బాస్ బ్యూటీ.. అబ్బాయి ఎవరో తెలుసా..?
Akhanda 2 Release Date:‘అఖండ 2’ విడుదల తేదిపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్.. రిలీజ్ అపుడే..?

'అఖండ 2: తాండవం'శుక్రవారం సాయంత్రమే ప్రీమియర్స్ తో విడుదల కాబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ తీరా సినిమా విడుదలపై ఎలాంటి అప్ డేట్ రాలేదు. ఇక ఈ సినిమా విడుదల కోసం బాలయ్య తన పూర్తి రెమ్యురేషన్ వెనక్కి ఇచ్చివేసినట్టు సమాచారం. ముందుగా సినిమాను విడుదల చేయమని చెప్పినట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కొలిక్కి వచ్చేలా కనిపిస్తుంది. ఈ విషయంలో సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పెద్ద నిర్మాతలు కూడా రంగంలోకి దిగినట్టు సమాచారం. బాలయ్య ఉన్నాడనే ధీమాతో 14 రీల్స్ ప్లస్ అధినేతలు రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ఉన్నారు. బడా హీరో పైగా ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో వారిదే అధికార భాగస్వామ్యం. తెలంగాణలో కూడా వాళ్లకు అనుకూలమైన గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇలా నిర్మాతలు కూడా ఏరోస్ సంస్థ కోర్టులో కేసు వేసినా.. ఎలాగో అలా విడుదల అవుతుందనుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అటు బాలకృష్ణ కూడా తన కెరీర్ లో ఏ సినిమాకు విడుదల రోజు వరకు వచ్చిన ఆగిపోయిన దాఖలాలు లేవు. నిర్మాతనే అంతా చక్కబెట్టుకుంటాడని అనుకున్నారు. ఎవరికీ వారు రిలీజ్ ఎవరు ఆపరనే మొండి ధైర్యం వీళ్ల కొంప ముంచిందనే చెప్పాలి. ఓ రకంగా సినీ ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న రెండు ఫ్యామిలీల్లో బాలకృష్ణ ఒక గ్రూపుకు హెడ్ గా ఉన్నారు.అలాంటి తన సినిమానే ఆగిపోవడం ఓ రకంగా బాలయ్యకు ఘోర అవమానమనే చెప్పాలి. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

తాజాగా ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా విడుదల పై అప్‌ డేట్‌ వచ్చింది.రిలీజ్‌పై సందిగ్దత కొనసాగుతున్న తరుణంలో, నిర్మాతలు సోషల్ మీడియా వేదికగా గత రాత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ వంతు ప్రయత్నం చేసినా ఊహించని పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయన్నారు. ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్‌ అయినా విజయం, సాధిస్తుందన్నారు. కష్ట సమయంలో హీరో బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను తమకు అండగా నిలిచినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.మొత్తంగా చూసుకుంటే ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా ఈ నెల 12న కానీ.. 19న కానీ.. లేకపోతే ఫైనల్ గా 25న విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉణ్నారు. త్వరలో దీనికి సంబంధించిన అప్ డేట్ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్. మొత్తంగా బాలయ్య.. 14 రీల్స్ వాళ్లను నమ్మి సినిమాను ఇస్తే బాలయ్యను నట్టేటా ముంచాడని నిర్మాతలను బాలయ్య ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎండగడుతున్నారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 New Release dateDecember 4 un lucky Day for TollywoodDecember 4Pushpa 2allu arjun

Trending News