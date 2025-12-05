Akhanda 2 Fans Video: అఖండ 2 వాయిదా మా అదృష్టమే.!. షాకింగ్ నిజం చెప్పిన బాలయ్య అభిమాని.. వీడియో వైరల్..

Akhanda 2 thandavam release postponed fans reaction video: నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులు గత కొన్ని రోజులుగా అఖండ 2 కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఈ మూవీలోని సీన్ లు గూస్ బంప్స్ తెప్పించేవిగా ఉన్నాయి. బాలయ్య , బోయపాటి కాంబినేషన్ లో న్యూటన్ నియమాలకే ఛాలెంజ్ విసిరేలా ఈ మూవీలోని కొన్ని సన్నివేశాలు చూసి అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈరోజు అంటే.. డిసెంబర్ 5 బాలయ్య సినిమా విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే.. నిన్న రాత్రి అనూహ్యంగా ప్రీమియర్ షోలు వాయిదాపడ్డాయి. దీంతో బాలయ్య అభిమానులు నిన్న అంతా తీవ్ర నిరుత్సాహంకు గురయ్యారు. ఇది చాలదన్నట్లు మూవీ టీమ్ మరో పిడుగులాంటి వార్తను చెప్పింది.
కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి రా .. పాపం రా ఇలాంటోళ్ళ అభిమానం ఏం చేసింది రా నీకు 😌 😥
pic.twitter.com/IUnyDBbrnT
— భం అఖండᵀᴴᴬᴺᴰᴬⱽᴬᴹ డాకు(ᴹᵃʰᵃʳᵃᵃʲ) 💥💥 (@legendSashidhar) December 4, 2025
కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల సినిమాను ముందుగా ప్రకటించిన తేదీకి విడుదల చేయలేకపోతున్నామని నిర్మాణ సంస్థ '14 రీల్స్ ప్లస్' అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు నిన్న రాత్రి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
భారీ హృదయంతో ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నామని పోస్ట్ చేసింది.
ఈ విషయం తమను కూడా ఎంతో బాధ కలిగించే విషమని నిర్మాణ సంస్థ చెప్పుకొచ్చింది. బాలయ్య సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతీ అభిమాని నిరాశను మేము అర్థం చేసుకొగలమని నిర్మాతలు తమ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా.. సమస్యల్ని వీలైనంత తొందరగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా బాలయ్య అభిమానులు ఇప్పటికే ముందుగానే అడ్వాన్స్ బుక్కింగ్స్ చేసుకున్నారు. కొంత మంది అఘోరాల గెటప్ వేసుకుని థియేటర్ లకు వచ్చారు. చివరి కొన్నిగంటల ముందు బాలయ్య మూవీ వాయిదా విషయం తెలిసి తీవ్ర నిరుత్సాహంకు గురౌతున్నారు. బాలయ్య సినిమా అఖండ 2 వాయిదా మా అదృష్టమే అన్నారు.
Read more: Akhanda 2 thandavam: బాలయ్య అభిమానులకు బిగ్ షాక్.. అఖండ 2 రిలీజ్పై మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..
బాలయ్యలా గెటప్ వేసుకొవడం తన లక్ అన్నాడు. ఏది జరిగిన తమ మంచికే అనుకుంటామన్నారు. ఈ బాధ పోవాలంటే.. రేపు ఉదయం 8 గంటలకు మూవీ పడాలని బాలయ్య అఖండ 2 గెటప్ అభిమాని భావోద్వేగంకు గురయ్యాడు. అదే విధంగా మరికొంత మంది అభిమానులు మాట్లాడుతూ.. వాయిదా పడింది కేవలం అఖండ 2 సినిమా తేదీ మాత్రమే అని.. బాక్సాఫీస్ మీద రికార్డులు తిరగరాయడం పక్కా అంటూ కొంత మంది అభిమానులు ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook