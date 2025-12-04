Akhanda 2 Ticket Price Hike: నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'అఖండ 2: తాండవం' చిత్రం మరికొన్ని గంటల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. డిసెంబరు 5న ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు పాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం ప్లాన్ చేసింది. ఈ క్రమంలో తెలుగునాట ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షోలకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుమతి ఇచ్చాయి.
రేట్లు పెంచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం..
కూటమి ప్రభుత్వంలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నందమూరి బాలకృష్ణ.. ఆయన నటించిన సినిమాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకంగా రేట్లు పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. ప్రీమియర్ షోలు అనగా డిసెంబరు 4న రాత్రి 10 గంటలకు ఈ ప్రీమియర్ షో ప్రదర్శనకు అనుమతి ఇచ్చింది.
Also Read: School Holiday: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకోండి గురూ!
ఈ షోకు ఒక్కో టికెట్ రూ.600 లకు విక్రయించేందుకు నిర్మాతలకు ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా విడుదలైన రోజు నుంచి అనగా డిసెంబరు 5 నుంచి సింగిల్ స్క్రీన్స్కు రూ.75.. అలాగే మల్టీపెక్స్ల్లో టికెట్పై రూ.100 పెంచుకునే విధంగా వెసులుబాటును కల్పించారు.
అదే విధంగా తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 'అఖండ 2' సినిమా టికెట్ల రేట్లు పెంచుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఏపీ మాదిరిగానే డిసెంబరు 4న ప్రీమియర్ షో (మిడ్నైట్ షో) లకు రూ. 600కి టికెట్ విక్రయించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. అలాగే సింగిల్ స్క్రీన్స్కు రూ. 50.. మల్టీప్లెక్స్కు రూ.100 పెంచేందుకు వీలు ఉంది. అయితే ఈ పెంపు అనేది కేవలం మూడు రోజులకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది తెలంగాణ సర్కార్. డిసెంబరు 5 నుంచి డిసెంబరు 7 వరకు మాత్రమే ఈ టికెట్ రేట్ల పెంపు వర్తిస్తుందని తాజాగా విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో రూపొందిన నాలుగో చిత్రమిది. ఈ సినిమాకు ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. ఈ సినిమాతో నందమూరి బాలకృష్ణ మరోసారి రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరుతారని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
Also Read: DMart Offers: డీమార్ట్ కంటే చాలా చీప్ ధరలు..నెల బడ్జెట్తో రెండు నెలల కిరాణా సరుకులు కొనేయోచ్చు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook