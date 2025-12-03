English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Ticket Price Hike: బాలయ్యకు రేవంత్ రెడ్డి షాక్..? తెలంగాణలో అఖండ 2 తాండవం మూవీకి నో హైక్స్..!

Akhanda 2 Ticket Price Hike: బాలయ్యకు రేవంత్ రెడ్డి షాక్..? తెలంగాణలో అఖండ 2 తాండవం మూవీకి నో హైక్స్..!

Akhanda 2 Ticket Price Hike: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో రాబోతున్న చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. వీళ్ల కలయికల రాబోతున్న నాల్గో చిత్రం. వీళ్ల కాంబోలో వచ్చిన అన్ని చిత్రాలు హిట్ కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా పై ఉన్న క్రేజ్ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ తో పాటు పది రోజులు పాటు టికెట్ రేట్స్ హైక్ ఉండనున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం అఖండ 2 టికెట్ రేట్స్ పెంపుదలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:23 PM IST

Akhanda 2 Ticket Price Hike: బాలయ్యకు రేవంత్ రెడ్డి షాక్..? తెలంగాణలో అఖండ 2 తాండవం మూవీకి నో హైక్స్..!

పుష్ప 2 తర్వాత ఎలాంటి ప్రీమియర్స్ కు టికెట్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి అనుమతులు ఇవ్వమని చెప్పిన తెలంగాణలోని రేవంత్ సర్కార్.. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీకి ప్రీమియర్స్ తో పాటు టికెట్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి అనుమతులు మంజూరు చేసింది. కానీ అఖండ 2 తాండవం విషయంలో చిత్ర నిర్మాతలకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు పెంపుదల ఉండదని చెప్పినట్టు సమాచారం. కేవలం ప్రీమియర్స్ కు మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. మరోవైపు అఖండ 2 టిక్కెట్లు ధరల పెంపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జీఓ విడుదల చేసింది. డిసెంబర్ 4వ తేదీన ప్రీమియర్ షో ధర 600, 5వ తేదీ నుంచి మల్టీప్లెక్స్‌లలో 100, సింగిల్ థియేటర్ 75 రూపాయలు పెంపునకు అనుమతి మంజూరు చేస్తూ జీఓ విడుదల చేసింది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.  10 రోజుల వరకు ఈ ధరల పెంపునకు వర్తింపు ఉంటుందని ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన  జీఓలో ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ సినిమా అఖండ 2 తాండవం. ఈ చిత్రాన్ని రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. బాలకృష్ణ చిన్న కూతురు  ఎం తేజస్విని నందమూరి ఈ సినిమాను సమర్పిస్తున్నారు. నిర్మాతగా ఆమెకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ అని చెప్పాలి. 

అఖండ 2 తాండవం మూవీకి ఎస్ ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్ అభిమానుల్లో అంచనాలను భారీ స్థాయిలో పెంచాయి. అఖండ 2 తాండవం 2D, 3D రెండు ఫార్మాట్లలో డిసెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. మొదటిసారి బాలకృష్ణ నటించిన సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ సినిమా పై మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలిసారి రూ. 114 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

