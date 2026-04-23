Akhanda 2 TV Premiere: జీ తెలుగులో బాలయ్య అఖండ తాండవం.. ఈ ఆదివారం మీ ఇంట్లోనే యాక్షన్ పండుగ!

Akhanda 2 Premiere
వేసవి కాలంలో ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదం అందించేందుకు జీ తెలుగు ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో ముందుకొచ్చింది. ఈ సారి “సమ్మర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బొనాంజా” పేరుతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునే సినిమాలను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా భారీ విజయాన్ని సాధించిన యాక్షన్ మూవీ *అఖండ 2* ఇప్పుడు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా రాబోతోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 26న సాయంత్రం 5:30 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.
ఈ సినిమా కథ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. బాలమురళీకృష్ణ అనే పాత్రలో నందమూరి బాలకృష్ణ నటించారు. ఆయన కుమార్తె జనని ఒక సైంటిస్ట్గా కనిపిస్తుంది. దేశానికి ప్రమాదం కలిగించే కుట్రలు జరుగుతుంటాయి. విదేశీ శక్తులు భారత్పై దాడి చేయాలని ప్రయత్నిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక పెద్ద సంఘటన జరుగుతుంది. ఆ ఘటన వల్ల ప్రజల్లో భయం పెరుగుతుంది, దేవుడిపై నమ్మకం కూడా తగ్గిపోతుంది.
ఇలాంటి సమయంలో అఖండగా కనిపించే శక్తివంతమైన పాత్ర రంగంలోకి దిగుతుంది. అఖండగా బాలకృష్ణ అద్భుతంగా నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. దుండగులను ఎదుర్కొంటూ, దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఆయన చేసే యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటాయి. ప్రజలను కాపాడటం, చెడును నిర్మూలించడం కథలో ప్రధానంగా చూపించారు. అలాగే అఖండ తల్లి కోరిక నెరవేరుతుందా అనే అంశం కూడా కథలో కీలకం.
ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను రూపొందించారు. బాలకృష్ణ - బోయపాటి కాంబినేషన్ ఇప్పటికే అనేక హిట్లు ఇచ్చింది. ఈ సినిమాతో మరోసారి అదే విజయాన్ని అందుకున్నారు. సినిమాలో సంగీతాన్ని ఎస్. థమన్ అందించారు. ఆయన ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకు మరింత బలం ఇచ్చింది.
యాక్షన్, ఆధ్యాత్మిక అంశాలు, భావోద్వేగాలు.. అన్ని కలిసి ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈ గ్రాండ్ మూవీని చూసే అవకాశం పొందుతున్నారు.
కాబట్టి ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 5:30 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానున్న *అఖండ 2*ను తప్పకుండా చూసి ఆస్వాదించండి.
