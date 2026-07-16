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ఇన్నాళ్లు ఓ లెక్క.. ఇపటి నుంచి మరో లెక్క .. ‘లెనిన్’ సక్సెస్‌తో అఖిల్ ఫుల్ హ్యాపీ..

ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం.. ఈనాడే ఎదురైనట్టు  దాదాపు 11 యేళ్లుగా ఎదురు చూసిన హిట్ అఖిల్‌కు 11 యేళ్ల తర్వాత లభించడంతో అక్కినేని అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నుంచే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది.  మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను అక్కినేని నాగార్జున, నాగవంశీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. లెనిన్ సినిమా సక్సెస్‌తో అన్ని లెక్కలు మారిపోయాయి. అఖిల్ కెరీర్ ఇన్నాళ్లు ఓ లెక్క.. ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క.పదకొండేళ్లుగా ఎదురు చూసిన ‘లెనిన్’ మూవీతో దక్కింది. ఈ సినిమా విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:05 PM IST
ఇన్నాళ్లు ఓ లెక్క.. ఇపటి నుంచి మరో లెక్క .. ‘లెనిన్’ సక్సెస్‌తో అఖిల్ ఫుల్ హ్యాపీ..
Image Credit: Lenin (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఇన్నాళ్లు ఓ లెక్క.. ఇపటి నుంచి మరో లెక్క .. ‘లెనిన్’ సక్సెస్‌తో అఖిల్ ఫుల్ హ్యాపీ..
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