Lenin Success Ful run: ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం.. ఈనాడే ఎదురైనట్టు దాదాపు 11 యేళ్లుగా ఎదురు చూసిన హిట్ అఖిల్కు 11 యేళ్ల తర్వాత లభించడంతో అక్కినేని అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నుంచే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను అక్కినేని నాగార్జున, నాగవంశీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. లెనిన్ సినిమా సక్సెస్తో అన్ని లెక్కలు మారిపోయాయి. అఖిల్ కెరీర్ ఇన్నాళ్లు ఓ లెక్క.. ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క.పదకొండేళ్లుగా ఎదురు చూసిన ‘లెనిన్’ మూవీతో దక్కింది. ఈ సినిమా విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది.
తాజాగా హిట్ కొట్టేసా కదా అని ఆ సక్సెస్ ని ఏమాత్రం తను తలకి ఎక్కించుకోనంటున్నాడు అఖ్. అంతేకాదు ఇకపై చేయబోయే ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో అప్రమత్తతో మెలుగుతానని చెప్పుకొచ్చాడు. ఓ రకంగా అఖిల్ ఫుల్ మెచ్యూర్డ్గా ప్రవర్తించిన తీరు అందరినీ ఆశ్యర్యపరుస్తుంది. వరుస ఫ్లాపులు.. ఆ పై పెళ్లి తర్వాత అఖిల్లో ఈ మార్పు సంభవించింది. ఎందుకంటే ఏజెంట్ టైమ్లో చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నారు అఖిల్.. నెక్ట్స్ ఎలాంటి సినిమా చేస్తారు.. మళ్లీ లెనిన్ తరహాలోనే నటనకు ఆస్కారం ఉన్న పాత్ర చేస్తారా లేదంటే కమర్షియల్ కథ వైపు వెళ్తారా అనేది చూడాలి.
లెనిన్ మూవీ కథ విషయానికొస్తే.. ఓ హత్య విషయంలో జైలుకు వెళ్లిన లెనిన్.. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన భార్యను చంపిన వాళ్లపై పగతీర్చుకోవడమే ‘లెనిన్’ మూవీ కథ. ఈ సినిమాలో అఖిల్ గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా మంచి నటన కనబరిచాడు. క్రిటిక్స్ కూడా అఖిల్ నటనను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా లెనిన్తో అఖిల్ అన్ని లెక్కలు మార్చేశాడు.
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