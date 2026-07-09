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అఖిల్ ప్రాంక్ కాల్.. 'నువ్వు అఖిల్ అయితే.. నేను నాగార్జున!..' అవతలి వ్యక్తి రియాక్షన్‌కు అఖిల్, గెటప్ శ్రీను షాక్

Akhil Akkineni Prank Call to Fan: ఓ ర్యాండమ్ కాలర్‌తో అఖిల్ అక్కినేని మాట్లాడిన ఫ్రాంక్ కాల్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. తాను అఖిల్ అక్కినేని అని చెప్పగా.. హా చెప్పు నేను నాగార్జున అంటూ అవతలి వ్యక్తి షాకిచ్చాడు. ఫన్నీ ఫ్రాంక్ కాల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 09, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:49 PM IST
అఖిల్ ప్రాంక్ కాల్.. 'నువ్వు అఖిల్ అయితే.. నేను నాగార్జున!..' అవతలి వ్యక్తి రియాక్షన్‌కు అఖిల్, గెటప్ శ్రీను షాక్
Image Credit: Akhil Akkineni Prank Call to Fan (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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అఖిల్ ప్రాంక్ కాల్.. 'నువ్వు అఖిల్ అయితే.. నేను నాగార్జున!..' అవతలి వ్యక్తి రియాక్షన్‌కు అఖిల్, గెటప్ శ్రీను షాక్
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