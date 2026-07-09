Akhil Akkineni Prank Call to Fan: అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'లెనిన్' (Lenin) జూలై 10న గ్రాండ్గా విడుదలకానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొనగా.. ప్రమోషన్స్తో మూవీ టీమ్ మరింత పెంచేసింది. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి అఖిల్ను కమెడియన్ గెటప్ శ్రీను ఫన్నీ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ముందుగా జెమినీ ఏఐ ద్వారా ప్రశ్నలు అడిగించిన శ్రీను.. తరువాత రాండమ్ వ్యక్తికి కాల్ చేశాడు. ఆ కాలర్ స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు నెట్టింట నవ్వులు పూయిస్తోంది.
అఖిల్ తాను "అఖిల్ అక్కినేని" అని పరిచయం చేసుకోగా.. అవతలి వ్యక్తి నేను నాగార్జున మాట్లాడుతున్నాను.. మీరెవరు.. అంటూ షాకిచ్చాడు. 'కాదు సార్ నేను నిజంగా అఖిల్నే సార్..' అని చెప్పినా.. 'తెలుసు అన్న.. నాగచైతన్య ఎలా ఉన్నాడు చెప్పు.. అసలు మీరు ఎవరు నాకు కాల్ చేశారు..' అని అన్నాడు. 'సార్ నేను ప్రామిస్ సార్.. నేను అఖిల్ అక్కినేని సార్' అని చెప్పినా వినలేదు. 'నాకు తెలుసు.. వాయిస్ గుర్తుపట్టలేనా..' అని కాలర్ చెప్పగా.. 'కాదు బాబు.. సరే ఒక పని చేయండి సార్ మీరు.. మీ లొకేషన్ పెట్టండి.. నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను.. మీరు నమ్మట్లేదు..' అని అఖిల్ చెప్పగా.. 'నా లొకేషన్ మీకు ఎందుకు అసలు.. మీకు ఎవరు కావాలో ఏం కావాలి నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు..?' కాలర్ చెప్పడంతో గెటప్ శ్రీను ఫోన్ అందుకున్నాడు.
తాను గెటప్ శ్రీను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పగా.. 'హా నేను సుధీర్ మాట్లాడుతున్నా.. చెప్పు రా..' కాలర్ మళ్లీ ఝలక్ ఇచ్చాడు. నిజంగానే అఖిల్ అక్కినేని మాట్లాడుతున్నారని.. జూలై 10న 'లెనిన్' సినిమా విడుదల సందర్భంగా సరదాగా కాల్ చేశామని సర్దిచెప్పడానికి ప్రయత్నించినా నమ్మలేదు. "అఖిల్ అక్కినేని నాకు కాల్ చేశాడు. ఇది నేను నమ్మాలా.. అన్న కొంచెమైనా దిమాఖ్ ఉందా.. అంత పెద్ద హీరో నాకు ఎందుకు కాల్ చేస్తాడు. అయినా నా నంబర్ అఖిల్ అన్న వద్ద ఎందుకు ఉంటుంది..?" అని కాలర్ ప్రశ్నించాడు. ర్యాండమ్ కాల్ చేశామని చెప్పగా.. 'నిజమే నమ్ముతాను.. నేను అఖిల్కి పెద్ద ఫ్యాన్. శ్రీనన్న జబర్దస్త్లో ఒక అవకాశం ఇవ్వు.. అన్న శ్రీనన్న నువ్వు మొన్న చిరంజీవి గారితో చాటెడ్ ఫ్లైట్లో పోతుంటివి.. ప్లీజ్ అన్న అన్న' అంటూ గెటప్ శ్రీనుతో కాలర్ అన్నాడు. ఇక తమ్ముడు ఇక ఇప్పటికే ఎక్కువైంది.. తరువాత ఫోన్ చేస్తా అంటూ గెటప్ శ్రీను కాల్ కట్ చేశాడు.
కాల్ ముగిసిన తర్వాత అఖిల్, గెటప్ శ్రీను సమోసాలు తింటూ డైట్ గురించి, వంటల గురించి సరదాగా మాట్లాడున్నారు. నాగార్జున గారి సినిమాల్లో ఏ సినిమా రీమేక్ చేయాలనుందని గెటప్ శ్రీను అడగ్గా.. అఖిల్ 'హలో బ్రదర్' సినిమా అని చెప్పాడు. అయితే అలాంటి ఐకానిక్ సినిమాలను మళ్లీ టచ్ చేయడం కొంచెం భయంతో కూడుకున్న విషయమన్నాడు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 'అన్నమయ్య' లాంటి ఆధ్యాత్మిక చిత్రం చేస్తే బాగుంటుందని శ్రీను అడగ్గా.. దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కాలింగ్ (సమయం) రావాలని.. రాఘవేంద్రరావు, నాగార్జున, కీరవాణి లాంటి కాంబినేషన్ కుదిరినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుందని అఖిల్ అన్నాడు. ఇలా సరదాసరదాగా సాగుతూ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. కాలర్తో మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.