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జీ5 ఓటీటీలో అఖిల్ ‘లెనిన్’ సంచలనం.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్‌‌తో సెన్సేషన్..

Lenin OTT Streaming Sensation: అక్కినేని మూడో తరం రెండో నట వారసుడు అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’. గత నెల విడుదలైన ఈ సినిమా మౌత్ టాక్‌తో బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమా అఖిల్ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలవడంతో పాటు హీరోగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన  తర్వాత ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. అక్కడ ఈ సినిమా తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ వ్యూస్ రాబట్టిన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:42 PM IST
జీ5 ఓటీటీలో అఖిల్ ‘లెనిన్’ సంచలనం.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్‌‌తో సెన్సేషన్..
Image Credit: Lenin Movie 100 Million Streaming Minits (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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