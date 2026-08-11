Lenin 100 Million Streaming Minits in 2 days:అక్కినేని అఖిల్ కథానాయకుడిగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నాగార్జున అక్కినేని, నాగవంశీ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. మురళి కిషోర్ అబ్బూరు డైరెక్ట్ చేశారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా థియేట్రికల్గా దాదాపు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇక థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా ఆగష్టు 7 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. తాజాగా జీ5లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ అయింది.
100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్..
‘లెనిన్’ మూవీ థియేటర్స్లో కాను.. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. రెండు రోజుల్లోనే లెనిన్ సినిమా 100 మిలియన్స్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ను క్రాస్ చేసినట్టు జీ5 ఓటీటీ ప్రకటించింది.ఈ సినిమాలో అఖిల్ తన కెరీర్లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేశారు. లెనిన్ పాత్రలో చదువుకోని పల్లెటూరి యువకుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ఈ సినిమాలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించింది. ఈ సినిమాతో అఖిల్తో పాటు హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో పాటు నిర్మాతలైన నాగార్జున, నాగ వంశీలతో పాటు దర్శకుడు మురళీ కిషోర్కు ఈ సినిమా సక్సెస్ మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది.
అఖిల్ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ పై కుతూలహం..
ఈ సినిమా తర్వాత అఖిల్ ఏ దర్శకుడితో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయనున్నాడనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. రాయలసీమలోని చిత్తూరు జిల్లాలోని రామచంద్రపురం గ్రామంలో జరిగే ద్రౌపదమ్మ తిరునాళ్లు నేపథ్యం లెనిన్ మూవీ స్టోరీ. కోపం, ద్వేషం, పగ, ప్రతీకారాలతో రగిలిపోయే ఓ వ్యక్తి తన ప్రాణ స్నేహితుడైన లెనిన్కు చేసే ద్రోహం ఎలాంటిది? దాని వల్ల లెనిన్ తన జీవితంలో ఏం కోల్పోయాడు? అసలు లెనిన్ జైలుకు ఎందుకెళ్లాడు? రామచంద్రపురంలో జరిగిన కురుక్షేత్రంలో ఎవరు విజయం సాధించారనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ఇక క్లైమాక్స్, ప్రీ క్లైమాక్స్లో అఖిల్ ప్రదర్శించిన నటన విమర్శకులను సైతం మెప్పించింది. ప్రస్తుతం జీ5లో ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
జీ5 గురించి...
భారతదేశపు అతిపెద్ద స్వదేశీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా కోట్లాది ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తోంది. జీ5 గ్లోబల్ కంటెంట్ పవర్హౌస్ అయిన జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) సంస్థ నుండి వచ్చింది. వినియోగదారులకు తిరుగులేని వీడియో ఆన్ డిమాండ్ ప్లాట్ఫామ్గా ఇది 4,071కి పైగా సినిమాలు, 1,800కి పైగా టీవీ షోలు, 422కి పైగా వెబ్ ఒరిజినల్స్, 4,492కి పైగా మ్యూజిక్ వీడియోలు, 1.35 లక్షల గంటలకు పైగా ఆన్-డిమాండ్ కంటెంట్తో ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ను లోకల్ లెవల్ నుంచి గ్లోబల్ లెవల్ వరకు అందిస్తోంది. మొత్తంగా మన దేశంలో 12 ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ ఓటీటీ ఇంటింటికి చేరువ అయింది.
మరోవైపు లైవ్ స్పోర్ట్స్ అనుభవాన్ని అందించే ప్రధాన ప్లాట్ఫారమ్గా జీ5 నిలుస్తోంది. అలాగే, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థకు FIFAతో 2034 వరకు ఉన్న దీర్ఘకాల భాగస్వామ్యం వల్ల, భారత్లో FIFAకి సంబంధించిన ప్రముఖ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లను కూడా ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో వీక్షించవచ్చు.
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