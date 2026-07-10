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‘లెనిన్’ మూవీ రివ్యూ.. అయ్యగారు హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Lenin Review: అక్కినేని మూడో తరం రెండో నట వారసుడు అఖిల్ హీరోగా సరైన సక్సెస్ అన్నది ఇప్పటి వరకు లేదు. వెనక కొండంత అక్కినేని ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న సక్సెస్ అన్నది అఖిల్‌కు అందని ద్రాక్ష మాదిరే ఊరిస్తుంది. మధ్యలో ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ మూవీ ఏదో ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించింది. ఈ కోవలో అఖిల్ హీరోగా మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో ‘లెనిన్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా అఖిల్‌కు హిట్ అందించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:25 PM IST
‘లెనిన్’ మూవీ రివ్యూ.. అయ్యగారు హిట్ కొట్టినట్టేనా..!
Image Credit: Lenin Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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