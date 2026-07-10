/‘లెనిన్’ మూవీ రివ్యూ.. అయ్యగారు హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

మూవీ రివ్యూ: లెనిన్ (Lenin)
నటీనటులు: అక్కినేని అఖిల్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, ప్రమోద్ పంజు, బ్రహ్మాజీ, ఈశ్వరి బాయి తదితరులు
సంగీతం: ఎస్.ఎస్.థమన్
సినిమాటోగ్రఫీ: లియోన్ బ్రిట్లో
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
బ్యానర్స్: మనం ఎంటర్టైన్మెంట్స్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్
నిర్మాత: నాగార్జున అక్కినేని, సూర్యదేవర నాగవంశీ
కథ, దర్శకత్వం: మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి
విడుదల తేది: 10-7-2026
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా ఎంట్రీ 11 యేళ్ల కావొస్తోన్న ఇప్పటికీ వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే సినిమాలే చేశాడు. అంతేకాదు వచ్చిన సినిమాలు వచ్చినట్టే బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో అఖిల్ పూర్తిగా మేకోవర్ అయి సరికొత్తగా విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో నటించిన సినిమా ‘లెనిన్’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమాతో అక్కినేని నట వారసుడు పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
‘లెనిన్’ కథ విషయానికొస్తే.. 2001లో కడప జైలు నుంచి విడుదలైన లెనిన్ (అఖిల్ అక్కినేని) తన ఊరు శ్రీరామాపురం వెళతాడు. చిన్నపుడే అనాథగా ఆ ఊరు వచ్చిన ‘లెనిన్’ అక్కడ ఊరు పెద్ద (ఈశ్వరి బాయి) చేరదీస్తోంది. వాళ్ల ఇంట్లో వారి కుమారుడు వసంత్ (ప్రమోద్ పంజు)తో కలిసి పెరుగుతాడు. ఈ క్రమంలో ఊరి తిరునాళ్లలో భారతి(భాగ్యశ్రీ బోర్సే)ని చూసి ప్రేమిస్తాడు లెనిన్. మరోవైపు తనను పెంచి పెద్ద చేసిన వసంత్ తో భారతి అక్కకు ఇచ్చి పెద్దలు పెళ్లి నిశ్చయిస్తారు. ఆమె పెళ్లి రోజు రాత్రి కనిపించకుండా పోతుంది. ఆ తర్వాత భారతితో వసంత్ పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు ఇరు కుటుంబ పెద్దలు.తీరా తాళి కట్టే సమయానికి తాను లెనిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు చెబుతుంది. దీంతో తన ఇంట్లో తమ్ముడిలా పెరిగినా లెనిన్కు భారతిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు వసంత్. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులుకు భారతి అనుకోని దుర్ఘటన జరుగుతుంది. ఇంతకీ భారతికి ఏం జరిగింది..? లెనిన్ జైలుకు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో లెనిన్ జీవితంలో అతని ప్రాణ స్నేహితుడు కమ్ అన్నలాంటి వసంత్ పాత్ర ఏమిటి.. ? చివరకు తన భార్య భారతికి అన్యాయం చేసిన వాళ్లపై లెనిన్ పగ తీర్చుకున్నాడా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి ‘లెనిన్’ సినిమా కథను మహా భారతం నేపథ్యాన్ని సోషలైజ్ చేసి తెరకెక్కించాడు. హీరో క్యారెక్టర్ను పాండవులు.. విలన్ క్యారెక్టర్ను కౌరవులు, హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ద్రౌపది పాత్రతో లింక్ చేస్తూ ఆధునిక మహాభారతాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించాడు. . ఇక ఈ సినిమాకు లెనిన్ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారో ఆ భగవంతుడికే తెలిపాలి. ఈ సినిమాకు ఏ టైటిల్ పెట్టినా.. ఒకటే. పర్టిక్యులర్గా ‘లెనిన్’ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారనేది చిత్ర దర్శక, నిర్మాతలకే తెలియాలి. ఆ సంగతి పక్కనపెడితే.. దర్శకుడు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ‘రంగస్థలం’, ‘నా సామి రంగ’ సినిమాలను మిక్స్ చేసిన తనదైన మహాభారతాన్ని వెండితెరపై చూపించాడు. ప్రతి పాత్రలో కన్నింగ్ లాంటి పాత్రలను క్రియేట్ చేసిన విధానం, కథ, కథనాలు ఆకట్టుకునేలా రాసుకున్నాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త స్లోగా సాగినట్టు అనిపించినా.. ఇంటర్వెల్ వరకు కథ ఊపందుకొని క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చిన ట్విస్టులతో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు.
ముఖ్యంగా చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉన్న అఖిల్తో గ్రామీణ యువకుడిగా దర్శకుడు మంచి నటనే రాబట్టుకున్నాడు. అంతేకాదు సినిమా మొత్తాన్ని మహా భారతాన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ఇందులో రెండు ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉన్నాయి. అది తెరపై చూస్తేనే బాగుంటుంది. క్లైమాక్స్లో హీరో, కుక్క మాత్రమే మిగులుతారు. మహాభారతంలోని 18వ పర్వమైన స్వర్గరోహాణ పర్వంలో చివరకు ధర్మరాజు, కుక్క మాత్రమే ఉంటాయి. ఇందులో క్లైమాక్స్ అలానే ప్లాన్ చేశాడు దర్శకుడు . మాస్ జనాలను ఈ సినిమా మెప్పించే మాస్, మసాలలు ఫుల్లుగా ఉన్నాయి. కానీ సినిమాలో కొన్నీ సీన్స్ మాస్ ఆడియన్స్ ఏ మేరకు రిసీవ్ చేసుకుంారనేది చూడాలి. ఇక చిత్తూరులో ద్రౌపది మాతకు ఆలయం ఉండటం. అక్కడ రక్తం చిందకూడదనే నియమం ఉండటం లాంటివి చూపెట్టాడు. సినిమాలో ఊహించిన మలుపులతో సెకండాఫ్ ఏమవుతుందనే ఆసక్తి రేకిత్తించడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. క్లైమాక్స్లో అఖిల్ పర్ఫామెన్స్ బాగుంది. అతని నట జీవితంలో ఈ సినిమా కోసం పడ్డ కష్టం మరే సినిమాలో పడలేదనే విషయం తెరపై చూస్తూ తెలుస్తుంది. .సినిమాటోగ్రఫీ.. 80,90ల నాటి కాలాన్ని సినిమాలో చూపెట్టిన ఆకట్టుకుంటుంది. తమన్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. ఎడిటర్ తన కత్తెరకు ఫస్టాఫ్లో కొన్ని సీన్స్ కట్ చేసినా పెద్ద నష్టమేమి లేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అక్కినేని అఖిల్ తన సినీ జీవితంలో లెనిన్ గుర్తుండి పోతుంది. ఇప్పటి వరకు చేయని విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ నేపథ్యంలో అతని ఆహార్యం, భాష, యాస అన్నింటిలో మెచ్యూర్డ్ నటన కనపరిచాడు.ఓ రకంగా ధర్మరాజు తరహా పాత్ర. ఎక్స్ప్రెషన్స్ పండించాడు. హీరోయిన్గా నటించిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటన బాగుంది. తన క్యూట్ లుక్స్తో ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో నటించిన వసంత్ చక్కటి నటనను కనబరిచాడు. అతనికి ఈ సినిమా తర్వాత ఛాన్సులు పెరుగుతాయి. హీరోతో సమానమైన పాత్ర. శివాజీకి మరోసారి తన మార్క్ నటన చూపెట్టాడు. శకునిలాంటి క్యారెక్టర్లో బ్రహ్మాజీ ఒదిగిపోయాడు. ఈశ్వరి బాయ్ కూడా గాంధారి తరహాలో కొడుకుపై ప్రేమతో ఎలా స్వార్ధ పరురాలిగా మారిందనే ప పాత్రలో మెప్పించింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘లెనిన్’.. మెప్పించే ఆధునిక మహా భారతం..
రేటింగ్: 3/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.